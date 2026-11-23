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O διευθύνων σύμβουλος της Novartis και μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Anthropic, Βας Ναρασίμχαν, απέρριψε την άποψη ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορέσει να θεραπεύσει τον καρκίνο μέσα στα επόμενα πέντε έως δέκα χρόνια, υποστηρίζοντας ότι θα χρειαστεί μία δεκαετία μόνο και μόνο για να μειωθεί κατά τέσσερα χρόνια ο χρόνος ανάπτυξης νέων φαρμάκων.

Ο Ναρασίμχαν δήλωσε ότι η τεχνολογική βιομηχανία προσεγγίζει το πρόβλημα με «νοοτροπία μηχανικού», ενώ οι γιατροί και οι φαρμακευτικές εταιρείες αντιλαμβάνονται πόσο λίγα γνωρίζουμε για το ανθρώπινο σώμα, σύμφωνα με τους Financial Times.

«Το πραγματικό, θεμελιώδες πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε είναι ότι κατανοούμε μόλις το 5% περίπου όσων συμβαίνουν στο ανθρώπινο σώμα, όπως θα υποστηρίζαμε εμείς», δήλωσε.

«Στον προγραμματισμό και στη γλώσσα κατανοούμε ένα πολύ μεγαλύτερο ποσοστό και, επομένως, η ικανότητα ενός μοντέλου τεχνητής νοημοσύνης να μαθαίνει και να προβλέπει είναι πολύ υψηλότερη».

Ο διευθύνων σύμβουλος της Anthropic, Ντάριο Αμοντέι, έχει δηλώσει ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα θεραπεύσει τον καρκίνο και τη νόσο Αλτσχάιμερ μέσα σε μία δεκαετία.

Αντίστοιχα, ο Ντέμις Χασάμπης, βραβευμένος με Νόμπελ και ιδρυτής της DeepMind και της εταιρείας ανακάλυψης φαρμάκων Isomorphic, η οποία προέκυψε από αυτήν, είχε δηλώσει πέρυσι ότι θεωρούσε πιθανό η τεχνητή νοημοσύνη να μπορέσει να αντιμετωπίσει όλες τις ασθένειες μέσα σε μόλις μία δεκαετία.

Πώς η AI μπορεί να μειώσει τον χρόνο ανάπτυξης νέων φαρμάκων

Ο ελβετικός φαρμακευτικός όμιλος χρησιμοποιεί ήδη την τεχνητή νοημοσύνη σε ολόκληρη τη διαδικασία ανάπτυξης φαρμάκων.

Η εταιρεία έχει διαπιστώσει ότι η AI είναι περισσότερο αποτελεσματική στην επιτάχυνση των αρχικών σταδίων ανακάλυψης φαρμάκων, πριν ένα σκεύασμα δοκιμαστεί σε ανθρώπους.

Σε αυτό το στάδιο, η τεχνολογία θα μπορούσε να εξοικονομήσει έως και δύο χρόνια από μια φάση ανάπτυξης που συνήθως διαρκεί κατά μέσο όρο τέσσερα χρόνια.

Ο Ναρασίμχαν προέβλεψε ότι η χρήση της AI θα μπορούσε να μειώσει τη συνολική διάρκεια ανάπτυξης ενός φαρμάκου από τα 12 στα οκτώ χρόνια κατά μέσο όρο, μέσα στην επόμενη δεκαετία.

Εξέφρασε επίσης την ελπίδα ότι η τεχνολογία θα μπορούσε να αυξήσει την πιθανότητα επιτυχίας ενός υποψήφιου φαρμάκου από το 8% στο 12%, μεταξύ εκείνων που εισέρχονται στις πρώτες κλινικές δοκιμές σε ανθρώπους.

Ωστόσο, εκτίμησε ότι ο πραγματικός αντίκτυπος της AI θα βρίσκεται πιθανότατα «κάπου στη μέση», ανάμεσα στις φιλόδοξες προβλέψεις των εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης και στην πιο επιφυλακτική στάση της φαρμακοβιομηχανίας.

Anthropic και Isomorphic επενδύουν στην ανακάλυψη φαρμάκων

Αρκετές εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης προσπαθούν να επιταχύνουν τη χρονοβόρα διαδικασία ανακάλυψης και ανάπτυξης νέων φαρμάκων.

Η Anthropic επενδύει στο δικό της πρόγραμμα ανακάλυψης φαρμάκων, μεταξύ άλλων μέσω της εξαγοράς μικρών εταιρειών βιοτεχνολογίας και της δημιουργίας ιδιόκτητων εργαστηρίων.

Η Isomorphic, η οποία ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα ότι άντλησε 5 δισ. δολάρια στον τελευταίο γύρο χρηματοδότησής της, συνεργάζεται με φαρμακευτικές εταιρείες σε ερευνητικά προγράμματα, μεταξύ των οποίων και η Novartis.

Μιλώντας την Πέμπτη, όταν η Anthropic έκανε το ντεμπούτο της στο χρηματιστήριο, ο Αμοντέι δήλωσε ότι η πρόοδος στην αναζήτηση θεραπειών για πολλές ασθένειες είναι «υπερβολικά αργή».

«Η μετάβαση από μια εξαιρετική ιδέα σε μια θεραπεία μπορεί να διαρκέσει δεκαετίες», ανέφερε.

«Πιστεύω ότι μια αρκετά ισχυρή τεχνητή νοημοσύνη, η οποία θα συνεργάζεται με τους ανθρώπους, θα μπορούσε να συμπυκνώσει έναν αιώνα επιστημονικής και ιατρικής προόδου σε μία δεκαετία».

Γιατί οι κλινικές δοκιμές παραμένουν αναγκαίες

Ο Ναρασίμχαν δήλωσε ότι η διαφωνία με τη βιομηχανία της τεχνητής νοημοσύνης αφορά στον χρόνο που θα χρειαστεί για να καλυφθεί το τεράστιο κενό στις γνώσεις μας σχετικά με τη λειτουργία του ανθρώπινου σώματος.

Η AI θα μπορούσε να «ξεκλειδώσει» μια τεράστια επιτάχυνση στη διαδικασία ανάπτυξης φαρμάκων, εφόσον οι ρυθμιστικές αρχές πειστούν ότι μπορούμε να προβλέψουμε με πολύ μεγάλη βεβαιότητα πώς θα συμπεριφερθεί ένα φάρμακο στον ανθρώπινο οργανισμό, περιορίζοντας έτσι τις απαιτήσεις για κλινικές δοκιμές.

Ωστόσο, ο Ναρασίμχαν δήλωσε ότι πιστεύει πως οι μακροχρόνιες κλινικές δοκιμές θα εξακολουθήσουν να είναι απαραίτητες.

«Δεν νομίζω ότι θα μπορέσουμε να παρακάμψουμε το γεγονός ότι, κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, θα εξακολουθούμε να χρειάζεται να δοκιμάζουμε αυτά τα φάρμακα πρώτα σε ζώα και στη συνέχεια σε ανθρώπους, ώστε να ελέγχουμε τις βιολογικές λειτουργίες αυτών των ενώσεων», δήλωσε.