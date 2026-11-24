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Οι ΗΠΑ ετοιμάζονται να αυξήσουν τους δασμούς στην Κίνα και σε δεκάδες άλλες χώρες, οι οποίες, σύμφωνα με την κυβέρνηση Τραμπ, πλήττουν τις αμερικανικές επιχειρήσεις στηρίζοντας την εγχώρια βιομηχανική τους παραγωγή, όπως αναφέρουν πηγές της Wall Street Journal.

Ο Εμπορικός Αντιπρόσωπος των ΗΠΑ, Τζέιμισον Γκριρ, αναμένεται να παρουσιάσει, ενδεχομένως ακόμη και εντός της εβδομάδας, τα αποτελέσματα μιας πολύμηνης έρευνας για την επιβολή δασμών σχετικά με τις βιομηχανικές επιδοτήσεις της Κίνας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 14 ακόμη χωρών, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, οι οποίες προειδοποίησαν ότι το χρονοδιάγραμμα ενδέχεται να αλλάξει.

Ο Γκριρ έχει δηλώσει ότι οι εν λόγω επιδοτήσεις και άλλες μορφές κρατικής στήριξης έχουν δημιουργήσει πλεονάζουσα βιομηχανική παραγωγική ικανότητα στις οικονομίες που βρίσκονται στο στόχαστρο, επιτρέποντας στις επιχειρήσεις τους να κατακλύζουν τις παγκόσμιες αγορές με φθηνότερα προϊόντα, υπονομεύοντας τους Αμερικανούς παραγωγούς.

Η δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας του Γραφείου του Εμπορικού Αντιπροσώπου των Ηνωμένων Πολιτειών (USTR) εντός της εβδομάδας θα μπορούσε να συμβάλει στην εκτροπή της προσοχής από τη συνεχιζόμενη αντιπαράθεση γύρω από τον διευθύνοντα σύμβουλο της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, και το τι γνώριζε η αμερικανική κυβέρνηση σχετικά με τη φερόμενη παράνομη διακίνηση προηγμένων μικροκυκλωμάτων τεχνητής νοημοσύνης προς την Κίνα από την εταιρεία του. Νομοθέτες και από τα δύο κόμματα έχουν θέσει υπό αμφισβήτηση τη στάση της κυβέρνησης απέναντι στο Πεκίνο εξαιτίας του σκανδάλου.

Η ανακοίνωση του USTR πιθανότατα θα συνεπάγεται υψηλότερους δασμούς για δεκάδες χώρες, μεταξύ των οποίων η Κίνα, η Ιαπωνία, η Νότια Κορέα και τα 27 κράτη-μέλη της ΕΕ. Οι νέοι δασμοί θα καλύπτουν τα περισσότερα προϊόντα που εξάγονται από τις χώρες αυτές, αν και πιθανότατα θα εξαιρούν ορισμένα βιομηχανικά προϊόντα, όπως ο χάλυβας, το αλουμίνιο και τα αυτοκίνητα, στα οποία έχουν επιβληθεί δασμοί βάσει χωριστής νομοθετικής εξουσιοδότησης για λόγους εθνικής ασφάλειας.

Το τελικό ύψος των δασμών παραμένει ασαφές, ωστόσο κυβερνητικοί αξιωματούχοι έχουν επανειλημμένα δηλώσει ότι προτίθενται να επιβάλουν δασμούς παρόμοιους με εκείνους που καθόρισε ο Τραμπ το 2025, προτού το Ανώτατο Δικαστήριο ακυρώσει τον πρώτο γύρο δασμών του τον Φεβρουάριο του 2026.

Οι χώρες που κατέληξαν σε εμπορικές συμφωνίες με την κυβέρνηση Τραμπ, όπως η Ιαπωνία, καθώς και η ΕΕ και άλλες οικονομίες, πιθανότατα θα δουν τον συνολικό δασμολογικό συντελεστή τους να αντανακλά τις συμφωνίες που υπέγραψαν πριν από την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου, σύμφωνα με τις πηγές που γνωρίζουν τα σχέδια. Αυτό σημαίνει ότι η ΕΕ, η Ιαπωνία και η Νότια Κορέα πιθανότατα θα αντιμετωπίσουν δασμούς ύψους 15% ή χαμηλότερους, ενώ άλλες χώρες, όπως το Βιετνάμ και η Ινδία, ενδέχεται να αντιμετωπίσουν υψηλότερους δασμούς, βάσει των συμφωνιών τους με τον Τραμπ.

Στην Κίνα είναι πιθανό να επιβληθεί υψηλότερος δασμός από ό,τι σε πολλές από τις υπόλοιπες χώρες, ανέφεραν οι πηγές, καθώς αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ έχουν δηλώσει ότι οι κινεζικές επιδοτήσεις είναι ιδιαίτερα εκτεταμένες και προκαλούν σοβαρές στρεβλώσεις στην παγκόσμια οικονομία. Η κυβέρνηση θα μπορούσε επίσης να συμπεριλάβει διατάξεις που θα της επιτρέπουν να αυξάνει τους δασμούς στις χώρες αυτές εάν επιδεινωθεί το πρόβλημα της πλεονάζουσας βιομηχανικής παραγωγικής τους ικανότητας ή εάν δεν προβούν σε αλλαγές πολιτικής στο πλαίσιο μελλοντικών διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ, πρόσθεσαν ορισμένες από τις πηγές.

Οι νέοι δασμοί πιθανότατα θα προστεθούν σε εκείνους που προβλέπει ένα χωριστό δασμολογικό μέτρο, το οποίο παρουσιάστηκε τον Ιούλιο και είχε ως στόχο να επιβάλει κυρώσεις σε χώρες που δεν εμποδίζουν το εμπόριο αγαθών τα οποία παράγονται με καταναγκαστική εργασία. Το εν λόγω μέτρο καθόρισε δασμούς μεταξύ 10% και 12,5% για μια ομάδα 60 οικονομιών, ωστόσο έχει προσβληθεί δικαστικά.