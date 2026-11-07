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Σε σημαντική επιτάχυνση του προγράμματος επαναγοράς ιδίων μετοχών προχώρησε η Berkshire Hathaway κατά το τρίτο τρίμηνο του 2026, διαθέτοντας δισεκατομμύρια δολάρια για την αγορά μετοχών της, παρά την υποχώρηση τόσο των λειτουργικών όσο και των συνολικών κερδών της.

Όπως ανακοίνωσε το Σάββατο ο όμιλος, υπό την ηγεσία του Γκρεγκ Έιμπελ, οι επαναγορές μετοχών ανήλθαν σε 9,6 δισ. δολάρια, ποσό υπερδιπλάσιο σε σύγκριση με τα 4,5 δισ. δολάρια που είχαν διατεθεί για τον ίδιο σκοπό κατά το δεύτερο τρίμηνο.

Με τη νέα αυτή αύξηση, οι συνολικές επαναγορές μετοχών της Berkshire Hathaway από την αρχή του 2026 διαμορφώθηκαν σε περίπου 14,4 δισ. δολάρια.

Η απόφαση για ενίσχυση των επαναγορών ήρθε σε μια περίοδο κατά την οποία τα λειτουργικά κέρδη του ομίλου, δηλαδή εκείνα που προέρχονται από τις επιχειρήσεις που ελέγχει εξ ολοκλήρου, παρουσίασαν ετήσια μείωση, κυρίως εξαιτίας των χαμηλότερων επιδόσεων στον ασφαλιστικό κλάδο.

Πτώση στα λειτουργικά κέρδη λόγω ασφαλειών

Σύμφωνα με τα οικονομικά στοιχεία που ανακοίνωσε ο όμιλος νωρίτερα, τα λειτουργικά κέρδη ανήλθαν σε 12,705 δισ. δολάρια το τρίτο τρίμηνο, καταγράφοντας μείωση 5,8% σε σύγκριση με τα 13,485 δισ. δολάρια της αντίστοιχης περιόδου του προηγούμενου έτους.

Η μεγαλύτερη πίεση προήλθε από τις ασφαλιστικές δραστηριότητες του ομίλου. Ειδικότερα, τα κέρδη από την ανάληψη ασφαλιστικών κινδύνων υποχώρησαν κατά 43% σε ετήσια βάση, διαμορφούμενα στα 1,352 δισ. δολάρια, ενώ τα έσοδα από τις επενδύσεις του ασφαλιστικού τομέα μειώθηκαν κατά 14%, στα 2,734 δισ. δολάρια.

Αντίθετα, οι δραστηριότητες της Berkshire στους σιδηροδρόμους, την ενέργεια και τη μεταποίηση κατέγραψαν αύξηση κερδών σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025.

Μείωση 28% στα συνολικά κέρδη

Ακόμη μεγαλύτερη ήταν η υποχώρηση στα συνολικά αποτελέσματα του αμερικανικού ομίλου, στα οποία συνυπολογίζονται και οι επιδόσεις του εκτεταμένου επενδυτικού χαρτοφυλακίου του στις χρηματιστηριακές αγορές.

Σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου, τα συνολικά κέρδη της Berkshire Hathaway μειώθηκαν κατά 28%, στα 22,112 δισ. δολάρια, από 30,796 δισ. δολάρια έναν χρόνο νωρίτερα.

Καθοριστικό ρόλο στην πτώση διαδραμάτισε η σημαντική μείωση των επενδυτικών κερδών, τα οποία περιορίστηκαν σχεδόν κατά 50%, στα 9,407 δισ. δολάρια.

Παρά την υποχώρηση της κερδοφορίας, πάντως, η χρηματιστηριακή εικόνα του ομίλου παραμένει ιδιαίτερα ισχυρή, σε μια περίοδο κατά την οποία οι επενδυτές απομακρύνονται μαζικά από τις τεχνολογικές μετοχές και αναζητούν εναλλακτικές τοποθετήσεις.

Παράλληλα, τα συνολικά ταμειακά διαθέσιμα της Berkshire Hathaway συνέχισαν να αυξάνονται κατά το τρίτο τρίμηνο.

Συγκεκριμένα, το ταμειακό απόθεμα του ομίλου ενισχύθηκε κατά 3%, φτάνοντας τα 377,435 δισ. δολάρια, από 365,514 δισ. δολάρια στο δεύτερο τρίμηνο.

Η μετοχή ξεπερνά τον S&P 500

Η Berkshire Hathaway έχει καταφέρει να παρουσιάσει αισθητά καλύτερη χρηματιστηριακή επίδοση από την ευρύτερη αμερικανική αγορά κατά το τελευταίο διάστημα, επωφελούμενη από τη μεγάλη μετατόπιση επενδυτικών κεφαλαίων εκτός του τεχνολογικού κλάδου.

Οι μετοχές κατηγορίας Α του ομίλου έχουν ενισχυθεί περισσότερο από 12% τον τελευταίο μήνα, την ώρα που ο δείκτης S&P 500 έχει υποχωρήσει κατά 5,5% στο ίδιο διάστημα.

Από την αρχή του 2026, η μετοχή της Berkshire καταγράφει άνοδο 13%, έναντι κερδών μόλις 7,8% για τον ευρύτερο χρηματιστηριακό δείκτη.

Η διαφοροποίηση αυτή αναδεικνύει την ανθεκτικότητα της μετοχής του ομίλου σε μια περίοδο σημαντικών ανακατατάξεων στις αμερικανικές αγορές.

Οι πέντε μεγαλύτερες συμμετοχές του ομίλου

Παρά τις μεταβολές στις αγορές και την έντονη κινητικότητα γύρω από τις τεχνολογικές μετοχές, οι πέντε μεγαλύτερες χρηματιστηριακές συμμετοχές της Berkshire Hathaway παρέμειναν αμετάβλητες κατά το τρίτο τρίμηνο.

Στην κορυφή του επενδυτικού χαρτοφυλακίου εξακολούθησαν να βρίσκονται οι Alphabet, American Express, Apple, Bank of America και Coca-Cola, επιβεβαιώνοντας τη διατήρηση των βασικών στρατηγικών τοποθετήσεων του ομίλου.