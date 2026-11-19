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Το μεγαλύτερο κρατικό επενδυτικό ταμείο στον κόσμο, το νορβηγικό Norges Bank Investment Management, επιδιώκει να επιταχύνει τις επενδύσεις του σε υποδομές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Ωστόσο, οι υψηλές αποτιμήσεις των διαθέσιμων έργων αποτελούν σημαντικό εμπόδιο για την υλοποίηση των σχεδίων του.

Το ταμείο, το οποίο διαχειρίζεται περιουσιακά στοιχεία ύψους 2,3 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, επένδυσε περίπου 11 δισεκατομμυρίων ευρώ σε υποδομές ανανεώσιμης ενέργειας την περασμένη χρονιά. Φέτος, όμως, οι νέες τοποθετήσεις του περιορίζονται σε λίγο περισσότερα από 2 δισ. ευρώ. «Δεν οφείλεται στο ότι δεν προσπαθούμε», δήλωσε στο Bloomberg, ο Χάραλντ φον Χάιντεν, επικεφαλής ενέργειας και υποδομών του NBIM, σε συνέντευξή του στο Όσλο.

Όπως εξήγησε, το ταμείο επιθυμεί να επενδύσει περισσότερα κεφάλαια, όμως οι συνθήκες της αγοράς έχουν αλλάξει σημαντικά. «Από αγορά των αγοραστών έχει μετατραπεί σε αγορά των πωλητών», ανέφερε, περιγράφοντας την αυξημένη διαπραγματευτική ισχύ όσων διαθέτουν ενεργειακά περιουσιακά στοιχεία.

Επενδύσεις σε μπαταρίες και ηλεκτρικά δίκτυα

Παρά τις υψηλές αποτιμήσεις, το NBIM συνεχίζει να αναζητά ευκαιρίες σε νέους τομείς της ενεργειακής μετάβασης. Την περασμένη εβδομάδα πραγματοποίησε την πρώτη του άμεση επένδυση στην αποθήκευση ενέργειας, καταβάλλοντας 300 εκατομμύρια δολάρια για την απόκτηση ποσοστού 10% στην Aypa Power, εταιρεία που αναπτύσσει και διαχειρίζεται υποδομές αποθήκευσης ενέργειας στη Βόρεια Αμερική.

Παράλληλα, το 2025 συμφώνησε να επενδύσει 4,5 δισεκατομμύρια ευρώ στην Tennet Germany, πραγματοποιώντας την πρώτη του τοποθέτηση σε ηλεκτρικά δίκτυα, σε μια περίοδο κατά την οποία η Ευρώπη αναβαθμίζει τις υποδομές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Ο φον Χάιντεν εκτιμά ότι οι μπαταρίες μπορούν να προσφέρουν ελκυστικές αποδόσεις, προειδοποιεί όμως ότι η κερδοφορία τους ενδέχεται να περιοριστεί καθώς αυξάνεται η εγκατεστημένη χωρητικότητα αποθήκευσης στις επιμέρους αγορές.

Σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, θεωρεί ότι ο συνδυασμός αιολικής και ηλιακής ενέργειας με συστήματα αποθήκευσης θα αποκτά ολοένα μεγαλύτερη σημασία, επιτρέποντας πιο σταθερή παροχή ηλεκτρικής ενέργειας.

Αποδόσεις 7,5% και περιθώρια για νέες επενδύσεις

Το νορβηγικό κρατικό ταμείο έχει τη δυνατότητα να επενδύει έως και 2% της συνολικής του αξίας σε μη εισηγμένες υποδομές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Στα τέλη Σεπτεμβρίου, η αξία του σχετικού χαρτοφυλακίου ανερχόταν σε 114 δισ. νορβηγικές κορώνες, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 0,5% του συνολικού ενεργητικού του. Εάν συνυπολογιστούν οι ήδη συμφωνημένες επενδύσεις που προβλέπεται να υλοποιηθούν έως το 2030, το ποσοστό φτάνει περίπου στο 1%, σύμφωνα με τον φον Χάιντεν.

Οι συγκεκριμένες τοποθετήσεις κατέγραψαν απόδοση 7,5% το τρίτο τρίμηνο, έναντι 1,8% το προηγούμενο τρίμηνο. Η επίδοση ήταν αισθητά υψηλότερη από εκείνη άλλων κατηγοριών επενδύσεων του ταμείου. Οι μετοχές απέδωσαν 0,5%, τα μη εισηγμένα ακίνητα ελαφρώς λιγότερο, ενώ οι επενδύσεις σταθερού εισοδήματος είχαν αρνητική συνεισφορά. Στο πλαίσιο της προσπάθειας ενίσχυσης των επενδύσεων στη Βόρεια Αμερική, το NBIM σχεδιάζει επίσης να προσλάβει ένα ακόμη στέλεχος στην ομάδα των τριών ατόμων που διαχειρίζεται σήμερα τα σχετικά έργα.

Αυξάνεται η ζήτηση για καθαρή ενέργεια

Ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες που διαμορφώνουν τις νέες επενδυτικές ευκαιρίες είναι η ταχεία αύξηση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας. Η ηλεκτροκίνηση, ο εξηλεκτρισμός της θέρμανσης και της βιομηχανίας ενισχύουν ήδη τη ζήτηση, ενώ η επέκταση των data centers για εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης προσθέτει ακόμη μεγαλύτερες ανάγκες ηλεκτροδότησης.

Σύμφωνα με τον φον Χάιντεν, οι μεγάλες επενδύσεις σε κέντρα δεδομένων αυξάνουν παράλληλα τη ζήτηση για νέα έργα ανανεώσιμης ενέργειας και για μακροχρόνιες συμβάσεις αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Οι συμφωνίες αυτές επιτρέπουν σε εταιρείες που αναπτύσσουν αιολικά και φωτοβολταϊκά πάρκα να εξασφαλίζουν πιο προβλέψιμα έσοδα, περιορίζοντας την έκθεσή τους στις διακυμάνσεις των τιμών της ηλεκτρικής ενέργειας.