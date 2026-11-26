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Καθώς το κόστος της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εκτοξεύεται στα ύψη και η πραγματική απόδοση μιας πανεπιστημιακής επένδυσης αμφισβητείται όλο και περισσότερο, η Γενιά Ζ επαναπροσδιορίζει ριζικά την έννοια της επαγγελματικής επιτυχίας. Μακριά από την παραδοσιακή κουλτούρα της σκληρής δουλειάς γραφείου και το μοντέλο των «girl boss» της γενιάς των millennials, οι νέοι σήμερα στρέφονται προς εναλλακτικούς δρόμους, όπως η δημιουργία περιεχομένου, οι τεχνικοί κλάδοι ή η συνδυαστική ευέλικτη εργασία. Ωστόσο, η απόκλιση από την πεπατημένη δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση συμβιβασμό με τη μετριότητα, κάτι που αποδεικνύει περίτρανα η διαδρομή του Χάουαρντ Μπάφετ.

Από τα τρακτέρ στην κορυφή της Berkshire Hathaway

Ο μεσαίος γιος του θρυλικού «Μάντη της Ομάχα», Γουόρεν Μπάφετ, ανέλαβε τη θέση του προέδρου της Berkshire Hathaway, διαδεχόμενος τον πατέρα του ο οποίος είχε ήδη αποσυρθεί από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου. Παρά το γεγονός ότι πλέον εποπτεύει έναν επιχειρηματικό κολοσσό αξίας 1,1 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, το επαγγελματικό υπόβαθρο του Χάουαρντ είναι κάθε άλλο παρά αναμενόμενο, καθώς για δεκαετίες η βασική του ιδιότητα ήταν αυτή του αγρότη.

Η ενασχόλησή του με τη γη ξεκίνησε το 1977 στο Τέκαμα της Νεμπράσκα, σε ένα οικόπεδο που είχε αγοράσει και του είχε εκμισθώσει ο πατέρας του. Παράλληλα με τη γεωργία, κατά τη διάρκεια των δεκαετιών του 1990 και του 2000 εργάστηκε σε διοικητικές θέσεις μεγάλων εταιρειών τροφίμων και ποτών, όπως η Coca-Cola και η ConAgra. Ο ίδιος αντιμετωπίζει πάντα με χιούμορ την απόφασή του να ασχοληθεί με τον πρωτογενή τομέα, αναφέροντας ότι δεν ήταν κάτι που περίμενε ποτέ να κάνει μεγαλώνοντας, ενώ θυμάται τη μητέρα του να αστειεύεται πως μικρός δεν έπαιζε αρκετά με φορτηγάκια Tonka, όπως αναφέρει το Fortune.com.

Η έξοδος από τη ζώνη άνεσης και η διεθνής προσφορά

Για τον Χάουαρντ, η γεωργία αντιπροσώπευε μια συνειδητή έξοδο από τη ζώνη άνεσής του. Χωρίς να έχει καμία απολύτως ιδέα για το αντικείμενο όταν νοίκιασε το πρώτο του αγρόκτημα, βούτηξε στα βαθιά, έμαθε στην πράξη και μετέτρεψε αυτή την πρόκληση σε ένα από τα σημαντικότερα κεφάλαια της ζωής του αλλά και του φιλανθρωπικού του έργου.

Η βαθιά του σύνδεση με τη γη αποτυπώνεται ανάγλυφα στη δράση του Ιδρύματος Χάουαρντ Γ. Μπάφετ, το οποίο ιδρύθηκε το 1999 με στόχο τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των πιο φτωχών και περιθωριοποιημένων πληθυσμών. Δύο από τους βασικούς φορείς του ιδρύματος εστιάζουν αποκλειστικά στη γεωργία: το Sequoia Farm Foundation διαχειρίζεται ερευνητικά αγροκτήματα στο Ιλινόις, την Αριζόνα, το Τέξας και το Νέο Μεξικό, επενδύοντας στην εφαρμοσμένη έρευνα για τη διαχείριση του εδάφους, την αποδοτική χρήση του νερού και τη στήριξη μικρών καλλιεργητών σε αναπτυσσόμενες χώρες, ενώ το Farmers Youth Education Foundation προσφέρει δωρεάν εγκαταστάσεις, εξοπλισμό και εκπαιδευτικές δομές σε νέους που επιθυμούν να ασχοληθούν με τον τομέα. Επιπλέον, η φιλανθρωπική του προσφορά περιλαμβάνει την αποστολή περισσότερων από 500 εκατομμυρίων δολαρίων σε ανθρωπιστική, οικονομική και γεωργική βοήθεια προς την Ουκρανία.

Επένδυση στον εαυτό αντί για ένα ακαδημαϊκό πτυχίο

Αυτή η προσέγγιση της «μάθησης στην πράξη» χαρακτήρισε και τη στάση του απέναντι στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ο Χάουαρντ φοίτησε στο Augustana College καθώς και σε άλλα ιδρύματα, αλλά δεν αποφοίτησε ποτέ. Στην πραγματικότητα, κανένα από τα παιδιά του Γουόρεν Μπάφετ δεν ολοκλήρωσε τις πανεπιστημιακές του σπουδές, μια επιλογή που έβρισκε απόλυτα σύμφωνο τον ίδιο τον δισεκατομμυριούχο επενδυτή. Ο Γουόρεν Μπάφετ έχει δηλώσει δημόσια ότι το πανεπιστήμιο δεν είναι για όλους και ότι η καλύτερη εκπαίδευση είναι η ουσιαστική επένδυση στον ίδιο σου τον εαυτό, η οποία δεν απαιτεί απαραίτητα ένα πτυχίο.

Η πορεία του Χάουαρντ Μπάφετ υπήρξε εντυπωσιακά πολυσχιδής, συνδυάζοντας τη γεωργία, τη διοίκηση επιχειρήσεων, τη διεθνή φιλανθρωπία, τη φωτογραφία, ακόμη και τη θητεία του ως σερίφης σε μια μικρή πόλη. Για τους νέους της Γενιάς Ζ που προβληματίζονται για το αν ένα ακαδημαϊκό πτυχίο αξίζει το υπέρογκο χρέος, η ιστορία του προσφέρει ένα ισχυρό μάθημα, ότι η επιτυχία δεν ακολουθεί μια μόνο προκαθορισμένη διαδρομή, και η αφοσίωση στην προσωπική εξέλιξη μπορεί να οδηγήσει μέχρι την κορυφή του παγκόσμιου επιχειρείν.