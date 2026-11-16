Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Οι εξαγωγές επιβατικών αυτοκινήτων της Κίνας προς ολόκληρο τον κόσμο αυξήθηκαν κατά 72% σε ετήσια βάση, φτάνοντας τα 2,73 εκατομμύρια οχήματα το τρίτο τρίμηνο του 2026. Ειδικότερα, οι εξαγωγές plug-in υβριδικών μοντέλων εκτινάχθηκαν κατά 172%, ενώ εκείνες των αμιγώς ηλεκτρικών αυτοκινήτων αυξήθηκαν κατά 135%.

Σύμφωνα με ενημερωτικό σημείωμα της επενδυτικής εταιρείας Bernstein, οι αποστολές υβριδικών και plug-in υβριδικών οχημάτων κατέγραψαν τους υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης. Η Ευρώπη αποτελεί πλέον τη μεγαλύτερη αγορά εκτός Κίνας για τα επιβατικά αυτοκίνητα κινεζικής κατασκευής.

Η αύξηση των εξαγωγών σημειώθηκε ενώ το Πεκίνο και οι Βρυξέλλες οριστικοποιούν μια συμφωνία που θα θέσει ανώτατο όριο στις αποστολές κινεζικών υβριδικών και plug-in υβριδικών οχημάτων προς την ΕΕ. Η κίνηση αυτή αναμένεται να περιορίσει τις ετήσιες εισαγωγές κατά περισσότερο από το ήμισυ, σε σύγκριση με τα προβλεπόμενα επίπεδα του 2026.

Πιο συγκεκριμένα, η ΕΕ αναμένεται να περιορίσει τις εισαγωγές σε περίπου 350.000 αυτοκίνητα το 2027, έναντι περίπου 800.000 που προβλέπεται να εισαχθούν φέτος. Το ανώτατο όριο θα αυξάνεται κατά 6% ετησίως για τέσσερα χρόνια, φτάνοντας τα 417.000 αυτοκίνητα το 2030.

Η Bernstein ανέφερε ότι η ανακοίνωση της ποσόστωσης προκάλεσε ένα κύμα επίσπευσης των εξαγωγών από τις κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες κατά το τρίτο τρίμηνο. «Το τρίτο τρίμηνο καταγράφηκε απότομη αύξηση των εξαγωγών υβριδικών οχημάτων προς την Ευρώπη, ενόψει των αναμενόμενων προστατευτικών μέτρων, με τις ποσοστώσεις για τα υβριδικά να επιβεβαιώνονται στη συνέχεια τον περασμένο μήνα», αναφέρει η έκθεση.

Η Ευρώπη εξακολουθεί να αποτελεί μια αναπτυσσόμενη αγορά για τις κινεζικές μάρκες, παρά την ενίσχυση των εμπορικών περιορισμών. Σύμφωνα με στοιχεία της Ένωσης Επιβατικών Αυτοκινήτων της Κίνας (China Passenger Car Association), οι εξαγωγές από την Κίνα προς την Ευρώπη αυξήθηκαν κατά 95% το τρίτο τρίμηνο και κατά 87% συνολικά, φτάνοντας τα 1,83 εκατομμύρια αυτοκίνητα τους πρώτους εννέα μήνες του 2026.

Στον αριθμό αυτό περιλαμβάνονται επίσης οχήματα που εξάγονται από την Κίνα από μη κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες, όπως η Tesla και η MINI.

Μέχρι και τον Σεπτέμβριο οι ταξινομήσεις στην ΕΕ πλήρως υβριδικών και plug-in υβριδικών οχημάτων από κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες αυξήθηκαν κατά 191%, φτάνοντας τις 411.479 μονάδες. Την ίδια στιγμή, οι συνολικές πωλήσεις κινεζικών αυτοκινήτων διπλασιάστηκαν, φτάνοντας τις 758.527 μονάδες, σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας ερευνών αγοράς Dataforce.

Τα plug-in υβριδικά οχήματα παρουσίασαν τη μεγαλύτερη αύξηση για τις κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες στην ΕΕ, με άνοδο 218% και συνολικά 232.563 μονάδες. Οι πωλήσεις πλήρως υβριδικών μοντέλων αυξήθηκαν κατά 162%, φτάνοντας τις 178.916 μονάδες.

Οι πωλήσεις κινεζικών αμιγώς ηλεκτρικών αυτοκινήτων αυξήθηκαν κατά 116%, στις 250.912 μονάδες, καθιστώντας τα EV την πρώτη σε πωλήσεις κατηγορία συστημάτων κίνησης, με μερίδιο 33% επί των συνολικών πωλήσεων κινεζικών αυτοκινήτων στην ΕΕ.

Τα plug-in υβριδικά ακολούθησαν στη δεύτερη θέση, με μερίδιο 31%, ενώ τα συμβατικά υβριδικά κατέλαβαν την τρίτη θέση με 24%, σύμφωνα με τα στοιχεία της Dataforce.

Τα οχήματα που κατασκευάζονται εντός της ΕΕ από κινεζικές μάρκες, για παράδειγμα στην Ουγγαρία και την Ισπανία, θα εξαιρούνται από την προγραμματισμένη ποσόστωση της ΕΕ για τις εισαγωγές υβριδικών αυτοκινήτων, δημιουργώντας ισχυρό κίνητρο για τη μεταφορά της παραγωγής στην Ευρώπη.

Η BYD έχει ήδη κατασκευάσει εργοστάσιο παραγωγής επιβατικών αυτοκινήτων στην Ουγγαρία, ενώ η SAIC, ιδιοκτήτρια της MG, σχεδιάζει να δημιουργήσει εργοστάσιο στην Ισπανία. Η Geely θα κατασκευάζει αυτοκίνητα στην Ισπανία, στο πλαίσιο κοινοπραξίας με τη Ford, στις εγκαταστάσεις της αμερικανικής αυτοκινητοβιομηχανίας στη Βαλένθια.

Οι εισαγωγές αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων από την Κίνα δεν θα επηρεαστούν από τη νέα ποσόστωση, καθώς εξακολουθούν να υπάγονται στο ξεχωριστό καθεστώς πρόσθετων δασμών που θεσπίστηκε τον Οκτώβριο του 2024. Τα κινεζικά BEV επιβαρύνονται με πρόσθετους δασμούς έως και 35,3%, πέραν του βασικού δασμού 10% που εφαρμόζει η ΕΕ