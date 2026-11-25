Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Νέα κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή προκαλεί η επίθεση των Χούθι της Υεμένης στον πύργο του κρατικού επενδυτικού ταμείου της Σαουδικής Αραβίας, Public Investment Fund (PIF), στο Ριάντ, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 11 άνθρωποι.

Η επίθεση σημειώθηκε την Τρίτη και, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, αποτελεί το δεύτερο πλήγμα στο συγκεκριμένο κτίριο μέσα σε μόλις έξι ημέρες, καθώς οι αντάρτες που υποστηρίζονται από το Ιράν εντείνουν τις επιχειρήσεις τους εναντίον σαουδαραβικών στόχων.

Η υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας της Σαουδικής Αραβίας δεν κατονόμασε επισήμως το κτίριο που επλήγη, ωστόσο δημοσιοποίησε φωτογραφία στην οποία διακρίνονται ζημιές στον πύργο του PIF. Παράλληλα, μαρτυρίες αυτοπτών μαρτύρων που επικαλείται το Al Jazeera επιβεβαιώνουν ότι στόχος ήταν ο συγκεκριμένος ουρανοξύστης στην πρωτεύουσα του βασιλείου.

Σύμφωνα με τις σαουδαραβικές αρχές, μεταξύ των 11 τραυματιών βρίσκονται δύο Σαουδάραβες πολίτες, δύο Ινδοί, τρεις Νεπαλέζοι και τέσσερις Αιγύπτιοι.

«Τρομοκρατική επίθεση» καταγγέλλει η Σαουδική Αραβία

Ο εκπρόσωπος του υπό τη Σαουδική Αραβία διεθνούς συνασπισμού, Τούρκι αλ Μάλικι, δήλωσε ότι ένας από τους πύργους του χρηματοοικονομικού κέντρου του Ριάντ αποτέλεσε στόχο μιας «δειλής τρομοκρατικής επίθεσης».

Όπως ανέφερε, οι αρμόδιες αρχές διεξάγουν επιτόπια έρευνα προκειμένου να διαπιστώσουν τις συνθήκες και την έκταση των ζημιών.

Το νέο πλήγμα έρχεται σε μια περίοδο αναζωπύρωσης της αντιπαράθεσης ανάμεσα στη Σαουδική Αραβία και τους Χούθι.

Το Ριάντ ηγείται διεθνούς στρατιωτικού συνασπισμού που επιδιώκει την αποκατάσταση της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης της Υεμένης, η οποία αναγκάστηκε να εγκαταλείψει την πρωτεύουσα της χώρας το 2015.

Η προηγούμενη επίθεση στον πύργο του PIF, έξι ημέρες νωρίτερα, δεν είχε προκαλέσει θύματα.

Απειλές των Χούθι για όλα τα λιμάνια της Ερυθράς Θάλασσας

Την Τετάρτη, ο ταξίαρχος Γιαχία Σαρί, εκπρόσωπος των στρατιωτικών δυνάμεων των Χούθι, προειδοποίησε μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα X ότι το λιμάνι της Τζέντα, καθώς και όλα τα σαουδαραβικά λιμάνια κατά μήκος της Ερυθράς Θάλασσας, θα αποτελέσουν στόχους των ανταρτών εάν το Ριάντ επιτεθεί στο λιμάνι Χοντέιντα της Υεμένης.

«Θα γίνουν στόχοι των δυνάμεών μας», προειδοποίησε, συνδέοντας ευθέως την ασφάλεια των σαουδαραβικών λιμανιών με τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στην Υεμένη.

Η απειλή ακολουθεί την προειδοποίηση που είχε απευθύνει ο υπό σαουδαραβική ηγεσία συνασπισμός στις 20 Νοεμβρίου, καλώντας τους αμάχους να απομακρυνθούν από το λιμάνι της Χοντέιντα για λόγους ασφαλείας.

Η εξέλιξη εντείνει τις ανησυχίες για περαιτέρω επέκταση των εχθροπραξιών στην Ερυθρά Θάλασσα, μια από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς για το παγκόσμιο εμπόριο και τη μεταφορά ενεργειακών προϊόντων.

Στο στόχαστρο διυλιστήρια και αεροδρόμια

Οι επιθέσεις των Χούθι εναντίον της Σαουδικής Αραβίας έχουν ενταθεί το τελευταίο διάστημα, με τους αντάρτες να στρέφονται τόσο εναντίον οικονομικών υποδομών όσο και κρίσιμων εγκαταστάσεων ενέργειας και μεταφορών.

Σύμφωνα με το Reuters, την Κυριακή οι Χούθι έπληξαν ένα από τα διυλιστήρια πετρελαίου της Σαουδικής Αραβίας.

Παράλληλα, η οργάνωση έχει εξαπολύσει επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον αεροδρομίων της χώρας.

Μεταξύ των πιο πρόσφατων περιστατικών περιλαμβάνεται η επίθεση της 25ης Οκτωβρίου στο Διεθνές Αεροδρόμιο Βασιλιάς Χαλίντ, στο Ριάντ, σύμφωνα με σχετικά δημοσιεύματα.

Η στοχοποίηση διυλιστηρίων, αεροδρομίων, λιμανιών και χρηματοοικονομικών εγκαταστάσεων ενισχύει τους φόβους για τις επιπτώσεις της σύγκρουσης στην οικονομική δραστηριότητα και στις ενεργειακές υποδομές της περιοχής.

Νέες επιθέσεις και στο Μπαχρέιν

Η κλιμάκωση των επιθέσεων στη Σαουδική Αραβία καταγράφεται εν μέσω ευρύτερων στρατιωτικών επιχειρήσεων του Ιράν και δυνάμεων που συνδέονται με την Τεχεράνη στην περιοχή του Περσικού Κόλπου.

Το Μπαχρέιν, όπου εδρεύει ο 5ος Στόλος του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ, ανακοίνωσε επίσης ότι δέχθηκε ιρανική επίθεση το Σαββατοκύριακο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εσωτερικών της χώρας στην πλατφόρμα X, στόχος αποτέλεσε μια μη στρατιωτική βιομηχανική εγκατάσταση, στην οποία εκδηλώθηκε πυρκαγιά.

«Ως αποτέλεσμα της αποτρόπαιας ιρανικής επίθεσης, επλήγη μια πολιτική βιομηχανική εγκατάσταση, προκαλώντας πυρκαγιά στον χώρο», ανέφερε το υπουργείο.

As a result of the heinous Iranian aggression, a civilian industrial facility was targeted, causing a fire at the site. Civil Defence is working to bring the fire under control. Preliminary reports indicate material damage, with no injuries reported. #Bahrain #MOI — وزارة الداخلية – Ministry of Interior (@moi_bahrain) November 21, 2026

Σε μεταγενέστερη ενημέρωση, οι αρχές του Μπαχρέιν ανακοίνωσαν ότι δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν, ένας πολίτης του Μπαχρέιν και ένας Πακιστανός κάτοικος της χώρας.

Η ταυτόχρονη ένταση σε Σαουδική Αραβία, Υεμένη και Μπαχρέιν αναδεικνύει τον κίνδυνο περαιτέρω περιφερειακής αποσταθεροποίησης, καθώς οι στρατιωτικές επιχειρήσεις επεκτείνονται σε οικονομικές, ενεργειακές και μεταφορικές υποδομές.