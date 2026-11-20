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Μια νέα, πολύ σοβαρότερη διάσταση στο σκάνδαλο που έχει συγκλονίσει τη Nvidia αποκαλύπτει έρευνα των New York Times, η οποία εντοπίζει ένα εκτεταμένο επιχειρηματικό δίκτυο με επίκεντρο την Άλις Χουάνγκ και διασυνδέσεις με κινεζικούς τεχνολογικούς κολοσσούς, ερευνητικά εργαστήρια και προμηθευτές του κινεζικού στρατού.

Οι αποκαλύψεις μεταφέρουν το βάρος της υπόθεσης πέρα από την εξωσυζυγική σχέση της Κινέζας επιχειρηματία με τον συνιδρυτή και πρώην διευθύνοντα σύμβουλο της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ. Στο προσκήνιο έρχεται πλέον ένα σύνθετο πλέγμα εταιρειών και συνεργασιών, μέσω του οποίου κινεζικές επιχειρήσεις αποκτούσαν πρόσβαση σε προηγμένους αμερικανικούς επεξεργαστές τεχνητής νοημοσύνης, παρά τους περιορισμούς που έχει επιβάλει η Ουάσινγκτον.

Σύμφωνα με τους New York Times, εταιρείες που συνδέονται με την Άλις Χουάνγκ διατηρούσαν επιχειρηματικές σχέσεις με ομίλους και οργανισμούς που έχουν, με τη σειρά τους, αναπτύξει συνεργασίες με τον στρατό της Κίνας.

Τα στοιχεία αυτά ενισχύουν τις ανησυχίες των αμερικανικών αρχών ότι η τεχνολογία της Nvidia θα μπορούσε να αξιοποιηθεί για στρατιωτικούς σκοπούς, ακόμη και όταν οι επεξεργαστές της παραμένουν εγκατεστημένοι εκτός κινεζικού εδάφους.

Η Άλις Χουάνγκ και οι συμφωνίες δισεκατομμυρίων της Megaspeed

Σημαντική θέση στην έρευνα των New York Times κατέχει η Megaspeed, εταιρεία με έδρα τη Σιγκαπούρη, στην οποία η Άλις Χουάνγκ είχε διατελέσει υψηλόβαθμο στέλεχος.

Η επιχειρηματίας και ο σύζυγός της, Κανγκ Γουέι, ο οποίος δραστηριοποιείται στον χρηματοοικονομικό κλάδο στην Κίνα, είχαν αρχίσει ήδη από το 2023 να προωθούν σε επενδυτές ένα φιλόδοξο σχέδιο ανάπτυξης υποδομών τεχνητής νοημοσύνης στη Νοτιοανατολική Ασία.

Εκείνη την περίοδο, η εκρηκτική ζήτηση για υπολογιστική ισχύ είχε μετατρέψει τους προηγμένους επεξεργαστές της Nvidia σε ιδιαίτερα περιζήτητο προϊόν.

Όπως είχαν αποκαλύψει σε προηγούμενη έρευνά τους οι New York Times, στις επαφές με πιθανούς επενδυτές προβαλλόταν η στενή προσωπική σχέση της Άλις Χουάνγκ με τον τότε επικεφαλής της Nvidia, ως πλεονέκτημα για την πρόσβαση σε προηγμένα μικροτσίπ.

Η Megaspeed αναπτύχθηκε ταχύτατα, προχωρώντας σε αγορές επεξεργαστών της Nvidia συνολικής αξίας που ξεπέρασε τα 4 δισ. δολάρια.

Ωστόσο, πίσω από την ανάπτυξή της διαμορφωνόταν ένα δίκτυο επιχειρηματικών συνεργασιών που εκτεινόταν από τη Σιγκαπούρη και τη Μαλαισία μέχρι την ηπειρωτική Κίνα.

Η Alibaba και οι διασυνδέσεις με στρατιωτικά ερευνητικά προγράμματα

Στο επίκεντρο του συγκεκριμένου δικτύου βρισκόταν η Alibaba, ένας από τους μεγαλύτερους τεχνολογικούς ομίλους της Κίνας, ο οποίος είχε αναδειχθεί σε σημαντικό πελάτη και οικονομικό υποστηρικτή της Megaspeed.

Σύμφωνα με την αμερικανική εφημερίδα, η συνεργασία αυτή επέτρεπε στην Alibaba να χρησιμοποιεί προηγμένους επεξεργαστές της Nvidia μέσω υποδομών εγκατεστημένων εκτός Κίνας.

Η συγκεκριμένη επιχειρηματική σχέση αποκτά μεγαλύτερη σημασία λόγω των δεσμών της Alibaba με το Zhejiang Lab, ένα μεγάλο ερευνητικό κέντρο τεχνητής νοημοσύνης που ιδρύθηκε το 2017 με τη συμμετοχή του τεχνολογικού ομίλου και κινεζικών κρατικών φορέων.

Το εργαστήριο έχει αναπτύξει συνεργασίες με οργανισμούς που συνδέονται με τον κινεζικό στρατό, ενώ μέρος της ερευνητικής του δραστηριότητας αφορά σε τεχνολογίες με πιθανές στρατιωτικές εφαρμογές.

Οι New York Times εντόπισαν ερευνητικές εργασίες που σχετίζονται με αυτοματοποιημένες κυβερνοεπιθέσεις, τον εντοπισμό αδυναμιών σε πληροφοριακά συστήματα και την προσομοίωση στρατιωτικών επιχειρήσεων.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται και μελέτη για τη χρήση προηγμένων υπολογιστικών προσομοιώσεων σε σενάρια στρατιωτικών επιχειρήσεων εναντίον ναυτικών δυνάμεων.

Πρόκειται για διασυνδέσεις που προκαλούν έντονο προβληματισμό στην Ουάσινγκτον, καθώς ένας από τους βασικούς στόχους των αμερικανικών περιορισμών στις εξαγωγές μικροτσίπ είναι ακριβώς η αποτροπή της αξιοποίησης της αμερικανικής τεχνολογίας από τις κινεζικές ένοπλες δυνάμεις.

Πάντως, η έρευνα δεν αποδεικνύει ότι οι επεξεργαστές Nvidia που απέκτησε η Megaspeed χρησιμοποιήθηκαν από το Zhejiang Lab ή κατέληξαν σε στρατιωτικά προγράμματα.

Ο άνθρωπος που συνδέει την Alibaba, τη Nvidia και το Zhejiang Lab

Ένα ακόμη πρόσωπο που αναδεικνύεται μέσα από την έρευνα είναι ο Γουάνγκ Τζιαν, πρώην επικεφαλής τεχνολογίας της Alibaba και σημερινός διευθυντής του Zhejiang Lab.

Ο Κινέζος επιστήμονας διατηρεί εδώ και χρόνια επαγγελματικές και προσωπικές σχέσεις με τον Τζένσεν Χουάνγκ.

Οι δύο άνδρες είχαν μάλιστα εμφανιστεί μαζί σε δημόσια εκδήλωση στο Πεκίνο το 2025, κατά την οποία ο τότε επικεφαλής της Nvidia είχε μιλήσει με ιδιαίτερα θετικά λόγια για το επιστημονικό έργο του Γουάνγκ.

Ωστόσο, σύμφωνα με τους New York Times, ο Γουάνγκ είχε διατελέσει και ειδικός σύμβουλος του Εθνικού Πανεπιστημίου Αμυντικής Τεχνολογίας του Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού της Κίνας.

Το συγκεκριμένο πανεπιστήμιο βρίσκεται από το 2015 σε αμερικανική λίστα εμπορικών περιορισμών, λόγω ανησυχιών σχετικά με την αξιοποίηση προηγμένων υπολογιστικών συστημάτων για την προσομοίωση πυρηνικών εκρήξεων.

Δεν έχει διευκρινιστεί εάν ο Τζένσεν Χουάνγκ γνώριζε το πλήρες εύρος των στρατιωτικών διασυνδέσεων του Zhejiang Lab.

Οι μακροχρόνιες επαγγελματικές σχέσεις στελεχών της Nvidia με κινεζικούς τεχνολογικούς και ερευνητικούς φορείς αποτελούν, πάντως, ένα ακόμη στοιχείο που εξετάζεται υπό το πρίσμα των αμερικανικών ανησυχιών για την εθνική ασφάλεια.

Το «παράθυρο» της Μαλαισίας για πρόσβαση στα αμερικανικά μικροτσίπ

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο μηχανισμός μέσω του οποίου κινεζικές επιχειρήσεις μπορούσαν να αξιοποιούν αμερικανικούς επεξεργαστές χωρίς να απαιτείται η φυσική μεταφορά τους στην Κίνα.

Όπως περιγράφουν οι New York Times, η Megaspeed και συνδεδεμένες εταιρείες χρησιμοποιούσαν κέντρα δεδομένων στη Νοτιοανατολική Ασία, παρέχοντας εξ αποστάσεως πρόσβαση σε προηγμένη υπολογιστική ισχύ.

Στη Μαλαισία, η θυγατρική Speedmatrix διαχειριζόταν επεξεργαστές της Nvidia σε εγκαταστάσεις του ομίλου YTL, εξυπηρετώντας ανάγκες της Alibaba.

Μέσω διεθνών τηλεπικοινωνιακών συνδέσεων και δικτύων οπτικών ινών, κινεζικές εταιρείες μπορούσαν να χρησιμοποιούν τους συγκεκριμένους επεξεργαστές από απόσταση.

Έτσι, η υπολογιστική ισχύς παρέμενε εγκατεστημένη σε τρίτες χώρες, ενώ οι υπηρεσίες της μπορούσαν να αξιοποιούνται από επιχειρήσεις στην Κίνα.

Αυτός ο διαχωρισμός μεταξύ της φυσικής τοποθεσίας των μικροτσίπ και του τόπου από τον οποίο αξιοποιούνται οι δυνατότητές τους αποτελεί μία από τις βασικές προκλήσεις για την αμερικανική πολιτική περιορισμών εξαγωγών.

Οι αμερικανικές αρχές ανησυχούν ότι τέτοιες υποδομές θα μπορούσαν να επιτρέψουν ακόμη και την εκπαίδευση προηγμένων μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης με στρατιωτικές εφαρμογές.

Παράλληλα, οι New York Times καταγράφουν επιχειρηματικές σχέσεις της Megaspeed με την Aivres, αμερικανική θυγατρική του κινεζικού ομίλου Inspur, ο οποίος έχει συνδεθεί με την προμήθεια τεχνολογίας στον κινεζικό στρατό.

Οι υποψίες κατασκοπείας και η σχέση με τον Τζένσεν Χουάνγκ

Η επιχειρηματική δραστηριότητα της Άλις Χουάνγκ έχει βρεθεί στο επίκεντρο μιας ευρύτερης υπόθεσης που περιλαμβάνει και υποψίες συνεργασίας της με τις κινεζικές υπηρεσίες πληροφοριών.

Σύμφωνα με προηγούμενα δημοσιεύματα των New York Times, οι αμερικανικές υπηρεσίες είχαν συγκεντρώσει πληροφορίες που δημιουργούσαν υπόνοιες ότι η επιχειρηματίας ενδέχεται να είχε στρατολογηθεί από το υπουργείο Κρατικής Ασφάλειας της Κίνας.

Οι υποψίες αφορούσαν σε πιθανή προσπάθεια συλλογής πληροφοριών για τον Τζένσεν Χουάνγκ, αλλά και σε ενδεχόμενη αξιοποίηση της προσωπικής τους σχέσης προκειμένου να επηρεαστεί η στάση της Nvidia απέναντι στους αμερικανικούς περιορισμούς για τις εξαγωγές προηγμένων επεξεργαστών.

Η αποκάλυψη της εξωσυζυγικής σχέσης των δύο προσώπων προκάλεσε σοβαρή κρίση στον αμερικανικό τεχνολογικό κολοσσό και ακολούθησε η αποχώρηση του Τζένσεν Χουάνγκ από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου, τον Νοέμβριο.

Η κινεζική κυβέρνηση έχει απορρίψει τις καταγγελίες περί κατασκοπείας, χαρακτηρίζοντάς τες αβάσιμες.

Μέχρι στιγμής, οι υποψίες για εμπλοκή της Άλις Χουάνγκ σε δραστηριότητες των κινεζικών υπηρεσιών πληροφοριών δεν συνιστούν δικαστικά αποδεδειγμένα γεγονότα.

Στο μικροσκόπιο της Ουάσινγκτον η Megaspeed – Πιέσεις και προς τη Nvidia

Την ίδια ώρα, η Megaspeed βρίσκεται αντιμέτωπη με έρευνες των αμερικανικών αρχών σχετικά με ενδεχόμενες παραβιάσεις των περιορισμών εξαγωγών τεχνολογίας προς την Κίνα.

Τα υπουργεία Εμπορίου και Δικαιοσύνης των ΗΠΑ έχουν επιβεβαιώσει ότι εξετάζουν τις δραστηριότητες της εταιρείας και το ενδεχόμενο παράνομης διοχέτευσης προηγμένων επεξεργαστών στην κινεζική αγορά.

Η υπόθεση έχει αποκτήσει και πολιτικές προεκτάσεις.

Σύμφωνα με το Reuters, Δημοκρατικοί βουλευτές ξεκίνησαν νέα διερεύνηση για να διαπιστώσουν εάν η Nvidia επιχείρησε να επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο το αμερικανικό υπουργείο Εμπορίου χειρίστηκε την υπόθεση της Megaspeed.

Με επιστολή προς τον υπουργό Εμπορίου, Χάουαρντ Λάτνικ, ζητούν την παράδοση εγγράφων και την παροχή διευκρινίσεων για τις επικοινωνίες της Nvidia με τις αρμόδιες ομοσπονδιακές υπηρεσίες.

Η Nvidia υποστηρίζει ότι συνεργάζεται με τις αμερικανικές αρχές και συμμορφώνεται με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο.

Αντίστοιχα, η Megaspeed δηλώνει ότι τηρεί τη νομοθεσία και επισημαίνει ότι οι έρευνες δεν έχουν οδηγήσει σε οριστικά συμπεράσματα.

Από την πλευρά της, η Alibaba απορρίπτει τις αιτιάσεις ότι παρέχει υπηρεσίες στον κινεζικό στρατό, υπογραμμίζοντας ότι οι συμβατικοί όροι χρήσης των υπηρεσιών cloud απαγορεύουν τη στρατιωτική αξιοποίησή τους.

Οι έρευνες για τις δραστηριότητες της Megaspeed, το επιχειρηματικό δίκτυο της Άλις Χουάνγκ και πιθανές παραβιάσεις των αμερικανικών περιορισμών παραμένουν σε εξέλιξη, ενώ οι νέες αποκαλύψεις των New York Times εντείνουν την πίεση στην Ουάσινγκτον για αυστηρότερη εποπτεία της διεθνούς αγοράς επεξεργαστών τεχνητής νοημοσύνης.