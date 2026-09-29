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Η απειλή της τεχνητής νοημοσύνης έχει βρεθεί στο προσκήνιο, αλλά υπάρχουν ενδείξεις όπου κι αν κοιτάξει κανείς: χώρες που ανταλλάσσουν πυραυλικές επιθέσεις, διογκούμενο δημόσιο χρέος, εκτοξευόμενες τιμές ενέργειας και, φυσικά, το παλιό και αμετάβλητο θέμα, η κλιματική κρίση.

Δεν αποτελεί λοιπόν έκπληξη το γεγονός ότι ο Γκάμπριελ Σαχίν, ιδρυτής της εταιρείας ιδιωτικής διαχείρισης περιουσίας Falcon Wealth Planning, έχει παρατηρήσει τη σταθερή αύξηση της καταστροφικής νοοτροπίας μεταξύ των πελατών του.

Τώρα, η εταιρεία του αφιερώνει περισσότερο χρόνο από ποτέ για να προστατεύει τους πελάτες της από το να λαμβάνουν οικονομικές αποφάσεις βασισμένες στον φόβο και όχι στη λογική.

Είναι πολύ πιο εύκολο να φανταστεί κανείς μια μελλοντική «καταστροφή» παρά «χαρά», δήλωσε ο Δρ. Ντάνιελ Κρόσμπι, διευθυντής συμπεριφορικής ανάλυσης στην Orion Advisor Solutions. Οι ψυχολόγοι αποκαλούν αυτό το φαινόμενο «προκατάληψη αρνητικότητας».

«Αυτό εξυπηρετούσε τους προγόνους μας όταν η επιβίωση εξαρτιόταν από την ανίχνευση απειλών», είπε. «Ωστόσο, δεν εξυπηρετεί τους σύγχρονους επενδυτές, όταν τα οικονομικά μέσα ενημέρωσης ανταγωνίζονται καθημερινά για να τροφοδοτήσουν ακριβώς αυτό το ένστικτο».

Η εταιρεία του Σαχίν, η οποία εστιάζει στον όγκο και δέχεται 3.000 πελάτες τον μήνα, αντιμετωπίζει τους φόβους των πελατών της στα υλικά μάρκετινγκ της.

Κάθε έτος σημαντικών εκλογών, η εταιρεία του δημιουργεί σελίδες στον ιστότοπό της που αναφέρονται στους φόβους για πολιτική καταστροφή και των δύο μεγάλων κομμάτων, αλλά καταλήγουν στο ίδιο μήνυμα: οι πολιτικές απόψεις και οι επενδύσεις δεν συνδυάζονται, και ο καλύτερος τρόπος για να αποδώσουν οι επενδύσεις σας είναι να συνεχίσετε να επενδύετε.

Για πελάτες που όχι μόνο φοβούνται την τεχνητή νοημοσύνη (AI), αλλά και τρέφουν μίσος προς αυτές τις εταιρείες, ο Σαχίν συνιστά να επενδύσουν πραγματικά σε αυτές ως μια μορφή συναισθηματικής αντιστάθμισης κινδύνου.

«Αν αποτύχουν, χάνετε τα χρήματά σας, αλλά τουλάχιστον είστε ευχαριστημένοι επειδή μία από τις πιο ισχυρές εταιρείες βγήκε από την αγορά», είπε ο Σαχίν. «Και αν βγάλουν κέρδη, υπέροχα, μόλις κερδίσατε πολλά χρήματα.»

Ο ίδιος είπε ότι μερικές φορές η εταιρεία του παίρνει σκληρή στάση αν ένας πελάτης θέλει να κάνει απίστευτα ριψοκίνδυνες κινήσεις — «Δεν πρόκειται να αγοράσουμε χρυσό στα 5.300 δολάρια. Αν δεν σας αρέσει, απολύστε μας» — αλλά συνήθως προσπαθεί να βρει τρόπους να ικανοποιήσει και τους πιο πεισματάρηδες πελάτες με το ελάχιστο δυνατό κόστος.

Άλλοι σύμβουλοι, όπως ο Ντρουβ Μανικτάλα της True North, υιοθετούν μια προσέγγιση «για όλες τις συνθήκες», σύμφωνα με την οποία «επενδύουν όχι για το πιο πιθανό αποτέλεσμα, αλλά για τα περισσότερα πιθανά αποτελέσματα». Με άλλα λόγια, όπως αναφέρει το Business Insider, αντί να δημιουργούν ένα χαρτοφυλάκιο αποκλειστικά με βάση την προσδοκία ότι οι αγορές θα συνεχίσουν να ανεβαίνουν, κατασκευάζουν ένα χαρτοφυλάκιο έτσι ώστε να υπάρχει επαρκής προστασία σε περίπτωση που αυτό δεν συμβεί.

Ως CIO της Western Alternatives, ο Μανικτάλα σχεδίασε αμοιβαία κεφάλαια που χρησιμοποιούν αντιστάθμιση κινδύνου ή εναλλακτικά περιουσιακά στοιχεία για να παρέχουν αποδόσεις «για όλες τις συνθήκες» στους πελάτες της εταιρείας. Λόγω της ζήτησης από άλλους συμβούλους, έχουν πλέον ανοίξει τις υπηρεσίες τους και σε πελάτες εξωτερικών συμβούλων, και ο ίδιος διαχειρίζεται πλέον 1,8 δισεκατομμύρια δολάρια σε αμοιβαία κεφάλαια «για όλες τις συνθήκες».

Οι καταστροφολόγοι προσελκύουν τη μεγαλύτερη προσοχή, αλλά ο Δρ. Κρόσμπι δήλωσε ότι, μακροπρόθεσμα, η «ήσυχη αισιοδοξία» της επένδυσης καταλήγει να επικρατεί. Δεν έχει υπάρξει ποτέ μια περίοδος 20 ετών στη σύγχρονη ιστορία των αγορών κατά την οποία η αμερικανική χρηματιστηριακή αγορά να έχει αποφέρει αρνητικές αποδόσεις, είπε. Με την επένδυση, κάνετε μια «πράξη αισιοδοξίας» ότι «το μέλλον θα είναι πιο παραγωγικό από το παρόν».

«Ο κόσμος έχει γίνει ασφαλέστερος, υγιέστερος, με μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και πιο ευημερούσα από ό,τι θα μπορούσαν να φανταστούν οι καταστροφολόγοι πριν από δύο αιώνες», είπε. «Η σωστή επένδυση είναι, στην ουσία, ένα στοίχημα ότι οι επόμενοι δύο αιώνες θα συνεχίσουν αυτή την τάση».

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