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Έναν από τους πλέον οργανωμένους μηχανισμούς κυβερνοεπιθέσεων διεθνώς έχει δημιουργήσει η Βόρεια Κορέα, αξιοποιώντας την τεχνολογική κατάρτιση χιλιάδων εξειδικευμένων στελεχών για επιχειρήσεις κατασκοπείας, υποκλοπής δεδομένων και οικονομικού εγκλήματος.

Παρότι η χώρα παραμένει σε μεγάλο βαθμό αποκλεισμένη από τις διεθνείς χρηματοπιστωτικές αγορές εξαιτίας των κυρώσεων, το καθεστώς του Κιμ Γιονγκ Ουν έχει αναπτύξει έναν ψηφιακό μηχανισμό που μπορεί να αποσπά τεράστια ποσά από χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις των νοτιοκορεατικών υπηρεσιών πληροφοριών, περίπου 8.400 άτομα, συμπεριλαμβανομένου του προσωπικού υποστήριξης, συμμετέχουν στον βορειοκορεατικό μηχανισμό κυβερνοεπιχειρήσεων.

Η έκταση της απειλής ήρθε ξανά στο προσκήνιο μετά την κυβερνοεπίθεση της 29ης Οκτωβρίου στη Binance, κατά την οποία αφαιρέθηκαν ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία αξίας περίπου 6,3 δισ. δολαρίων.

Οι αμερικανικές αρχές αποδίδουν την επίθεση στην ομάδα TraderTraitor, την οποία συνδέουν με τη Βόρεια Κορέα. Η απόδοση της ευθύνης αποτελεί συμπέρασμα των αμερικανικών ερευνών, ενώ οι τεχνικές συνθήκες της παραβίασης εξακολουθούν να εξετάζονται.

Η στρατολόγηση ξεκινά από το σχολείο

Το βορειοκορεατικό σύστημα εντοπισμού μελλοντικών ειδικών στον κυβερνοχώρο λειτουργεί από πολύ μικρή ηλικία.

Μαθητές που διακρίνονται στα μαθηματικά, στη φυσική και στην επίλυση σύνθετων προβλημάτων επιλέγονται για ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα, με στόχο να αποκτήσουν προηγμένες γνώσεις πληροφορικής.

Οι καλύτεροι συνεχίζουν την εκπαίδευσή τους σε επιστημονικά και τεχνολογικά ιδρύματα, από τα οποία αντλούν προσωπικό οι κρατικές υπηρεσίες πληροφοριών.

Η αντίθεση με την καθημερινότητα του υπόλοιπου πληθυσμού είναι χαρακτηριστική. Ενώ οι περισσότεροι Βορειοκορεάτες δεν έχουν ελεύθερη πρόσβαση στο Διαδίκτυο, οι συγκεκριμένοι ειδικοί διαθέτουν τεχνολογικούς πόρους, εξειδικευμένη εκπαίδευση και δυνατότητες πρόσβασης σε διεθνή ψηφιακά συστήματα.

Σύμφωνα με στοιχεία που επικαλούνται οι Financial Times, η Πιονγκγιάνγκ έχει αξιοποιήσει και συνεργασίες στο εξωτερικό, μεταξύ άλλων στην Κίνα και τη Ρωσία, για την κατάρτιση εξειδικευμένων στελεχών.

Η ανάπτυξη του μηχανισμού αποτυπώνεται και στους αριθμούς. Το 2022 οι νοτιοκορεατικές υπηρεσίες υπολόγιζαν το προσωπικό των κυβερνοεπιχειρήσεων σε περίπου 6.800 άτομα, ενώ το 2024 ο αντίστοιχος αριθμός είχε αυξηθεί σε 8.400.

Σημαντικό μέρος αυτών των δραστηριοτήτων συνδέεται με τη Γενική Διεύθυνση Αναγνώρισης, την υπηρεσία στρατιωτικών πληροφοριών της Βόρειας Κορέας.

Binance: Η επίθεση των 20 λεπτών με λεία 6,3 δισ. δολάρια

Η κυβερνοεπίθεση στη Binance ανέδειξε την ταχύτητα και την πολυπλοκότητα που μπορούν να αποκτήσουν οι ψηφιακές επιχειρήσεις οργανωμένων ομάδων χάκερ.

Σύμφωνα με την εταιρεία ανάλυσης blockchain TRM Labs, στις 29 Οκτωβρίου μεταφέρθηκαν από ψηφιακά πορτοφόλια της Binance περιουσιακά στοιχεία συνολικής αξίας περίπου 6,36 δισ. δολαρίων.

Οι μεταφορές πραγματοποιήθηκαν μέσω δέκα διαφορετικών δικτύων blockchain, μεταξύ των οποίων τα Bitcoin, Ethereum, Tron και Solana.

Η κύρια φάση της επίθεσης φέρεται να ολοκληρώθηκε μέσα σε μόλις 20 λεπτά. Ωστόσο, η επιχείρηση είχε αρχίσει να προετοιμάζεται τουλάχιστον 36 ώρες νωρίτερα, σύμφωνα με τα ευρήματα της TRM Labs.

Οι δράστες είχαν πραγματοποιήσει δοκιμαστικές συναλλαγές, προκειμένου να ελέγξουν τον μηχανισμό που θα χρησιμοποιούσαν για τη μαζική μεταφορά των κεφαλαίων.

Η Binance είχε αρχικά αναφέρει ότι η παραβίαση φορητού υπολογιστή μηχανικού της ενδεχομένως επέτρεψε στους επιτιθέμενους να αποκτήσουν πρόσβαση σε κρίσιμες υποδομές.

Στη συνέχεια, η εταιρεία ανακοίνωσε ότι εντοπίστηκαν και πρόσθετα σημεία παραβίασης, χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η διερεύνηση του περιστατικού.

Η κυβερνοεπίθεση οδήγησε στην προσωρινή αναστολή των αναλήψεων και στην κινητοποίηση εταιρειών κυβερνοασφάλειας, εκδοτών ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων και διωκτικών αρχών.

Έως την 1η Νοεμβρίου, η Binance είχε ανακοινώσει ότι είχε αναπληρώσει περίπου το 95% της αξίας των κλεμμένων κεφαλαίων, αξιοποιώντας δικά της διαθέσιμα και αποθεματικά.

Παράλληλα, είχε αρχίσει τη σταδιακή επαναφορά των αναλήψεων.

Η κάλυψη των απωλειών των πελατών, πάντως, δεν σημαίνει ότι τα κλεμμένα κρυπτονομίσματα έχουν επιστραφεί από τους δράστες. Η ανάκτηση των περιουσιακών στοιχείων παραμένει ξεχωριστό και ιδιαίτερα δύσκολο εγχείρημα.

TraderTraitor: Η παγίδα μιας υποτιθέμενης θέσης εργασίας

Η TraderTraitor θεωρείται από τις αμερικανικές αρχές μία από τις σημαντικότερες ομάδες κυβερνοεγκλήματος που συνδέονται με την Πιονγκγιάνγκ.

Οι επιχειρήσεις της δεν βασίζονται αποκλειστικά σε τεχνικά κενά ασφαλείας. Αντίθετα, συχνά αξιοποιούν την εξαπάτηση εργαζομένων, ώστε να αποκτήσουν πρόσβαση σε εταιρικά συστήματα.

Σύμφωνα με ειδικούς κυβερνοασφάλειας, οι επιτιθέμενοι εμφανίζονται ως εκπρόσωποι επιχειρήσεων ή στελέχη προσλήψεων και προσεγγίζουν εργαζομένους στον χρηματοπιστωτικό και τεχνολογικό κλάδο.

Δημιουργούν εικονικές αγγελίες εργασίας, παρουσιάζουν ελκυστικές επαγγελματικές προτάσεις και οργανώνουν διαδικτυακές συνεντεύξεις.

Στη συνέχεια, οι υποψήφιοι μπορεί να κληθούν να ανοίξουν αρχεία, να εγκαταστήσουν εφαρμογές ή να εκτελέσουν προγράμματα που περιέχουν κακόβουλο λογισμικό.

Με αυτόν τον τρόπο, μια φαινομενικά συνηθισμένη διαδικασία πρόσληψης μπορεί να καταλήξει σε παραβίαση εταιρικών λογαριασμών και συστημάτων διαχείρισης ψηφιακών συναλλαγών.

Οι αμερικανικές αρχές έχουν συνδέσει την ίδια ομάδα και με την επίθεση στην Bybit τον Φεβρουάριο του 2025, κατά την οποία εκλάπησαν κρυπτονομίσματα αξίας περίπου 1,5 δισ. δολαρίων.

Οι επιτιθέμενοι φαίνεται ότι επενδύουν χρόνο όχι μόνο στον εντοπισμό τεχνικών αδυναμιών, αλλά και στην κατανόηση των εσωτερικών διαδικασιών έγκρισης συναλλαγών και διαχείρισης ψηφιακών πορτοφολιών.

Από τη Sony Pictures στην κεντρική τράπεζα του Μπανγκλαντές

Η ιστορία των κυβερνοεπιχειρήσεων που αποδίδονται στη Βόρεια Κορέα ξεκινά αρκετά χρόνια πριν από τη μαζική εξάπλωση των κρυπτονομισμάτων.

Το 2014, η κυβερνοεπίθεση εναντίον της Sony Pictures, την οποία οι αμερικανικές αρχές απέδωσαν στην Πιονγκγιάνγκ, προκάλεσε σημαντική διαρροή εσωτερικών δεδομένων της εταιρείας.

Η υπόθεση συνδέθηκε με την ταινία The Interview, η οποία σατίριζε τον Κιμ Γιονγκ Ουν.

Το 2016, κυβερνοεγκληματίες επιχείρησαν να μεταφέρουν σχεδόν 1 δισ. δολάρια από λογαριασμό της κεντρικής τράπεζας του Μπανγκλαντές στην Ομοσπονδιακή Τράπεζα της Νέας Υόρκης.

Παρότι πολλές από τις εντολές μεταφοράς μπλοκαρίστηκαν, οι δράστες κατάφεραν να αποσπάσουν 81 εκατ. δολάρια.

Το περιστατικό ανέδειξε τη μετατόπιση από την παραδοσιακή κυβερνοκατασκοπεία προς την εκτέλεση επιθέσεων με άμεσο οικονομικό όφελος.

Η άνοδος των κρυπτονομισμάτων δημιούργησε στη συνέχεια πρόσθετες δυνατότητες, καθώς τα ψηφιακά κεφάλαια μπορούν να μεταφερθούν γρήγορα σε διαφορετικές διευθύνσεις και δίκτυα.

Κλοπές άνω των 13 δισ. δολαρίων

Η οικονομική διάσταση της δραστηριότητας των ομάδων που συνδέονται με τη Βόρεια Κορέα είναι ιδιαίτερα μεγάλη.

Σύμφωνα με στοιχεία της Chainalysis, μόνο το 2025 οι συγκεκριμένες ομάδες απέσπασαν τουλάχιστον 2,02 δισ. δολάρια σε κρυπτονομίσματα, ποσό αυξημένο κατά 51% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.

Έως το τέλος του 2025, η συνολική αξία των κλεμμένων ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων από ομάδες συνδεόμενες με την Πιονγκγιάνγκ είχε φτάσει τα 6,75 δισ. δολάρια.

Εφόσον προστεθεί η επίθεση στη Binance, το συνολικό ποσό ξεπερνά τα 13 δισ. δολάρια, χωρίς να περιλαμβάνονται όλες οι υπόλοιπες επιχειρήσεις του 2026.

Για μια χώρα που αντιμετωπίζει αυστηρούς διεθνείς οικονομικούς περιορισμούς, τα ποσά αυτά αποκτούν στρατηγική σημασία.

Δυτικές υπηρεσίες πληροφοριών και ερευνητές του ΟΗΕ έχουν επανειλημμένα συνδέσει τα έσοδα από τις κυβερνοεγκληματικές δραστηριότητες με τη χρηματοδότηση των πυρηνικών και βαλλιστικών προγραμμάτων της Βόρειας Κορέας.

Έτσι, οι ψηφιακές κλοπές αντιμετωπίζονται όχι μόνο ως οικονομικά εγκλήματα, αλλά και ως ζήτημα διεθνούς ασφάλειας.

Οι ψεύτικοι εργαζόμενοι και η τεχνητή νοημοσύνη

Παράλληλα με τις μεγάλες κυβερνοεπιθέσεις, οι βορειοκορεατικές ομάδες φέρεται να αξιοποιούν ένα διαφορετικό σύστημα απόκτησης χρημάτων και πρόσβασης σε εταιρικές υποδομές.

Ειδικοί πληροφορικής χρησιμοποιούν πλαστές ταυτότητες και κατασκευασμένα επαγγελματικά προφίλ για να εξασφαλίσουν θέσεις εξ αποστάσεως εργασίας σε εταιρείες του εξωτερικού.

Σε ορισμένες περιπτώσεις εμφανίζονται ως προγραμματιστές που ζουν στις ΗΠΑ ή σε άλλες δυτικές χώρες, αποκρύπτοντας την πραγματική τους ταυτότητα.

Οι αμοιβές που εισπράττουν μπορούν να διοχετεύονται προς το καθεστώς, ενώ η πρόσβαση σε εταιρικά δίκτυα ενδέχεται να διευκολύνει τη συλλογή ευαίσθητων πληροφοριών ή την προετοιμασία νέων επιθέσεων.

Η τεχνητή νοημοσύνη ενδέχεται να ενισχύσει περαιτέρω αυτές τις πρακτικές, καθιστώντας ευκολότερη τη δημιουργία πειστικών ψηφιακών ταυτοτήτων, εικόνων και επαγγελματικών επικοινωνιών.

Την ίδια στιγμή, οι εγκληματικές ομάδες επιχειρούν να αποκρύψουν τα ίχνη των κλεμμένων χρημάτων μετατρέποντάς τα σε διαφορετικά κρυπτονομίσματα και μεταφέροντάς τα μεταξύ πολλών δικτύων.

Αν και οι συναλλαγές καταγράφονται δημόσια στα blockchain, ο εντοπισμός της διαδρομής των χρημάτων δεν συνεπάγεται απαραίτητα και τη δυνατότητα ανάκτησής τους.

Ένα ψηφιακό όπλο με διεθνή εμβέλεια

Ο μηχανισμός κυβερνοεπιχειρήσεων της Βόρειας Κορέας αναδεικνύει πώς μια χώρα με περιορισμένους οικονομικούς πόρους μπορεί να αναπτύξει σημαντικές δυνατότητες σε έναν τομέα που δεν απαιτεί τις δαπάνες συμβατικών στρατιωτικών εξοπλισμών.

Μέσω των ψηφιακών επιχειρήσεων, η Πιονγκγιάνγκ μπορεί να στοχοποιεί οργανισμούς σε διαφορετικές ηπείρους, να συγκεντρώνει πληροφορίες και, σύμφωνα με τις δυτικές αρχές, να αποκτά κεφάλαια παρακάμπτοντας τις διεθνείς κυρώσεις.

Η υπόθεση της Binance αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα της κλίμακας που μπορούν να αποκτήσουν τέτοιες επιθέσεις.

Πίσω από τις εντυπωσιακές οικονομικές απώλειες βρίσκεται ένα οργανωμένο σύστημα εντοπισμού ταλέντων, εκπαίδευσης και αξιοποίησης εξειδικευμένου προσωπικού, το οποίο η Βόρεια Κορέα έχει αναπτύξει επί δεκαετίες.

Καθώς περισσότερες οικονομικές συναλλαγές και επιχειρηματικές λειτουργίες μεταφέρονται στο ψηφιακό περιβάλλον, η δυνατότητα τέτοιων ομάδων να πλήττουν κρίσιμες υποδομές και να αποσπούν κεφάλαια αναδεικνύεται σε ολοένα σημαντικότερη πρόκληση για τη διεθνή κυβερνοασφάλεια.