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Η Νορβηγία αντιμετωπίζει περισσότερους κινδύνους ασφαλείας από εξτρεμιστές παρότι η συνολική απειλή για επιθέσεις στη χώρα παραμένει σε μέτριο επίπεδο, ανακοίνωσε σήμερα η Υπηρεσία Ασφαλείας της Νορβηγικής Αστυνομίας.

Στην ανακοίνωσή της η Υπηρεσία αναφέρει ότι είναι πιθανό “να υπάρξουν απόπειρες τρομοκρατικών επιθέσεων τον επόμενο χρόνο” από ισλαμιστές και από ακροδεξιές οργανώσεις.

Οι εξελίξεις σε υπερβολικά βίαιες διαδικτυακές κοινότητες έχουν οδηγήσει την Υπηρεσία να εντοπίσει έναν “μηδενιστικό εξτρεμισμό”, ο οποίος εκφράζεται από πρόσωπα που επιδιώκουν να προκαλέσουν χάος και βλάβες σε μεγάλη κλίμακα.

Οι ισλαμιστές στη Νορβηγία συγκροτούν όλο και συχνότερα οργανώσεις και δίκτυα, τόσο διαδικτυακά όσο και με φυσική παρουσία, προσθέτει η Υπηρεσία.

Η συνολική απειλή για επιθέσεις παραμένει ίδια στο επίπεδο τρία με ανώτατο όριο το πέντε, που σημαίνει μέτριας επικινδυνότητας, καταλήγει η Υπηρεσία.