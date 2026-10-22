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Η Μέση Ανατολή βρίσκεται σε αναβρασμό, οι ισορροπίες στην περιοχή δοκιμάζονται και η Αθήνα ενισχύει τη στρατηγική της σχέση με έναν από τους ισχυρότερους εταίρους της στον αραβικό κόσμο. Η σημερινή συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον διάδοχο του θρόνου του Άμπου Ντάμπι έχει, όμως, και μια δεύτερη διάσταση, εξίσου ουσιαστική. Την επιδίωξη να περάσει η ελληνοεμιρατινή συνεργασία από τις μεγάλες επενδύσεις στην Ελλάδα στην κοινή διεκδίκηση έργων δισεκατομμυρίων σε τρίτες χώρες.

Το πολιτικό στίγμα δόθηκε από τα πρώτα λεπτά της υποδοχής. «Έρχεστε σε μία εποχή μεγάλων αναταράξεων στην περιοχή», ανέφερε ο Πρωθυπουργός, προσθέτοντας ότι «σε αυτές τις στιγμές πρέπει να ενδυναμώσουμε τη στρατηγική μας σχέση».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνέδεσε ευθέως την ενίσχυση των διμερών δεσμών με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, αναφερόμενος στη δυνατότητα των δύο χωρών να συνεργαστούν ως «πυλώνες σταθερότητας». Παράλληλα, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την προοπτική υπογραφής σημαντικών επιχειρηματικών συμφωνιών και συνεχάρη την εμιρατινή πλευρά για την υποψηφιότητά της για τη θέση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ.

Η αναφορά στη σταθερότητα δεν ήταν τυχαία. Η Ελλάδα επιδιώκει να διατηρήσει και να ενισχύσει τις σχέσεις της με χώρες που διαθέτουν πολιτική επιρροή και οικονομική ισχύ στην ευρύτερη περιοχή, σε μια περίοδο αυξημένης αβεβαιότητας. Στην περίπτωση των Εμιράτων, η συνεργασία αυτή διαθέτει ήδη ισχυρή επενδυτική βάση, πάνω στην οποία επιχειρείται να οικοδομηθεί το επόμενο βήμα.

Το οικονομικό πακέτο και τα 10 δισ. δολάρια

Η πιο ενδιαφέρουσα πτυχή της νέας οικονομικής ατζέντας βρίσκεται εκτός ελληνικών συνόρων. Στον σχεδιασμό περιλαμβάνεται η δημιουργία κοινοπραξίας ελληνικών και εμιρατινών κατασκευαστικών εταιρειών, με στόχο τη διεκδίκηση έργων συνολικής αξίας έως 10 δισ. δολαρίων στη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική. Το ποσό αφορά έργα που θα μπορούσαν να διεκδικηθούν και όχι ήδη εξασφαλισμένες συμβάσεις.

Την ίδια ώρα, προετοιμάζεται νέα τριετής συμφωνία μεταξύ της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Επενδύσεων και της Mubadala, του κρατικού επενδυτικού κολοσσού του Άμπου Ντάμπι. Στόχος είναι η συνέχιση και διεύρυνση των συνεπενδύσεων, με εμιρατινά κεφάλαια να κατευθύνονται σε ελληνικές επιχειρήσεις, επενδυτικά σχήματα και νέες τεχνολογίες.

Το πακέτο συμπληρώνουν περίπου 15 μνημόνια συνεργασίας, που καλύπτουν την ενέργεια, την τεχνητή νοημοσύνη, τις ψηφιακές υποδομές, την υγεία, τις εξαγωγές τροφίμων και την αμυντική τεχνολογία. Οι συμφωνίες έχουν προετοιμαστεί ενόψει του ελληνοεμιρατινού επιχειρηματικού φόρουμ, στο οποίο έχει προγραμματιστεί να παραστεί και ο Πρωθυπουργός.

Από τα 4 δισ. του 2022 στη νέα επενδυτική ατζέντα

Η σημερινή επίσκεψη έρχεται τέσσερα χρόνια μετά την επενδυτική δέσμευση των Εμιράτων ύψους 4 δισ. ευρώ, που είχε ανακοινωθεί το 2022. Στο μεταξύ, το εμιρατινό αποτύπωμα στην ελληνική οικονομία έχει διευρυνθεί σημαντικά.

Η εξαγορά της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακής από τη Masdar και η είσοδος της PureHealth στο Hellenic Healthcare Group αποτελούν δύο χαρακτηριστικές περιπτώσεις. Παράλληλα, η συνεργασία της ΔΕΗ με την εμιρατινή DAMAC για την ανάπτυξη κέντρου δεδομένων στα Σπάτα δείχνει ότι το ενδιαφέρον επεκτείνεται πλέον και στις υποδομές της ψηφιακής οικονομίας.

Στην Αθήνα βρίσκεται, άλλωστε, επιχειρηματική αποστολή περίπου 60 εκπροσώπων εμιρατινών ομίλων, με επαφές που δεν περιορίζονται στις συμφωνίες οι οποίες έχουν ήδη προετοιμαστεί.

Το ζητούμενο πλέον είναι εάν αυτή η οικονομική κινητικότητα θα αποκτήσει συνέχεια και πέρα από τις μεγάλες εξαγορές. Η σχεδιαζόμενη κοινοπραξία για έργα σε τρίτες χώρες δείχνει την κατεύθυνση, καθώς για πρώτη φορά στην τρέχουσα ατζέντα αποκτά τέτοια βαρύτητα η προοπτική κοινής επιχειρηματικής παρουσίας εκτός Ελλάδας.