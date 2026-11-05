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Αμετάβλητο στο 4,5% διατήρησε το βασικό επιτόκιο η κεντρική τράπεζα της Νορβηγίας, επιβεβαιώνοντας τις εκτιμήσεις των αναλυτών, αλλά διαμηνύοντας ότι παραμένει έτοιμη να προχωρήσει σε νέα αύξηση εφόσον χρειαστεί για να περιορίσει τον πληθωρισμό.

Η απόφαση της Norges Bank την Πέμπτη ήταν σύμφωνη με τις προβλέψεις και των 16 οικονομολόγων που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Bloomberg. Καθώς επρόκειτο για ενδιάμεση συνεδρίαση νομισματικής πολιτικής, δεν δημοσιοποιήθηκαν νέες οικονομικές προβλέψεις ή εκτιμήσεις για τη μελλοντική πορεία των επιτοκίων.

«Ο πληθωρισμός παραμένει υπερβολικά υψηλός», δήλωσε η διοικήτρια της κεντρικής τράπεζας, Ίντα Βόλντεν Μπάχε (Ida Wolden Bache), υπογραμμίζοντας ότι θα χρειαστεί πιθανότατα να διατηρηθεί το κόστος δανεισμού σε υψηλά επίπεδα για κάποιο διάστημα.

Όπως ανέφερε, η Norges Bank είναι προετοιμασμένη να αυξήσει εκ νέου τα επιτόκια, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο για την επαναφορά του πληθωρισμού στον στόχο του 2%.

Η απόφαση εντάσσεται στο ευρύτερο περιβάλλον αυστηροποίησης της νομισματικής πολιτικής διεθνώς, καθώς ο πόλεμος στο Ιράν έχει ενισχύσει τις πληθωριστικές πιέσεις. Είχε προηγηθεί η δεύτερη αύξηση επιτοκίων της Norges Bank για το 2026, τον Σεπτέμβριο, όταν οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής είχαν επίσης προειδοποιήσει ότι το κόστος χρήματος ενδέχεται να παραμείνει υψηλό για παρατεταμένο διάστημα.

Σύμφωνα με τον Μάριους Γκόνσχολτ Χοβ, επικεφαλής οικονομολόγο της Handelsbanken στο Όσλο, η κεντρική τράπεζα απέφυγε σκόπιμα να αφαιρέσει από την ανακοίνωσή της την αναφορά σε πιθανές νέες αυξήσεις.

Όπως εξήγησε, μια τέτοια αλλαγή θα έστελνε ισχυρό μήνυμα στις αγορές ότι ο κύκλος ανόδου των επιτοκίων ενδέχεται να έχει ολοκληρωθεί, κάτι που η Norges Bank δεν επιθυμεί ακόμη να σηματοδοτήσει.

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο Ρόρι Φένεσι, ανώτερος οικονομολόγος της Oxford Economics, επισήμανε ότι η αστάθεια στη Μέση Ανατολή αναγκάζει τη νορβηγική κεντρική τράπεζα να διατηρεί χαμηλό το όριο για ενδεχόμενη περαιτέρω νομισματική σύσφιγξη, εάν ο πληθωρισμός επιταχυνθεί.

Ωστόσο, η πρόσφατη υποχώρηση των διεθνών τιμών της ενέργειας μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ θα μπορούσε, εφόσον διατηρηθεί, να μεταβάλει την ισορροπία των κινδύνων προς μια πιο ουδέτερη κατεύθυνση.

Παρά την ταχύτερη από την αναμενόμενη αποκλιμάκωση του πληθωρισμού κατά τους θερινούς μήνες, η Νορβηγία εξακολουθεί να αντιμετωπίζει επίμονες ανατιμήσεις.

Ο πληθωρισμός παραμένει αισθητά υψηλότερος από τον στόχο της κεντρικής τράπεζας από το 2022, ενώ οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής δεν αναμένουν την επιστροφή του στο 2% πριν από το 2029. Η επιδίωξη διατήρησης της ανεργίας σε χαμηλά επίπεδα αποτελεί έναν από τους παράγοντες που επηρεάζουν τη στάση τους.

Την ίδια ώρα, η οικονομική δραστηριότητα στην ηπειρωτική Νορβηγία συνεχίζει να αναπτύσσεται, ενώ οι μισθολογικές πιέσεις αναμένεται να υποχωρήσουν μόνο σταδιακά.

Πρόσθετη πηγή πληθωριστικών πιέσεων θα μπορούσε να αποτελέσει ο προϋπολογισμός του επόμενου έτους, καθώς η κυβέρνηση μειοψηφίας των Εργατικών ενδέχεται να προχωρήσει σε πιο επεκτατική δημοσιονομική πολιτική μετά τις διαπραγματεύσεις με τους πολιτικούς της συμμάχους.

Η Μπάχε αναγνώρισε ότι η ισχυρή αύξηση του μισθολογικού κόστους των επιχειρήσεων τα προηγούμενα χρόνια εξακολουθεί να διατηρεί τον πληθωρισμό σε υψηλά επίπεδα.

Παράλληλα, σημείωσε ότι ο ρυθμός αύξησης των μισθών έχει ήδη μετριαστεί και αναμένεται να συνεχίσει να επιβραδύνεται, συμβάλλοντας σταδιακά στην αποκλιμάκωση των τιμών.

Αντίβαρο στις πληθωριστικές πιέσεις αποτελεί η ενίσχυση της νορβηγικής κορόνας, η οποία παρουσιάζει την καλύτερη επίδοση μεταξύ των δέκα σημαντικότερων νομισμάτων διεθνώς από την αρχή του έτους. Η ανατίμησή της περιορίζει τον κίνδυνο εισαγόμενου πληθωρισμού, μειώνοντας το κόστος των εισαγόμενων προϊόντων.

Η εξέλιξη αυτή ενδέχεται, σύμφωνα με οικονομολόγους, να επιτρέψει στη Norges Bank να αποφύγει πρόσθετες αυξήσεις επιτοκίων στον τρέχοντα κύκλο.

Οι επενδυτές, πάντως, εξακολουθούν να αποτιμούν περίπου στο 50% την πιθανότητα νέας αύξησης έως τη συνεδρίαση του Μαρτίου.

Η στάση αναμονής της Νορβηγίας διαφοροποιείται από τις πρόσφατες αποφάσεις άλλων ευρωπαϊκών κεντρικών τραπεζών. Την Τετάρτη, η Riksbank της Σουηδίας αύξησε τα επιτόκια για πρώτη φορά από το 2023, ενώ αργότερα την Πέμπτη αναμένεται ευρέως αντίστοιχη κίνηση από την Τράπεζα της Αγγλίας.

Όπως επισημαίνει ο Χοβ της Handelsbanken, η μελλοντική πορεία των νορβηγικών επιτοκίων θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τις συνθήκες στις αγορές, ιδιαίτερα από τις διεθνείς προσδοκίες για τα επιτόκια και την πορεία της κορόνας.

Προς το παρόν, η Norges Bank προτιμά να διατηρήσει ανοιχτές τις επιλογές της, αποφεύγοντας να εκπέμψει νέο μήνυμα για την κατεύθυνση της νομισματικής πολιτικής, σε ένα περιβάλλον όπου ο πληθωρισμός εξακολουθεί να αποτελεί την κυριότερη πρόκληση.