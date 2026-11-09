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Η επόμενη μεγάλη επιχειρηματική ευκαιρία της Toyota ενδέχεται να μη βρίσκεται στους δρόμους, αλλά μέσα στα εργοστάσια, εκεί όπου η τεχνητή νοημοσύνη και οι έξυπνες μηχανές αναλαμβάνουν ολοένα περισσότερες εργασίες. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής αυτοκινήτων στον κόσμο προετοιμάζει μια εκτεταμένη μετάβαση στη ρομποτική, με στόχο όχι μόνο τον εκσυγχρονισμό της παραγωγής του, αλλά και την απόκτηση ισχυρής θέσης σε μια αγορά που βρίσκεται ακόμη στα πρώτα στάδια ανάπτυξής της.

Στο επίκεντρο του σχεδιασμού βρίσκεται η δυνατότητα ανάπτυξης περίπου 400.000 ρομπότ, με τις ετήσιες επενδυτικές ανάγκες για αυτοματοποίηση να εκτιμώνται έως και στα 6,4 δισ. δολάρια.

Η πρωτοβουλία αντανακλά τις αυξανόμενες πιέσεις που δέχεται η αυτοκινητοβιομηχανία από το υψηλό κόστος παραγωγής, τις ελλείψεις εργαζομένων και την ενίσχυση των κινεζικών ανταγωνιστών. Η Toyota επιδιώκει να αξιοποιήσει την τεχνολογία ώστε να αυξήσει την παραγωγικότητα, να περιορίσει τις λειτουργικές δαπάνες και να διατηρήσει την ανταγωνιστικότητά της.

Το εγχείρημα δεν περιορίζεται στα ανθρωποειδή ρομπότ. Περιλαμβάνει επίσης βιομηχανικούς ρομποτικούς βραχίονες, αυτόνομα συστήματα μεταφοράς υλικών και μηχανές που θα λειτουργούν σε συνεργασία με τους ανθρώπους στις γραμμές παραγωγής.

Οι υπολογισμοί αφορούν το σύνολο του ομίλου, τις θυγατρικές επιχειρήσεις και τους βασικούς προμηθευτές του, με το 2028 να αποτελεί το χρονικό σημείο εκκίνησης των σχετικών επενδύσεων.

Τα 6,4 δισ. δολάρια αποτελούν εκτίμηση των ετήσιων αναγκών αυτοματοποίησης και όχι οριστική δέσμευση για δαπάνες συγκεκριμένης διάρκειας.

Η τεχνογνωσία δύο δεκαετιών και η Walden Robotics

Η Toyota διαθέτει ήδη σημαντική εμπειρία στον κλάδο, έχοντας επενδύσει περίπου 20 χρόνια στην έρευνα και ανάπτυξη ρομποτικών συστημάτων.

Τον Απρίλιο, το ανθρωποειδές Cue7, το οποίο αξιοποιεί τεχνητή νοημοσύνη, προσέλκυσε το ενδιαφέρον του κοινού σε εκδήλωση στο Τόκιο, επιδεικνύοντας την ικανότητά του να παίζει μπάσκετ και να πετυχαίνει καλάθια.

Ωστόσο, η ουσιαστική εμπορική προοπτική της ρομποτικής συνδέεται περισσότερο με την εφαρμογή της σε πραγματικές παραγωγικές συνθήκες.

Σε αυτή την κατεύθυνση κινείται η Walden Robotics, εταιρεία που δημιουργήθηκε μέσα από το Toyota Research Institute και επιχειρεί να μετατρέψει την ερευνητική τεχνογνωσία σε προϊόντα με πρακτική βιομηχανική χρησιμότητα.

Τον Ιούλιο, η Walden εξασφάλισε χρηματοδότηση 300 εκατ. δολαρίων, με την αποτίμησή της να διαμορφώνεται στα 1,1 δισ. δολάρια.

Η εταιρεία έχει ήδη εγκαταστήσει ρομπότ γενικής χρήσης σε εργοστάσιο της Toyota στη Βόρεια Αμερική. Εκεί, οι μηχανές συμμετέχουν σε παραγωγικές διαδικασίες και αναλαμβάνουν τη μεταφορά εξαρτημάτων, προσφέροντας μια πρώτη εικόνα των δυνατοτήτων της τεχνολογίας σε περιβάλλον μαζικής παραγωγής.

Παράλληλα, το Toyota Research Institute αναπτύσσει προηγμένα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης, ικανά να μετατρέπουν γενικές εντολές σε συγκεκριμένες φυσικές κινήσεις.

Απώτερος στόχος είναι η δημιουργία ρομπότ που δεν θα χρειάζονται ξεχωριστό προγραμματισμό για κάθε νέα εργασία, αλλά θα μπορούν να μαθαίνουν παρατηρώντας την ανθρώπινη συμπεριφορά.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το Eley, ένα ρομπότ βάρους περίπου 50 κιλών, που σχεδιάζεται ώστε να αποκτά νέες δεξιότητες μέσα από την παρατήρηση, ακόμη και όταν πρόκειται για λεπτούς χειρισμούς που απαιτούν υψηλή ακρίβεια.

Η δυνατότητα προσαρμογής σε διαφορετικές εργασίες θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς θα μπορούσε να διευρύνει τη χρήση των ρομπότ πέρα από τις επαναλαμβανόμενες κινήσεις των παραδοσιακών βιομηχανικών συστημάτων.

Η μάχη της ρομποτικής με Tesla, Hyundai και κινεζικούς ομίλους

Η Toyota δεν εισέρχεται σε μια αγορά χωρίς ανταγωνισμό. Αντίθετα, μεγάλοι κατασκευαστές αυτοκινήτων και τεχνολογικές επιχειρήσεις έχουν ήδη επενδύσει σημαντικά κεφάλαια στην ανάπτυξη ανθρωποειδών μηχανών.

Ο Έλον Μασκ έχει παρουσιάσει το Optimus ως ένα από τα προϊόντα που θα μπορούσαν μελλοντικά να αποκτήσουν κεντρική σημασία για την Tesla.

Ο μακροπρόθεσμος στόχος της αμερικανικής εταιρείας προβλέπει παραγωγή ενός εκατομμυρίου ρομπότ ετησίως, αν και η διαδικασία μαζικής κατασκευής δεν έχει ακόμη ξεκινήσει.

Αντίστοιχα, η Hyundai, η οποία απέκτησε την Boston Dynamics το 2020, σχεδιάζει την έναρξη παραγωγής του ανθρωποειδούς Atlas στο εργοστάσιό της στην Τζόρτζια των ΗΠΑ το 2028.

Η προβλεπόμενη παραγωγική δυναμικότητα της εγκατάστασης ανέρχεται σε 30.000 μονάδες ετησίως.

Την ίδια στιγμή, κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες, όπως η Xpeng, ενισχύουν τις επενδύσεις τους σε ανθρωποειδή ρομπότ και εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης.

Η δραστηριοποίηση των κινεζικών ομίλων αυξάνει την πίεση στους παραδοσιακούς κατασκευαστές, οι οποίοι καλούνται να ενσωματώσουν νέες τεχνολογίες χωρίς να διαταράξουν την αποτελεσματικότητα των υφιστάμενων γραμμών παραγωγής.

Για την Toyota, η πρόκληση δεν περιορίζεται στην κατασκευή ενός τεχνολογικά προηγμένου ρομπότ. Αφορά κυρίως τη δυνατότητα αξιόπιστης λειτουργίας σε μεγάλη κλίμακα, με οικονομικό όφελος και πρακτική εφαρμογή στην καθημερινή παραγωγική διαδικασία.

Οι προοπτικές της θεωρούνται σημαντικές. Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Goldman Sachs, ο ιαπωνικός όμιλος θα μπορούσε να αποκτήσει μερίδιο 3% έως 8% της παγκόσμιας αγοράς ανθρωποειδών ρομπότ έως το 2035.

Ένα τέτοιο μερίδιο θα αντιστοιχούσε σε περίπου 190.000 έως 540.000 μονάδες.

Πρόκειται, ωστόσο, για προβλέψεις αναλυτών και όχι για εξασφαλισμένη εμπορική επίδοση, καθώς η μελλοντική δομή και το μέγεθος της αγοράς παραμένουν αβέβαια.

Τα 250.000 ρομπότ για τον όμιλο και το επιχειρηματικό στοίχημα

Το κρίσιμο ερώτημα είναι εάν η ρομποτική θα εξελιχθεί σε νέο, αυτόνομο πυλώνα εσόδων για την Toyota ή εάν θα λειτουργήσει κυρίως ως μέσο ενίσχυσης της παραγωγικότητας στην αυτοκινητοβιομηχανία.

Ο ιαπωνικός όμιλος κατασκευάζει περίπου 10 εκατομμύρια αυτοκίνητα ετησίως, γεγονός που του προσφέρει μεγάλη εσωτερική αγορά για την εφαρμογή ρομποτικών συστημάτων.

Η διοίκηση δίνει προτεραιότητα στα δικά της εργοστάσια, όπου οι συνθήκες λειτουργίας είναι περισσότερο ελεγχόμενες και οι ανάγκες παραγωγής μπορούν να προσδιοριστούν με μεγαλύτερη ακρίβεια.

Από τα περίπου 400.000 ρομπότ που περιλαμβάνονται στον συνολικό σχεδιασμό, τα 250.000 προορίζονται για επιχειρήσεις του ομίλου και τους προμηθευτές του.

Η εκτεταμένη χρήση τους θα μπορούσε να βελτιώσει την ταχύτητα και τη συνέπεια της παραγωγής, να περιορίσει το κόστος και να καλύψει θέσεις εργασίας για τις οποίες γίνεται ολοένα δυσκολότερη η εξεύρεση προσωπικού.

Ταυτόχρονα, η αυτοματοποίηση θα αποτελούσε πρόσθετο εργαλείο ανταγωνιστικότητας απέναντι στις κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες, που διεκδικούν μεγαλύτερο μερίδιο στη διεθνή αγορά.

Πάντως, η μετατροπή της τεχνολογικής υπεροχής σε διατηρήσιμα εμπορικά έσοδα δεν είναι δεδομένη.

Η Toyota έχει πραγματοποιήσει στο παρελθόν μεγάλες επενδύσεις και σε άλλους τεχνολογικούς τομείς, όπως το υδρογόνο και οι μπαταρίες στερεάς κατάστασης, χωρίς όλες οι πρωτοβουλίες να έχουν αποδώσει μέχρι σήμερα τα αποτελέσματα που αναμένονταν.

Η ρομποτική παρουσιάζει ένα διαφορετικό πλεονέκτημα: προσφέρει τη δυνατότητα αξιοποίησης της τεχνολογίας μέσα στις υφιστάμενες δραστηριότητες του ομίλου, πριν ακόμη διαμορφωθεί μια ευρεία εξωτερική αγορά.

Με αυτή την προσέγγιση, η Toyota επιχειρεί να συνδέσει την τεχνητή νοημοσύνη, τη βιομηχανική αυτοματοποίηση και την τεχνογνωσία μαζικής παραγωγής σε μια ενιαία στρατηγική.

Πρώτη προτεραιότητα παραμένει η αποτελεσματικότερη λειτουργία των εργοστασίων της. Σε μεγαλύτερο χρονικό ορίζοντα, όμως, η ίδια τεχνολογία θα μπορούσε να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για μια νέα διεθνή επιχειρηματική δραστηριότητα στην αγορά των έξυπνων ρομπότ.