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Την τουρκική απαίτηση για προηγούμενη άδεια και συνεννόηση με την Άγκυρα όσον αφορά την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας–Κύπρου–Ισραήλ επανάφερε ο διευθυντής του Κέντρου Ερευνών Ναυτικού Δικαίου (DEHUKAM), Μουσταφά Μπασκαρά, (σ.σ. το Ινστιτούτο που κατήρτησε τον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό της Τουρκίας και το νομοσχέδιο για τη Γαλάζια Πατρίδα), μιλώντας στο CNN Türk.

Όπως αναφέρει το sigmalive.com, ο Μπασκαρά υποστήριξε ότι η διαδρομή του Great Sea Interconnector (GSI) διέρχεται από περιοχές που η Τουρκία θεωρεί δική της υφαλοκρηπίδα και ότι οποιαδήποτε δραστηριότητα σε αυτές πρέπει να πραγματοποιηθεί με τη συγκατάθεσή της.

Παράλληλα, κατηγόρησε την Ελλάδα ότι προβάλλει «μαξιμαλιστικές» θέσεις για τις θαλάσσιες ζώνες και ότι παραβιάζει το καθεστώς αποστρατιωτικοποίησης νησιών του Αιγαίου.

«Απαιτείται άδεια της Τουρκίας για τις εργασίες στην υφαλοκρηπίδα της»

Ο Μουσταφά Μπασκαρά παρουσίασε την τουρκική επιχειρηματολογία για το υποθαλάσσιο καλώδιο, με αφετηρία τις συντεταγμένες που η Άγκυρα κοινοποίησε στα Ηνωμένα Έθνη τον Μάρτιο του 2020. Επικαλέστηκε επίσης το τουρκολιβυκό μνημόνιο του 2019 και τη συμφωνία οριοθέτησης που υπέγραψε η Τουρκία με το ψευδοκράτος το 2011, υποστηρίζοντας ότι οι συμφωνίες αυτές θεμελιώνουν τις τουρκικές αξιώσεις στις συγκεκριμένες θαλάσσιες περιοχές.

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