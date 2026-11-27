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Σε τροχιά καταγραφής της πρώτης εβδομαδιαίας ανόδου μέσα στον Νοέμβριο βρίσκεται το πετρέλαιο, καθώς οι νέες επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές και δεξαμενόπλοια στη Μέση Ανατολή αναζωπυρώνουν τους φόβους για διαταραχές στις εξαγωγές αργού από την περιοχή. Η κλιμάκωση των εχθροπραξιών ενισχύει το γεωπολιτικό ασφάλιστρο κινδύνου στις τιμές, με τους αναλυτές να προειδοποιούν ότι μια ουσιαστική μείωση των διαθέσιμων ποσοτήτων θα μπορούσε να οδηγήσει το Brent ξανά κοντά στα 100 δολάρια το βαρέλι.

Το Brent κινείται κοντά στα 97 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας άνοδο 4,5% σε εβδομαδιαία βάση, ενώ το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (WTI) διαπραγματεύεται γύρω στα 86 δολάρια.

Η νέα άνοδος έρχεται μετά από μια περίοδο έντονων πιέσεων στις τιμές, καθώς η ανάκαμψη των εξαγωγών από τον Περσικό Κόλπο είχε περιορίσει τους φόβους για ελλείψεις στην παγκόσμια αγορά.

Ωστόσο, οι τελευταίες εξελίξεις επαναφέρουν την αβεβαιότητα, με τους επενδυτές να παρακολουθούν στενά τις επιπτώσεις των στρατιωτικών επιθέσεων στις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις και στις θαλάσσιες μεταφορές.

Νέα χτυπήματα των Χούθι σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της Σαουδικής Αραβίας

Στο επίκεντρο των ανησυχιών βρίσκεται η Σαουδική Αραβία, όπου οι υποστηριζόμενοι από την Τεχεράνη αντάρτες Χούθι εξαπέλυσαν νέα επίθεση εναντίον ενεργειακών υποδομών.

Συγκεκριμένα, έπληξαν το διυλιστήριο Τζαζάν (Jazan), στις ακτές της Ερυθράς Θάλασσας, προκαλώντας προσωρινή διακοπή μέρους των λειτουργιών του.

Η επίθεση ακολούθησε προηγούμενο χτύπημα των Χούθι στον πετρελαϊκό κόμβο Ρας Τανούρα (Ras Tanura), στον Περσικό Κόλπο, μία από τις σημαντικότερες εγκαταστάσεις εξαγωγής αργού της χώρας.

Οι διαδοχικές επιθέσεις εντείνουν την ανησυχία για την ασφάλεια των ενεργειακών εγκαταστάσεων της Σαουδικής Αραβίας, η οποία διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην παγκόσμια προσφορά πετρελαίου.

Η αγορά παρακολουθεί ιδιαίτερα το ενδεχόμενο οι ζημιές στις υποδομές ή οι περιορισμοί στη λειτουργία τους να προκαλέσουν μεγαλύτερες και πιο παρατεταμένες απώλειες στην παραγωγή και στις εξαγωγές.

Επίθεση με drone στο Κουβέιτ – Νεκροί δύο Ιταλοί πολίτες

Η ένταση επεκτείνεται και σε άλλες χώρες του Περσικού Κόλπου.

Την Πέμπτη, επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος στο Κουβέιτ προκάλεσε τον θάνατο δύο Ιταλών πολιτών και τον τραυματισμό άλλων δύο.

Οι αρχές του Κουβέιτ επέρριψαν την ευθύνη στο Ιράν, εντείνοντας περαιτέρω την περιφερειακή αντιπαράθεση.

Ωστόσο, η Τεχεράνη αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή, σύμφωνα με δηλώσεις του Ιρανού υπουργού Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί.

Το περιστατικό ενισχύει τους φόβους για περαιτέρω διεύρυνση της σύγκρουσης, σε μια περιοχή όπου συγκεντρώνεται σημαντικό μέρος της παγκόσμιας παραγωγής και διακίνησης πετρελαίου.

Συναγερμός στα Στενά του Ορμούζ

Αυξημένοι παραμένουν και οι κίνδυνοι για τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ, μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες διόδους για το διεθνές εμπόριο ενέργειας.

Σύμφωνα με τη βρετανική υπηρεσία UK Maritime Trade Operations (UKMTO), ένα δεξαμενόπλοιο δέχθηκε πλήγμα στην περιοχή την Τετάρτη.

Το περιστατικό ακολούθησε ισχυρισμούς του Ιράν ότι και άλλα πλοία είχαν προσκρούσει σε θαλάσσιες νάρκες, χωρίς ωστόσο οι συγκεκριμένες αναφορές να έχουν επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα.

Παρά τους αυξημένους κινδύνους, η διέλευση πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ έχει ενισχυθεί μέσα στον Νοέμβριο, γεγονός που λειτουργεί ως παράγοντας συγκράτησης των τιμών.

Η εξέλιξη αυτή δείχνει ότι η αγορά εξακολουθεί να αξιολογεί όχι μόνο τον αριθμό και τη σοβαρότητα των επιθέσεων, αλλά κυρίως το κατά πόσον αυτές περιορίζουν ουσιαστικά τις ποσότητες πετρελαίου που φτάνουν στους διεθνείς καταναλωτές.

Αναλυτές: Το πετρέλαιο μπορεί να επιστρέψει στα 100 δολάρια

Οι επενδυτές αρχίζουν να ενσωματώνουν στις τιμές την εκτίμηση ότι η σημερινή κατάσταση στη Μέση Ανατολή παραμένει εξαιρετικά εύθραυστη.

Ο Σολ Κάβονικ, αναλυτής ενέργειας της MST Marquee, επισημαίνει ότι οι αγορές αρχίζουν να αποτιμούν την «εγγενή αστάθεια της υφιστάμενης κατάστασης».

Όπως εξηγεί, εάν οι συνεχιζόμενες επιθέσεις οδηγήσουν σε αισθητή μείωση των εξαγωγικών ροών, οι τιμές θα μπορούσαν να κινηθούν εκ νέου προς τα 100 δολάρια.

«Εάν η αγορά αρχίσει να βλέπει ουσιαστική μείωση των ποσοτήτων εξαιτίας της αύξησης των επιθέσεων, τότε οι τιμές του πετρελαίου μπορεί να επιστρέψουν κοντά στα 100 δολάρια το βαρέλι», σημείωσε.

Το κρίσιμο στοιχείο, επομένως, δεν είναι μόνο η γεωπολιτική ένταση, αλλά το κατά πόσον αυτή μεταφράζεται σε πραγματικές απώλειες προσφοράς.

Παρά την ανάκαμψη, το Brent χάνει σχεδόν 20% μέσα στον Νοέμβριο

Η ανοδική κίνηση των τελευταίων ημερών δεν έχει ανατρέψει τη συνολική εικόνα του μήνα.

Παρά τα πρόσφατα κέρδη, το Brent εξακολουθεί να καταγράφει απώλειες σχεδόν 20% από την αρχή του Νοεμβρίου, καθώς η επανεκκίνηση των εξαγωγών από τον Περσικό Κόλπο είχε ενισχύσει σημαντικά τη διαθεσιμότητα αργού.

Σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας (IEA), η ανάκαμψη των πετρελαϊκών ροών από την περιοχή αναμένεται να οδηγήσει την παγκόσμια αγορά σε πλεόνασμα προσφοράς κατά το τρέχον τρίμηνο.

Στη μείωση των γεωπολιτικών πιέσεων είχε συμβάλει και η απόφαση του Αμερικανού Προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, να μην προχωρήσει σε νέες στρατιωτικές επιθέσεις κατά του Ιράν μετά τις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ.

Η στάση αυτή περιόρισε προσωρινά το ασφάλιστρο κινδύνου που είχε ενσωματωθεί στις τιμές, επιτρέποντας στην αγορά να επικεντρωθεί περισσότερο στα θεμελιώδη μεγέθη προσφοράς και ζήτησης.

Οι τελευταίες επιθέσεις, ωστόσο, υπενθυμίζουν ότι η ισορροπία παραμένει ευάλωτη σε μια νέα κλιμάκωση.

Αποκλιμάκωση στο ντίζελ σε Ευρώπη και ΗΠΑ

Σημάδια αποκλιμάκωσης καταγράφονται την ίδια ώρα στις αγορές πετρελαϊκών προϊόντων.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του ντίζελ στην Ευρώπη υποχωρούν, ενώ πτωτικά κινούνται και οι τιμές καυσίμων στην αντλία στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η εξέλιξη αυτή προσφέρει κάποια ανακούφιση μετά την έντονη άνοδο που είχε σημειωθεί το προηγούμενο διάστημα.

Το ντίζελ είχε καταγράψει ακόμη ισχυρότερο ράλι από το αργό πετρέλαιο, λόγω των διαταραχών που προκάλεσε ο πόλεμος μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, αλλά και της κλιμάκωσης των ουκρανικών επιθέσεων κατά ρωσικών διυλιστηρίων.

Οι επιθέσεις αυτές είχαν ενισχύσει την ανησυχία για την επάρκεια των διαθέσιμων ποσοτήτων διυλισμένων προϊόντων, προκαλώντας πρόσθετες πιέσεις στις τιμές.

Η πρόσφατη αποκλιμάκωση υποδηλώνει ότι ορισμένες από τις πιέσεις στην προσφορά καυσίμων έχουν αρχίσει να υποχωρούν, παρά τη συνεχιζόμενη αστάθεια στη Μέση Ανατολή.

ΟΠΕΚ+: Κρίσιμη συνεδρίαση την Κυριακή για την παραγωγή του 2027

Το επόμενο μεγάλο ορόσημο για την αγορά είναι η συνεδρίαση του ΟΠΕΚ+ την Κυριακή 29 Νοεμβρίου, κατά την οποία οι χώρες της συμμαχίας θα εξετάσουν τη στρατηγική παραγωγής για το 2027.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο οργανισμός εξετάζει το ενδεχόμενο να διατηρήσει τις υφιστάμενες ποσοστώσεις παραγωγής έως και τον Ιανουάριο, αποφεύγοντας νέες αλλαγές εν μέσω αυξημένης γεωπολιτικής αβεβαιότητας.

Η συζήτηση πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία τα κράτη-μέλη εξακολουθούν να διαφωνούν σχετικά με τις ποσότητες πετρελαίου που μπορούν να παράγουν σε σταθερή και βιώσιμη βάση.

Οι διαφωνίες αυτές περιπλέκουν την προσπάθεια της συμμαχίας να διαμορφώσει κοινή στρατηγική για το επόμενο έτος, καθώς καλείται να ισορροπήσει ανάμεσα στον κίνδυνο υπερπροσφοράς και στην πιθανότητα νέων διαταραχών στις εξαγωγές της Μέσης Ανατολής.

Η απόφαση της Κυριακής αναμένεται να αποτελέσει βασικό παράγοντα για την κατεύθυνση των τιμών στις αρχές του 2027, με την αγορά να παρακολουθεί παράλληλα τις εξελίξεις στο μέτωπο της σύγκρουσης και την ασφάλεια των ενεργειακών μεταφορών.