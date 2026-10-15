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Στον Ντόναλντ Τραμπ και την αμερικανική κυβέρνηση απέδωσε ο Έλον Μασκ την ευθύνη για οποιουσδήποτε περιορισμούς στη λειτουργία του στρατιωτικού δορυφορικού δικτύου Starshield, το οποίο χρησιμοποιεί η Ουκρανία στις επιχειρήσεις της εναντίον της Ρωσίας.

Η παρέμβαση του ιδρυτή και διευθύνοντος συμβούλου της SpaceX ήρθε μετά τις καταγγελίες του Κιέβου ότι επιβλήθηκαν νέοι περιορισμοί στη δορυφορική συνδεσιμότητα χωρίς προηγούμενη ενημέρωση των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων, προκαλώντας προβλήματα σε κρίσιμες στρατιωτικές αποστολές.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X την Τετάρτη, ο Μασκ ξεκαθάρισε ότι τα συστήματα Starshield ανήκουν και ελέγχονται από την κυβέρνηση των ΗΠΑ.

Starshield systems are owned and controlled by the US government. Any limits on speed or usage are decided by the US military and ultimately POTUS. Starlink is a commercial service owned and controlled by SpaceX. Usage of Starlink is limited to civilian or defensive activities and cannot be used for offensive military action, as doing so would be inappropriate for a commercial company. — Elon Musk (@elonmusk) October 14, 2026

«Οποιοιδήποτε περιορισμοί στην ταχύτητα ή στη χρήση αποφασίζονται από τον αμερικανικό στρατό και, σε τελικό επίπεδο, από τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η δήλωση μεταφέρει το βάρος των αποφάσεων στην Ουάσιγκτον, σε μια περίοδο κατά την οποία οι σχέσεις της κυβέρνησης Τραμπ με την ουκρανική ηγεσία δοκιμάζονται από νέες διαφωνίες για τον πόλεμο και τις επιθέσεις σε ενεργειακές εγκαταστάσεις.

Ουκρανία: Οι περιορισμοί επηρέασαν στρατιωτικές αποστολές

Ο Σερχίι Μπεσκρέστνοφ, σύμβουλος του Ουκρανού Προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε θέματα αμυντικής τεχνολογίας, δήλωσε την Τετάρτη ότι η SpaceX επέβαλε περιορισμό στην ταχύτητα κίνησης των τερματικών Starlink, χωρίς να ενημερώσει προηγουμένως τις ουκρανικές αμυντικές δυνάμεις.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η αλλαγή προκάλεσε διαταραχές σε ορισμένες στρατιωτικές επιχειρήσεις, ενώ αντίστοιχοι περιορισμοί εφαρμόστηκαν και στο στρατιωτικό δίκτυο Starshield.

Ο Μπεσκρέστνοφ επισήμανε, μέσω Telegram, ότι το Starlink αποτελεί κρίσιμο εργαλείο για τη λειτουργία των ουκρανικών drones αναχαίτισης, τα οποία χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση των ρωσικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών Shahed.

Χαρακτήρισε μάλιστα τα συγκεκριμένα συστήματα ως την αποτελεσματικότερη λύση που διαθέτει η Ουκρανία απέναντι στις επιθέσεις με Shahed.

Η σημασία της δορυφορικής συνδεσιμότητας είναι ιδιαίτερα μεγάλη, καθώς τα ουκρανικά συστήματα αναχαίτισης βασίζονται σε αξιόπιστες επικοινωνίες για την εκτέλεση των αποστολών τους.

Οι περιορισμοί εμφανίστηκαν σε μια περίοδο κατά την οποία η Ρωσία έχει εξαπολύσει νέο κύμα επιθέσεων κατά των ενεργειακών υποδομών της Ουκρανίας, αυξάνοντας τις ανάγκες για αποτελεσματική αντιαεροπορική άμυνα.

Starlink και Starshield: Ποιος ελέγχει τα δύο δίκτυα

Ο Έλον Μασκ επιχείρησε να διαχωρίσει τις αρμοδιότητες της SpaceX από εκείνες της αμερικανικής κυβέρνησης, επισημαίνοντας τη διαφορετική αποστολή των δύο δορυφορικών υπηρεσιών.

Το Starshield αποτελεί δορυφορικό δίκτυο στρατιωτικών προδιαγραφών, το οποίο, σύμφωνα με τον ίδιο, βρίσκεται υπό τον έλεγχο της αμερικανικής κυβέρνησης.

Αντίθετα, το Starlink προορίζεται για πολιτικές ή αμυντικές δραστηριότητες, όπως διευκρίνισε ο επικεφαλής της SpaceX.

Η διάκριση αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία λόγω της εξάρτησης της Ουκρανίας από τα δορυφορικά συστήματα επικοινωνίας, τα οποία έχουν εξελιχθεί σε βασικό στοιχείο των στρατιωτικών επιχειρήσεών της.

Μερική αποκατάσταση της σύνδεσης – Το αίτημα του Κιέβου

Ορισμένοι από τους περιορισμούς φαίνεται ότι έχουν ήδη αρθεί.

Νωρίς το πρωί της Πέμπτης, ο πρώην υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας Μιχάιλο Φεντόροφ ευχαρίστησε δημόσια τον Μασκ για την αποκατάσταση της συνδεσιμότητας Starlink σε τερματικά που κινούνται με ταχύτητα έως 160 χιλιόμετρα την ώρα.

Ωστόσο, επισήμανε ότι η πλήρης άρση των περιορισμών στο Starshield παραμένει κρίσιμη για τις ουκρανικές αμυντικές δυνατότητες.

«Η πλήρης κατάργηση του ορίου ταχύτητας του Starshield είναι πλέον ζωτικής σημασίας για την άμυνα της Ουκρανίας», ανέφερε.

Η τοποθέτηση αυτή δείχνει ότι, παρά τη μερική αποκατάσταση της λειτουργίας του Starlink, οι ουκρανικές αρχές εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν προβλήματα με τη στρατιωτική δορυφορική συνδεσιμότητα.

Νέα ένταση Ουάσιγκτον – Κιέβου για την ενεργειακή εκεχειρία

Οι εξελίξεις στο Starshield συμπίπτουν με την επιδείνωση των σχέσεων μεταξύ Ουάσιγκτον και Κιέβου σχετικά με την αποκαλούμενη «ενεργειακή εκεχειρία» μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, την οποία ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Η ουκρανική κυβέρνηση υποδέχθηκε θετικά την προοπτική μιας τέτοιας συμφωνίας, υπό την προϋπόθεση ότι η Μόσχα θα τηρήσει τις δεσμεύσεις της.

Από την πλευρά τους, οι ρωσικές αρχές ανέφεραν ότι οι συνομιλίες συνεχίζονται, χωρίς να επιβεβαιώσουν ότι έχει επιτευχθεί οριστική συμφωνία.

Τη Δευτέρα, ωστόσο, ο Ζελένσκι κατηγόρησε τη Ρωσία ότι παραβίασε την εκεχειρία, εντείνοντας την αβεβαιότητα για την εφαρμογή της.

Παράλληλα, ο Τραμπ άσκησε κριτική στην Ουκρανία για τη συνέχιση των επιθέσεών της εναντίον ρωσικών ενεργειακών εγκαταστάσεων.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος υποστήριξε ότι οι ουκρανικές επιθέσεις ευθύνονται για την άνοδο των τιμών του ντίζελ, αποδίδοντας σε αυτές την αύξηση του ενεργειακού κόστους αντί για τις επιπτώσεις του πολέμου των ΗΠΑ με το Ιράν.

Reuters: Οι ΗΠΑ απειλούν να διακόψουν την ανταλλαγή πληροφοριών

Η ένταση μεταξύ των δύο συμμάχων φαίνεται να επεκτείνεται και σε έναν ακόμη κρίσιμο τομέα της στρατιωτικής συνεργασίας.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters την Τετάρτη, η Ουάσιγκτον έχει απειλήσει να διακόψει την ανταλλαγή πληροφοριών με το Κίεβο.

Μία ημέρα νωρίτερα, Ουκρανοί αξιωματούχοι είχαν αναφέρει ότι η χώρα δεν είχε λάβει για δύο συνεχόμενες ημέρες προειδοποιήσεις σχετικά με επικείμενες ρωσικές επιθέσεις.

Η ανταλλαγή πληροφοριών αποτελεί κρίσιμο στοιχείο της αμερικανικής υποστήριξης προς την Ουκρανία, ιδιαίτερα όσον αφορά την έγκαιρη προειδοποίηση για αεροπορικές και πυραυλικές επιθέσεις.

Οι εξελίξεις αυτές ενισχύουν την ανησυχία ότι οι πολιτικές διαφωνίες μεταξύ Τραμπ και Ζελένσκι ενδέχεται να επηρεάσουν άμεσα τις επιχειρησιακές δυνατότητες των ουκρανικών δυνάμεων.

Η δημόσια παρέμβαση του Έλον Μασκ αναδεικνύει πλέον μια ακόμη διάσταση αυτής της αντιπαράθεσης: τον έλεγχο των δορυφορικών επικοινωνιών από τις οποίες εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό η ουκρανική άμυνα.

Με τον επικεφαλής της SpaceX να αποδίδει τις τελικές αποφάσεις στον Αμερικανό Πρόεδρο, το ζήτημα των περιορισμών στο Starshield μετατρέπεται από τεχνικό πρόβλημα σε πολιτικό και στρατιωτικό σημείο τριβής μεταξύ Ουάσιγκτον και Κιέβου.

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