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Νέο κύμα εμπορικών δασμών προωθούν οι ΗΠΑ, με την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ να παρουσιάζει σχέδιο επιβολής πρόσθετων επιβαρύνσεων σε 14 εμπορικούς εταίρους, μεταξύ των οποίων η Κίνα, η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ιαπωνία και η Ινδία.

Η κίνηση σηματοδοτεί νέα κλιμάκωση της προστατευτικής εμπορικής πολιτικής της Ουάσιγκτον, παρά το γεγονός ότι σημαντικό μέρος των προηγούμενων δασμολογικών μέτρων του Τραμπ είχε ακυρωθεί από το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με ανώτερο Αμερικανό αξιωματούχο, οι οικονομίες που βρίσκονται στο στόχαστρο δημιουργούν, συντηρούν ή συμβάλλουν στη διαρθρωτική πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα σε βιομηχανικούς κλάδους, με αποτέλεσμα να επιβαρύνεται ή να περιορίζεται το αμερικανικό εμπόριο.

Η αμερικανική κυβέρνηση υποστηρίζει ότι η υπερπαραγωγή, η οποία σε αρκετές περιπτώσεις ενισχύεται μέσω κρατικών επιδοτήσεων, επιτρέπει τη διοχέτευση προϊόντων σε χαμηλές τιμές στις διεθνείς αγορές, υπονομεύοντας την ανταγωνιστικότητα των αμερικανικών επιχειρήσεων.

Τι προβλέπει το σχέδιο για τους δασμούς

Κατά τον ίδιο αξιωματούχο, οι εμπορικοί εταίροι έχουν ήδη ενημερωθεί για τις σχεδιαζόμενες ενέργειες.

Οι νέοι δασμολογικοί συντελεστές δεν θα υπερβαίνουν τα επίπεδα που έχουν συμφωνηθεί στο πλαίσιο των υφιστάμενων εμπορικών συμφωνιών-πλαισίων των ΗΠΑ με τις αντίστοιχες οικονομίες.

Παράλληλα, προβλέπεται ότι οι νέες επιβαρύνσεις δεν θα προστίθενται στους ήδη ισχύοντες δασμούς, με μία σημαντική εξαίρεση: την Κίνα.

Στην περίπτωση του Πεκίνου, προβλέπεται πρόσθετος δασμός 20%, πέραν του συντελεστή 25% που είχε επιβληθεί το 2018, κατά την πρώτη προεδρική θητεία του Τραμπ, λόγω των αμερικανικών καταγγελιών για εξαναγκαστική μεταφορά τεχνολογίας.

Μάλιστα, ο νέος πρόσθετος συντελεστής θα μπορούσε να αυξηθεί έως το 40%, εάν η Κίνα δεν τηρήσει τις δεσμεύσεις που ανέλαβε στο πλαίσιο της εμπορικής εκεχειρίας που συμφωνήθηκε τον Οκτώβριο του 2025 στο Μπουσάν της Νότιας Κορέας.

Η συμφωνία εκείνη είχε οδηγήσει σε αποκλιμάκωση των εμπορικών εντάσεων και σε μείωση των δασμολογικών επιβαρύνσεων στις κινεζικές εξαγωγές προς τις ΗΠΑ.

Η απάντηση της Κίνας και η νομική βάση

Το Πεκίνο απορρίπτει την αμερικανική επιχειρηματολογία περί υπερβάλλουσας παραγωγικής ικανότητας.

«Η λεγόμενη υπερβάλλουσα παραγωγική ικανότητα στην πραγματικότητα δεν υφίσταται», δήλωσε την Τετάρτη το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών, πριν από τη δημοσιοποίηση των αμερικανικών ανακοινώσεων, σύμφωνα με το Reuters.

Η Ουάσιγκτον επιχειρεί να θεμελιώσει τα νέα μέτρα στο άρθρο 301 του αμερικανικού νόμου περί εμπορίου του 1974 (Trade Act), το οποίο επιτρέπει στην κυβέρνηση να αντιδρά σε ξένες εμπορικές πρακτικές που θεωρούνται αθέμιτες, εισάγουν διακρίσεις ή επιβαρύνουν τις εμπορικές συναλλαγές των ΗΠΑ.

Το CNBC είχε μεταδώσει νωρίτερα ότι οι νέοι δασμοί θα είναι εξειδικευμένοι ανά χώρα, αντί να εφαρμόζεται ένας ενιαίος συντελεστής σε όλες τις εισαγωγές, επικαλούμενο πηγή με γνώση του ζητήματος.

Οι δασμοί αποτελούν βασικό πυλώνα της εμπορικής πολιτικής της κυβέρνησης Τραμπ, ήδη από τον Απρίλιο του 2025, όταν ο Αμερικανός Πρόεδρος ανακοίνωσε εκτεταμένες δασμολογικές επιβαρύνσεις στο πλαίσιο της λεγόμενης «Ημέρας Απελευθέρωσης» (Liberation Day). Ωστόσο, στη συνέχεια ανέστειλε την εφαρμογή τους, έπειτα από την έντονα αρνητική αντίδραση των αγορών ομολόγων.

Τον Φεβρουάριο του 2026, το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ ακύρωσε τους δασμούς που είχε επιβάλει ο Τραμπ επικαλούμενος τον Νόμο περί Διεθνών Οικονομικών Εξουσιών Έκτακτης Ανάγκης (IEEPA).

Μετά τη δικαστική απόφαση, ο Τραμπ προσέφυγε στο άρθρο 122 του Εμπορικού Νόμου του 1974, επιβάλλοντας οριζόντιο δασμό 10% στις εισαγωγές. Στη συνέχεια, αντικατέστησε το συγκεκριμένο καθεστώς με δασμούς έως 12,5% σε 60 οικονομίες, αξιοποιώντας το άρθρο 301 του ίδιου νόμου και επικαλούμενος πρακτικές καταναγκαστικής εργασίας.