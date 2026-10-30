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Η δημιουργία ενός ασύρματου δικτύου μπορεί να είναι χρονοβόρα και δαπανηρή. Το ερώτημα τώρα είναι σε ποιο βαθμό ο Έλον Μασκ θα καταφέρει να παρακάμψει τους κανόνες του κλάδου και να επιταχύνει τη διαδικασία.

Το όνειρό του να μετατρέψει τη μονάδα Starlink της SpaceX σε έναν σημαντικό πάροχο υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας στις ΗΠΑ αρχίζει να κερδίζει έδαφος. Ο διευθύνων σύμβουλος της Verizon Communications, Ντάνιελ Σουλμάν, δήλωσε στους επενδυτές ότι θα «χαιρέτιζε την ευκαιρία» να ανταγωνιστεί τελικά την SpaceX. Ωστόσο, εκτιμούσε ότι θα χρειαστούν τουλάχιστον τέσσερα έως έξι χρόνια μέχρι να πάρει μορφή το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας της SpaceX.

Ο Μασκ αντέκρουσε λέγοντας ότι αναμένει να έχει τα πάντα έτοιμα μέσα σε δύο έως τρία χρόνια. Πρέπει να παραδεχτούμε ότι ο Μασκ έχει την τάση να μην πετυχαίνει τους στόχους του, όπως φάνηκε με την αργή ανάπτυξη των ρομποταξί της Tesla σε σχέση με τις προηγούμενες υποσχέσεις του.

Ωστόσο, η Wall Street αναρωτιέται όλο και περισσότερο τι άσσο έχει στο μανίκι του. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι με τους οποίους η SpaceX θα μπορούσε να επιταχύνει τις τηλεπικοινωνιακές της φιλοδοξίες, από τη συνεργασία με έναν καθιερωμένο πάροχο έως την εξαγορά ενός κατόχου πολύτιμου φάσματος συχνοτήτων.

Κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης για τα οικονομικά αποτελέσματα την περασμένη εβδομάδα, ο Μασκ είπε στους επενδυτές της SpaceX ότι «τους έλειπαν κάποια κομμάτια» απαραίτητα για να κατανοήσουν το Starlink Mobile και τις ευρύτερες προσφορές δορυφορικού διαδικτύου της εταιρείας. Η εταιρεία προσφέρει επί του παρόντος το Starlink Mobile ως πρόσθετη υπηρεσία μέσω συνεργατών σε διάφορες χώρες, αλλά στοχεύει να παρέχει τόσο δορυφορική όσο και επίγεια συνδεσιμότητα ως αυτόνομος πάροχος.

Ωστόσο, οι πρόσφατες κινήσεις της SpaceX δεν φαίνονται ασυνήθιστες, τουλάχιστον μέχρι στιγμής. Η εταιρεία έχει υπογράψει συμφωνίες για την απόκτηση αδειών χρήσης φάσματος από την EchoStar και την Grain Management, καθώς και από την Tristar License Group. Η SpaceX έλαβε επίσης έγκριση για την εκτόξευση 15.000 δορυφόρων και, σύμφωνα με πληροφορίες, βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις για την πρόσβαση σε τουλάχιστον 80.000 πύργους κινητής τηλεφωνίας από εταιρείες όπως η Crown Castle.

Οι αναλυτές της Bernstein, ανέφεραν σε σημείωμα ότι η SpaceX θα μπορούσε να δαπανήσει περισσότερα από 100 δισεκατομμύρια δολάρια σε διάστημα έξι έως οκτώ ετών για την απόκτηση φάσματος και πρόσβασης σε πύργους κινητής τηλεφωνίας. Η «καλύτερη επιλογή» για τη SpaceX θα ήταν να συνάψει συμφωνία με τη Verizon, την T-Mobile ή την AT&T, προσέθεσαν.

Ωστόσο, οι τρεις εταιρείες φαίνονται απρόθυμες να συνεργαστούν με τη SpaceX, ίσως θεωρώντας ότι αν κάποια από αυτές συνάψει συμφωνία, αυτό θα διαταράξει την ισορροπία του κλάδου και τις τιμές. Αντ’ αυτού, οι μεγάλες εταιρείες κινητής τηλεφωνίας έχουν ενώσει τις δυνάμεις τους για να σχηματίσουν μια κοινοπραξία επικεντρωμένη στο δορυφορικό διαδίκτυο, και έχουν αντιταχθεί σε μια πρόταση της αμερικανικής ρυθμιστικής αρχής που θα μπορούσε να βοηθήσει τη SpaceX.

Αν η SpaceX επιχειρούσε να εξαγοράσει μια εταιρεία τηλεπικοινωνιών, αυτό πιθανότατα θα επιτάχυνε την είσοδο της Starlink Mobile στην αγορά κατά περίπου τρία έως τέσσερα χρόνια, ανέφερε σε σημείωμά του ο αναλυτής της Citi, Μάικλ Ρόλινς, σύμφωνα με το MarketWatch.

Μια ενοποιημένη στάση, ωστόσο, θα μετατοπίσει το χρονοδιάγραμμα της SpaceX πιθανώς μεταξύ του 2030 και του 2032, και η εταιρεία θα μπορούσε να αφιερώσει έως και 10 χρόνια προσπαθώντας να κατακτήσει το 20% της αμερικανικής αγοράς, σύμφωνα με την Citi.

Μια άλλη εξαγορά θα μπορούσε επίσης να βρίσκεται στα σχέδια. Ο Τιμ Φάραρ, σύμβουλος τεχνολογίας, ανέφερε ότι η SpaceX θα μπορούσε να προχωρήσει στην εξαγορά της EchoStar στο σύνολό της μέσω μιας συναλλαγής με αντάλλαγμα μετοχές. Αυτό θα της επέτρεπε να αγοράσει ό,τι έχει απομείνει από το δίκτυο Dish Wireless, καθώς και το υπόλοιπο φάσμα της EchoStar.

«Το πλεονέκτημα για τους μετόχους της EchoStar και ειδικότερα για τον CEO, Τσάρλι Έργκεν, θα ήταν ότι μια συναλλαγή με βάση μετοχές θα μπορούσε να είναι αφορολόγητη», τόνισε ο Φάραρ, προσθέτοντας ότι δεν θα ήταν έκπληξη αν μια συμφωνία ανακοινωνόταν ήδη από την επόμενη εβδομάδα.