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Σε μια χώρα όπου η θερμοκρασία ξεπερνά τους 50 βαθμούς Κελσίου, οι βροχοπτώσεις είναι εξαιρετικά περιορισμένες και το διαθέσιμο νερό συχνά είναι υφάλμυρο, η καλλιέργεια τροφίμων μοιάζει με σχεδόν ακατόρθωτη αποστολή. Ωστόσο, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα επιχειρούν να ανατρέψουν αυτή την πραγματικότητα, επενδύοντας 200 εκατομμύρια δολάρια σε τεχνολογίες που φιλοδοξούν να μεταμορφώσουν την άνυδρη έρημο σε παραγωγική γεωργική γη.

Με τη χώρα να καλύπτει μέσω εισαγωγών περίπου το 90% των διατροφικών αναγκών της, η ανάπτυξη εγχώριας αγροτικής παραγωγής έχει αποκτήσει στρατηγική σημασία. Ρομποτικά συστήματα, νανοτεχνολογία, προηγμένες μέθοδοι άρδευσης και γενετική βελτίωση σπόρων επιστρατεύονται σε μια προσπάθεια να αντιμετωπιστούν οι ολοένα μεγαλύτερες προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής.

Στην πρώτη γραμμή αυτής της προσπάθειας βρίσκεται το Innovation Oasis της Silal, ένα ερευνητικό κέντρο όπου δεκάδες νεοφυείς επιχειρήσεις δοκιμάζουν καινοτόμες λύσεις, αναζητώντας τρόπους να καταστήσουν οικονομικά βιώσιμη τη γεωργία ακόμη και στις πιο αντίξοες συνθήκες.

Ένα εργαστήριο για το κλίμα του 2100

Ο δρ Σαμάλ Μοχάμεντ γνωρίζει καλά τις δυσκολίες της γεωργίας σε ακραία περιβάλλοντα. Ο Ιρακινός επιστήμονας, ο οποίος εργάστηκε επί δύο δεκαετίες στο Ηνωμένο Βασίλειο στον τομέα της διαχείρισης εδαφών και υδάτινων πόρων, είναι σήμερα διευθυντής αγροτικής τεχνολογίας της Silal.

Καθώς αφήνει πίσω του τα περιφραγμένα πειραματικά χωράφια και κατευθύνεται προς τα θερμοκήπια, η έντονη ζέστη της ερήμου κάνει τα γυαλιά του να θολώνουν.

«Ελάτε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα τον Αύγουστο, αν θέλετε να δείτε πώς μοιάζει η κλιματική αλλαγή», αναφέρει χαρακτηριστικά στο Bloomberg, σκουπίζοντας τους υδρατμούς από τους φακούς με τη γραβάτα του.

Σε αυτό το περιβάλλον προσπαθεί να πετύχει κάτι που υπό φυσιολογικές συνθήκες θα φάνταζε εξαιρετικά δύσκολο: να καλλιεργήσει αγγούρια, ντομάτες, πεπόνια και μούρα μέσα στην έρημο.

Ο Μοχάμεντ βρίσκεται επικεφαλής ενός τριετούς προγράμματος στήριξης νεοφυών επιχειρήσεων αγροτικής τεχνολογίας, ύψους 200 εκατομμυρίων δολαρίων, το οποίο υλοποιεί η Silal, εταιρεία που δημιουργήθηκε από την κυβέρνηση του Άμπου Ντάμπι με αποστολή την ενίσχυση της εγχώριας γεωργίας.

Η φιλοσοφία του προγράμματος είναι απλή: αν μια καλλιεργητική μέθοδος μπορεί να αποδώσει στις συνθήκες των Εμιράτων, τότε έχει σημαντικές πιθανότητες να εφαρμοστεί και σε άλλες περιοχές του κόσμου που πλήττονται από ξηρασία και ερημοποίηση.

«Αν τα καταφέρεις εδώ, μπορείς να τα καταφέρεις οπουδήποτε», υπογραμμίζει ο επιστήμονας, παρουσιάζοντας τις εγκαταστάσεις όπου ερευνητές από 20 διαφορετικές χώρες επιχειρούν να δώσουν πρακτικές απαντήσεις στις προκλήσεις της παραγωγής τροφίμων.

Από τα ρομπότ μέχρι τις γαρίδες: Οι ιδέες που δοκιμάζονται στην έρημο

Από την έναρξη λειτουργίας του, το Innovation Oasis έχει υποδεχθεί 70 επιχειρήσεις, προσφέροντάς τους τις υποδομές και τις συνθήκες για να αξιολογήσουν τις τεχνολογίες τους σε πραγματικό περιβάλλον. Όσες λύσεις αποδειχθούν αποτελεσματικές μπορούν στη συνέχεια να διεκδικήσουν χρηματοδότηση για την εμπορική τους ανάπτυξη.

Το εύρος των δοκιμών είναι εντυπωσιακό. Περιλαμβάνει από εκτροφή γαρίδων σε ελεγχόμενες εγκαταστάσεις μέχρι ειδικά νανοϋλικά που περιορίζουν την ένταση της ηλιακής ακτινοβολίας στα θερμοκήπια. Παράλληλα, αναπτύσσονται ρομποτικά συστήματα ικανά να αναγνωρίζουν πότε οι καρποί είναι έτοιμοι για συγκομιδή, καθώς και τεχνολογίες που επιτρέπουν ακριβέστερη διαχείριση του νερού.

Ωστόσο, η μετάβαση από το ερευνητικό εργαστήριο στην αγορά αποδεικνύεται πολύ δυσκολότερη από την ίδια την τεχνολογική ανάπτυξη.

Μέχρι στιγμής, μόλις τρεις καινοτομίες έχουν καταφέρει να εξελιχθούν σε εμπορικά βιώσιμες δραστηριότητες. Πρόκειται για μια συσκευή που καταγράφει ακόμη και ελάχιστες μεταβολές της υγρασίας του εδάφους, νέες ποικιλίες κινόα με περιορισμένες ανάγκες άρδευσης και αισθητήρες που συλλέγουν δεδομένα για τη χρήση νερού σε πραγματικό χρόνο.

Οι συγκεκριμένες λύσεις ξεπέρασαν αυτό που στον επιχειρηματικό κόσμο αποκαλείται «κοιλάδα του θανάτου», δηλαδή το κρίσιμο στάδιο κατά το οποίο μια τεχνολογική ιδέα πρέπει να αποδείξει ότι μπορεί να μετατραπεί σε οικονομικά βιώσιμο προϊόν.

Για τις περισσότερες από τις υπόλοιπες προσπάθειες, το πρόβλημα δεν είναι ότι η τεχνολογία δεν λειτουργεί, αλλά ότι το κόστος εφαρμογής της είναι υπερβολικά υψηλό.

Όταν η τεχνολογία λειτουργεί, αλλά το κόστος είναι απαγορευτικό

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της εκτροφής γαρίδων, η οποία δεν κατάφερε να αναπτυχθεί σε εμπορική κλίμακα.

Αντίστοιχα, ένα πείραμα εμπλουτισμού της άμμου με άργιλο απέδειξε ότι είναι εφικτό να δημιουργηθούν συνθήκες κατάλληλες για καλλιέργεια. Το κόστος, όμως, έφτασε τα 20.000 δολάρια ανά εκτάριο, ποσό που, σύμφωνα με το δημοσίευμα, θα επαρκούσε για την αγορά τεσσάρων ήδη εύφορων εκταρίων σε ορισμένες αμπελουργικές περιοχές του Μπορντό.

Μια άλλη νεοφυής επιχείρηση, η οποία είχε αναπτύξει τεχνολογία ελέγχου της θερμοκρασίας στα θερμοκήπια, παρουσίασε ενθαρρυντικά αποτελέσματα. Οι δημιουργοί της, ωστόσο, διαπίστωσαν ότι θα μπορούσαν να εξασφαλίσουν μεγαλύτερη κερδοφορία αξιοποιώντας την ίδια τεχνολογία σε διαφορετικούς τομείς.

Παρά τις δυσκολίες, ο Μοχάμεντ δεν εγκαταλείπει την προσπάθεια. Θεωρεί ότι ακόμη και μία πραγματικά επαναστατική ανακάλυψη θα μπορούσε να δικαιολογήσει το σύνολο της επένδυσης.

Για τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, άλλωστε, το ζητούμενο δεν περιορίζεται στην παραγωγή περισσότερων τροφίμων. Η τεχνολογική καινοτομία αποτελεί ταυτόχρονα εργαλείο για την ενίσχυση της επισιτιστικής ασφάλειας και τη διαφοροποίηση μιας οικονομίας που επί δεκαετίες στηρίχθηκε στον πετρελαϊκό πλούτο.

Μια νέα αγορά δισεκατομμυρίων δολαρίων

Η ανάπτυξη τεχνολογιών για την αξιοποίηση άνυδρων εκτάσεων εξελίσσεται σε έναν κλάδο με σημαντικές οικονομικές προοπτικές.

Σύμφωνα με τη Stratistics Market Research Consulting, οι παγκόσμιες πωλήσεις τεχνολογιών ερήμου αυξάνονται με ετήσιο ρυθμό 15%, ενώ η αξία της αγοράς εκτιμάται ότι θα φτάσει φέτος τα 4,2 δισεκατομμύρια δολάρια.

Τα Εμιράτα διαθέτουν δύο σημαντικά πλεονεκτήματα: μεγάλα διαθέσιμα κεφάλαια για επενδύσεις και ένα εξαιρετικά απαιτητικό φυσικό περιβάλλον, το οποίο προσφέρεται για τη δοκιμή νέων εφαρμογών.

Εάν οι τεχνολογίες αποδειχθούν αποτελεσματικές, θα μπορούν να αξιοποιηθούν σε εκτεταμένες άγονες περιοχές της Αφρικής και της Μέσης Ανατολής, αλλά και σε χώρες που μέχρι πρόσφατα δεν αντιμετώπιζαν τόσο έντονα προβλήματα λειψυδρίας.

«Πλέον δεν αφορά μόνο την έρημο», επισημαίνει η Σίρλεϊ Σαχάρ, ιδρύτρια της συμβουλευτικής εταιρείας DeserTech Ventures, με έδρα το Άμπου Ντάμπι.

Όπως εξηγεί, το ενδιαφέρον για αντίστοιχες τεχνολογίες αυξάνεται διαρκώς, με αιτήματα να καταφθάνουν ακόμη και από την Αργεντινή, την Ιταλία, την Πορτογαλία και την Ισπανία.

«Πλήττονται όλο και περισσότερες χώρες, περισσότερες περιοχές και περισσότερες καλλιέργειες», σημειώνει, περιγράφοντας μια αγορά της οποίας η γεωγραφική εμβέλεια διευρύνεται μαζί με τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Από τους αρχαίους πολιτισμούς στη γεωργία του μέλλοντος

Η προσπάθεια μετατροπής άγονων εκτάσεων σε καλλιεργήσιμη γη δεν είναι καινούργια. Αντίθετα, έχει ιστορία χιλιάδων ετών.

Οι προκολομβιανοί πολιτισμοί του Περού κατασκεύασαν υδραγωγεία που επέτρεψαν την ανάπτυξη γεωργίας στην Ατακάμα, μία από τις ξηρότερες περιοχές του πλανήτη.

Ακόμη παλαιότερα, περίπου το 3100 π.Χ., οι Αιγύπτιοι δημιούργησαν δίκτυα διωρύγων και αναχωμάτων κατά μήκος του Νείλου, μετατρέποντας την κοιλάδα του ποταμού σε έναν από τους σημαντικότερους σιτοβολώνες της αρχαιότητας.

«Η Αίγυπτος είναι ουσιαστικά μια έρημος με έναν μονάχα υδάτινο πόρο, τον Νείλο, η οποία μετατράπηκε σε ένα εξαιρετικά αποδοτικό σύστημα που τροφοδοτούσε με σιτάρι τη Ρώμη», εξηγεί η Κλαούντια Ρίνγκλερ, διευθύντρια στο Διεθνές Ινστιτούτο Έρευνας για την Πολιτική Τροφίμων (IFPRI), στην Ουάσινγκτον.

Η διαφορά είναι ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα δεν διαθέτουν έναν αντίστοιχο φυσικό υδάτινο πόρο.

Με κλιματικές συνθήκες εξίσου απαιτητικές με εκείνες της αιγυπτιακής ερήμου, η χώρα επιδιώκει να υπερβεί τα γεωγραφικά της μειονεκτήματα όχι μέσω ενός μεγάλου ποταμού, αλλά με επενδύσεις, έρευνα και τεχνολογικές λύσεις.

Το ακριβό μάθημα του παρελθόντος

Η ιστορία, πάντως, δείχνει ότι οι προσπάθειες μεταμόρφωσης της ερήμου μπορούν να έχουν σοβαρές περιβαλλοντικές και οικονομικές συνέπειες.

Μετά τη συγκρότηση των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων το 1971, ο πρώτος Πρόεδρος της χώρας, σεΐχης Ζαγιέντ μπιν Σουλτάν Αλ Ναχιάν, προώθησε τη δημιουργία εκτεταμένων αρδευόμενων καλλιεργειών σε ερημικές εκτάσεις.

Τα σχέδια εκείνα, ωστόσο, οδήγησαν σε ταχεία εξάντληση των υπόγειων υδάτινων αποθεμάτων, με αποτέλεσμα πολλές από τις καλλιέργειες να εγκαταλειφθούν.

Σήμερα, η χώρα στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στην αφαλάτωση. Διαθέτει 70 μονάδες με συνολική ημερήσια δυναμικότητα 1,6 δισεκατομμυρίων γαλονιών θαλασσινού νερού.

Η διαδικασία, όμως, είναι ιδιαίτερα ενεργοβόρα, γεγονός που αυξάνει σημαντικά το κόστος του παραγόμενου νερού και καθιστά την εκτεταμένη χρήση του στη γεωργία οικονομικά ασύμφορη.

Το πρόβλημα επιτείνεται από τα ήδη περιορισμένα περιθώρια κέρδους του αγροτικού τομέα. Το κόστος εργασίας, εξοπλισμού και λιπασμάτων παραμένει υψηλό ακόμη και στις πιο εύφορες περιοχές, ενώ οι παραγωγοί είναι εκτεθειμένοι σε ακραία καιρικά φαινόμενα και μεγάλες διακυμάνσεις στις τιμές.

Στην περίπτωση των Εμιράτων προστίθεται ένα ακόμη εμπόδιο: τα τρόφιμα που παράγονται μέσα στην έρημο πρέπει να ανταγωνιστούν εισαγόμενα προϊόντα από χώρες με πολύ ευνοϊκότερες συνθήκες καλλιέργειας.

Αυτό το περιβάλλον καθιστά εξαιρετικά δύσκολη την επίτευξη κερδοφορίας και οδηγεί αρκετές νεοφυείς επιχειρήσεις στην απόφαση να εγκαταλείψουν τον τομέα της αγροτικής παραγωγής.

Παρά τα εμπόδια, το ενδιαφέρον για συμμετοχή στο πρόγραμμα της Silal παραμένει ισχυρό. Ο δρ Μοχάμεντ λαμβάνει εκατοντάδες προτάσεις κάθε εβδομάδα από επιχειρήσεις και ερευνητικές ομάδες που επιδιώκουν να δοκιμάσουν τις ιδέες τους στις ακραίες συνθήκες των Εμιράτων.

Το δύσκολο έργο του είναι να εντοπίζει, ανάμεσα σε αυτές, τις τεχνολογίες που διαθέτουν πραγματικές προοπτικές εφαρμογής και εμπορικής αξιοποίησης.