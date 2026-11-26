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Ανοδικά συνεχίζουν να κινούνται οι τιμές του πετρελαίου, καθώς η συνεχιζόμενη πολεμική ένταση στη Μέση Ανατολή ενισχύει τις ανησυχίες για νέες διαταραχές στις εξαγωγές αργού από την περιοχή, απειλώντας την ανάκαμψη των ροών που είχε καταγραφεί το προηγούμενο διάστημα.

Το Brent ξεπέρασε τα 95 δολάρια το βαρέλι, έχοντας ήδη ενισχυθεί κατά σχεδόν 6% στις δύο προηγούμενες συνεδριάσεις, ενώ το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (WTI) κινείται κοντά στα 84 δολάρια.

Οι επενδυτές παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις στη Σαουδική Αραβία, όπου οι υποστηριζόμενοι από την Τεχεράνη αντάρτες Χούθι συνεχίζουν τις επιθέσεις, βάζοντας στο στόχαστρο μεταξύ άλλων το Ρας Τανούρα, έναν από τους σημαντικότερους κόμβους εξαγωγής πετρελαίου της χώρας, καθώς και λιμενικές εγκαταστάσεις στην Ερυθρά Θάλασσα.

Παράλληλα, το Ιράν ισχυρίστηκε ότι αρκετά πλοία προσέκρουσαν σε νάρκες στα Στενά του Ορμούζ, χωρίς ωστόσο να υπάρχει μέχρι στιγμής ανεξάρτητη επιβεβαίωση των περιστατικών.

Thanksgiving και περιορισμένη συναλλακτική δραστηριότητα

Η συνεδρίαση της Πέμπτης αναμένεται να χαρακτηριστεί από περιορισμένους όγκους συναλλαγών, λόγω της αργίας του Thanksgiving στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η μειωμένη ρευστότητα μπορεί να εντείνει τις διακυμάνσεις των τιμών, καθώς ακόμη και σχετικά μικρές εντολές αγορών ή πωλήσεων ενδέχεται να προκαλέσουν μεγαλύτερες κινήσεις στην αγορά.

Λόγω της αμερικανικής αργίας, οι συναλλαγές στο WTI θα καταγραφούν με ημερομηνία διακανονισμού την Παρασκευή.

Η νευρικότητα ενισχύεται από το γεγονός ότι οι τιμές βρίσκονται αντιμέτωπες με δύο αντίρροπες δυνάμεις: από τη μία πλευρά, την αυξημένη γεωπολιτική αβεβαιότητα και, από την άλλη, τις προβλέψεις για πλεονάζουσα προσφορά πετρελαίου.

Η ανάκαμψη των εξαγωγών και το πλεόνασμα που προβλέπει ο IEA

Παρά τη νέα ανοδική αντίδραση, το Brent έχει καταγράψει σημαντικές απώλειες στη διάρκεια του Νοεμβρίου, μετά την ανάκαμψη των αποστολών αργού από τον Περσικό Κόλπο.

Σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας (IEA), η αποκατάσταση των εξαγωγικών ροών από την περιοχή αναμένεται να οδηγήσει την παγκόσμια αγορά σε πλεόνασμα προσφοράς κατά το τρέχον τρίμηνο.

Η προοπτική αυξημένης διαθεσιμότητας πετρελαίου είχε περιορίσει τις ανησυχίες για ελλείψεις, συμβάλλοντας στην πτώση των τιμών νωρίτερα μέσα στον μήνα.

Στην αποκλιμάκωση είχε συμβάλει και η απόφαση του Αμερικανού Προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, να μην προχωρήσει σε νέες στρατιωτικές επιθέσεις εναντίον του Ιράν μετά τη σαρωτική επικράτηση των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ.

Η στάση της Ουάσινγκτον είχε αφαιρέσει μέρος του γεωπολιτικού κινδύνου που είχε ενσωματωθεί στις τιμές του πετρελαίου.

Ωστόσο, οι συνεχιζόμενες επιθέσεις σε ενεργειακές και ναυτιλιακές υποδομές επαναφέρουν την αβεβαιότητα σχετικά με τη σταθερότητα των εξαγωγών από τη Μέση Ανατολή.

Το διπλωματικό αδιέξοδο ΗΠΑ – Ιράν

Παράλληλα με τις στρατιωτικές επιχειρήσεις, βρίσκονται σε εξέλιξη διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου, ο οποίος διαρκεί σχεδόν εννέα μήνες.

Ωστόσο, οι διαφορές μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης παραμένουν σημαντικές.

Το Ιράν ζητεί την άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού των λιμανιών του, τη χαλάρωση των οικονομικών κυρώσεων και την αποδέσμευση περιουσιακών στοιχείων που έχουν παγώσει στο εξωτερικό.

Από την πλευρά τους, οι Ηνωμένες Πολιτείες απαιτούν παραχωρήσεις που σχετίζονται με το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα.

Η απόσταση μεταξύ των δύο πλευρών εξακολουθεί να αποτελεί εμπόδιο στην επίτευξη συμφωνίας, διατηρώντας υψηλό το επίπεδο αβεβαιότητας για τις προοπτικές της ενεργειακής αγοράς.

«Όσο παραμένει άπιαστη μια λύση στη σύγκρουση, οι τιμές του αργού θα συνεχίσουν να ενσωματώνουν ένα ασφάλιστρο κινδύνου», δήλωσε ο Ράιαν ΜακΚέι, ανώτερος στρατηγικός αναλυτής εμπορευμάτων της TD Securities.

Όπως επισήμανε, οι εξαγωγές πετρελαίου από τον Περσικό Κόλπο έχουν υποχωρήσει, έπειτα από επανειλημμένες επιθέσεις του Ιράν εναντίον πλοίων.

ΗΠΑ: Αυξήθηκαν τα αποθέματα, υποχώρησαν οι εξαγωγές

Στην αμερικανική αγορά, τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν την Τετάρτη έδειξαν νέα αύξηση των αποθεμάτων πετρελαίου.

Ειδικότερα, τα αποθέματα αργού ενισχύθηκαν κατά 1,1 εκατ. βαρέλια την προηγούμενη εβδομάδα, σύμφωνα με τα κυβερνητικά στοιχεία.

Αύξηση σημειώθηκε επίσης στα αποθέματα βενζίνης και προϊόντων διύλισης, συμπεριλαμβανομένων των μεσαίων αποσταγμάτων.

Την ίδια στιγμή, οι εξαγωγές αμερικανικού αργού υποχώρησαν στο χαμηλότερο επίπεδο από τις αρχές Αυγούστου.

Η πτώση αποδίδεται στο αυξημένο κόστος των θαλάσσιων μεταφορών και στην ασθενέστερη ζήτηση από την Ασία.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη καταδεικνύει ότι, παρά τους φόβους για διαταραχές στην προσφορά από τη Μέση Ανατολή, η παγκόσμια αγορά εξακολουθεί να αντιμετωπίζει πιέσεις από την πλευρά της ζήτησης και της διαθεσιμότητας αποθεμάτων.

Στο επίκεντρο η συνεδρίαση του ΟΠΕΚ+ την Κυριακή

Το επόμενο κρίσιμο ορόσημο για την αγορά πετρελαίου είναι η συνεδρίαση του ΟΠΕΚ+ την Κυριακή, κατά την οποία η Σαουδική Αραβία και οι υπόλοιπες χώρες της συμμαχίας θα εξετάσουν τη στρατηγική παραγωγής για το 2027.

Η συνάντηση πραγματοποιείται σε μια περίοδο αυξημένης αβεβαιότητας, καθώς οι παραγωγοί καλούνται να σταθμίσουν διαφορετικά πιθανά σενάρια για την παγκόσμια προσφορά.

Από τη μία πλευρά, ο ενδεχόμενος τερματισμός του πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν θα μπορούσε να επιτρέψει την περαιτέρω αποκατάσταση των πετρελαϊκών ροών από την περιοχή, ενισχύοντας την προσφορά.

Από την άλλη, η συνέχιση των εχθροπραξιών και των επιθέσεων κατά ενεργειακών εγκαταστάσεων και πλοίων θα μπορούσε να διατηρήσει τις πιέσεις στην αγορά.

Παράλληλα, ο ΟΠΕΚ+ θα πρέπει να διαχειριστεί και τις εσωτερικές διαφωνίες για τα επίπεδα παραγωγής.

Το Ιράκ πιέζει για μεγαλύτερα περιθώρια αύξησης της παραγωγής του, δημιουργώντας πρόσθετες προκλήσεις στην προσπάθεια διατήρησης της συνοχής της συμμαχίας.

Οι αποφάσεις της Κυριακής αναμένεται να αποτελέσουν σημαντικό παράγοντα για την πορεία των τιμών τους επόμενους μήνες, καθώς η αγορά αναζητεί ενδείξεις για το πώς θα διαμορφωθεί η ισορροπία προσφοράς και ζήτησης το 2027.