Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Την παραίτηση της Κίμπερλι Γκιλφόιλ από τη θέση της πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα ζήτησε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με δήλωση της εκπροσώπου Τύπου του Λευκού Οίκου, Κέιτι Ζακαράια την Τρίτη (13/10).

.@PressSec @KatieZacharia: “We have asked Ambassador Guilfoyle to resign. She has been a wonderful asset to the team, and we wish her well.” https://t.co/gSZfl1RTQp — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) October 13, 2026

«Ζητήσαμε από την πρέσβη Γκιλφόιλ να υποβάλει την παραίτησή της. Υπήρξε πολύτιμο μέλος της ομάδας μας και της ευχόμαστε κάθε επιτυχία» ανέφερε χαρακτηριστικά η Ζακαράια.

Ο Τραμπ είχε προϊδεάσει για την αποπομπή της

Για την εξέλιξη είχε προϊδεάσει από χθες ο πρόεδρος των ΗΠΑ, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο αποπομπής της Κίμπερλι Γκιλφόιλαπό τη θέση της πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα. Οι δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου έγιναν τη Δευτέρα (12/10), στον Λευκό Οίκο, στον απόηχο σειράς δημοσιευμάτων της Wall Street Journal για φερόμενες παρατυπίες πριν και μετά την ανάληψη των διπλωματικών καθηκόντων της.

Ερωτηθείς από δημοσιογράφο εάν εξετάζει το ενδεχόμενο να απομακρύνει την Γκίλφοϊλ από την αμερικανική πρεσβεία στην Αθήνα, ο Ντόναλντ Τραμπ απέφυγε να δώσει οριστική απάντηση, επιβεβαίωσε ωστόσο ότι το ζήτημα βρίσκεται υπό εξέταση.

Οι καταγγελίες για 100.000 δολάρια και πρόσβαση σε αξιωματούχους

«Λοιπόν, το εξετάζουμε», δήλωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας: «Ναι, δεν είμαστε ευχαριστημένοι».

Υπενθυμίζεται ότι η Wall Street Journal, σε σειρά δημοσιευμάτων της, ανέφερε ότι η Γκιλφόιλ φέρεται να ζήτησε ή να αποδέχθηκε χρήματα ή άλλα ανταλλάγματα από ιδιώτες, προσφέροντας ως αντάλλαγμα τη δυνατότητα να αξιοποιήσει την επιρροή της και τις διασυνδέσεις της με αξιωματούχους της αμερικανικής κυβέρνησης, προκειμένου να προωθήσει τα συμφέροντά τους.

Μεταξύ των καταγγελιών περιλαμβάνεται ο ισχυρισμός ότι ζήτησε από τον Έρικ Ντίτερς, δωρητή του Τραμπ, να καταβάλει 100.000 δολάρια για την εξόφληση οφειλής της σε πιστωτική κάρτα American Express, ενώ φέρεται να του προσέφερε πρόσβαση σε αξιωματούχους της αμερικανικής κυβέρνησης.

Άλλα δημοσιεύματα κάνουν λόγο για παρουσία λομπίστα σε ιδιωτικές διπλωματικές συναντήσεις, καθώς και για ενέργειες που φέρονται να εξυπηρετούσαν ιδιωτικά επιχειρηματικά συμφέροντα.

Οι καταγγελίες αυτές δεν έχουν αποδειχθεί, ενώ οι δικηγόροι της Γκιλφόιλ αρνούνται ότι η πρέσβης προχώρησε σε οποιαδήποτε παράνομη ή ανάρμοστη ενέργεια.

Η απάντηση της Γκιλφόιλ: «Ο Ντίτερς μου οφείλει 150.000 δολάρια»

Απαντώντας στις καταγγελίες, οι δικηγόροι της Αμερικανίδας πρέσβειρας, Τζέσι Μπινάλ και Ντέιβιντ Μ. Σουάρτς, υποστηρίζουν ότι ο Έρικ Ντίτερς επιχειρεί να εμφανίσει ως υπόθεση επιλήψιμης συμπεριφοράς μια οικονομική διαφορά που αφορά υπηρεσίες οι οποίες είχαν παρασχεθεί πριν από την πρότασή της για το διπλωματικό αξίωμα.

Όπως αναφέρουν, ο Ντίτερς εξακολουθεί να οφείλει στην Γκιλφόιλ περίπου 150.000 δολάρια, ενώ εξετάζονται νομικές ενέργειες για την είσπραξη του ποσού και ενδεχόμενες πρόσθετες αξιώσεις.

Σύμφωνα με τους νομικούς εκπροσώπους της, οι οικονομικές απαιτήσεις αφορούν αποκλειστικά ομιλίες και συμβουλευτικές υπηρεσίες που παρείχε στη διάρκεια του 2024 και στις αρχές του 2025.

Απορρίπτουν, μάλιστα, τον χαρακτηρισμό των συναλλαγών ως «quid pro quo», δηλαδή την παροχή ανταλλάγματος έναντι εξυπηρέτησης, υποστηρίζοντας ότι η Γκίλφοϊλ ζητούσε απλώς να πληρωθεί για εργασία που είχε ήδη πραγματοποιήσει. Όπως εξηγούν, επιχείρησε να τακτοποιήσει τις εκκρεμείς οικονομικές απαιτήσεις της ενόψει της μετάβασής της από τον ιδιωτικό τομέα στη δημόσια υπηρεσία.

Η σύμβαση των 200.000 δολαρίων και οι ανεξόφλητες αμοιβές

Στην ανακοίνωσή τους, οι δικηγόροι της πρέσβειρας αναφέρουν ότι ο Ντίτερς είχε προσλάβει την Γκίλφοϊλ ως κεντρική ομιλήτρια στις εκδηλώσεις «Freedom Fest» στο Κεντάκι. Σύμφωνα με την ίδια πλευρά, ο πρώην πολιτευτής αξιοποιούσε τις συγκεκριμένες διοργανώσεις για να ενισχύσει τη δημόσια εικόνα του ενόψει των υποψηφιοτήτων του για κυβερνήτης και μέλος του Κογκρέσου.

Στις 20 Μαΐου 2024 υπέγραψε σύμβαση με το πρακτορείο που είχε αναλάβει τις εμφανίσεις και την είσπραξη των αμοιβών της Γκίλφοϊλ. Η συμφωνία προέβλεπε κατ’ αποκοπήν αμοιβή 200.000 δολαρίων, η οποία έπρεπε να καταβληθεί έως τις 31 Μαΐου του ίδιου έτους.

Κατά τους δικηγόρους της, συμφωνήθηκαν επίσης πρόσθετες ομιλίες και υπηρεσίες στρατηγικής επικοινωνίας και συγκέντρωσης χρηματοδότησης. Για τη συμφωνία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών επικαλούνται τρίτο πρόσωπο, το οποίο, όπως αναφέρουν, ήταν παρόν και έχει επιβεβαιώσει ενόρκως τους σχετικούς όρους.

Η πλευρά της Γκίλφοϊλ υποστηρίζει ότι ο Ντίτερς δεν τήρησε την αρχική προθεσμία πληρωμής και στη συνέχεια κατέβαλλε τμηματικά χρήματα επί αρκετούς μήνες, χωρίς να εξοφλήσει το σύνολο των υποχρεώσεών του.

Επικαλείται ακόμη γραπτά μηνύματα στα οποία ο Ντίτερς φέρεται να απέδιδε τις καθυστερήσεις στον επιχειρηματικό του εταίρο και στους δικηγόρους του, χαρακτηρίζοντας τον εαυτό του «εκατομμυριούχο με πρόβλημα ρευστότητας».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το ανεξόφλητο ποσό για το σύνολο των συγκεκριμένων υπηρεσιών ανέρχεται σε περίπου 150.000 δολάρια.

Η πρόταση του ενός εκατομμυρίου δολαρίων

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και σε πρόταση ύψους ενός εκατομμυρίου δολαρίων, την οποία, σύμφωνα με τους δικηγόρους της Γκιλφόιλ, είχε υποβάλει ο ίδιος ο Ντίτερς.

Όπως υποστηρίζουν, ο πρώην πολιτευτής προσφέρθηκε να καταβάλει το συγκεκριμένο ποσό προκειμένου η Γκιλφόιλ να βοηθήσει στη δημοσιοποίηση και προβολή ιδιωτικής δικαστικής υπόθεσής του για ιατρική αμέλεια, αλλά και να τη θέσει υπόψη αξιωματούχων της αμερικανικής κυβέρνησης.

Η πλευρά της πρέσβειρας επιμένει ότι η πρόταση απορρίφθηκε.

Παράλληλα, οι δικηγόροι της επικαλούνται δήλωση του Ντίτερς ότι είχε καταβάλει περισσότερα χρήματα για τις ομιλίες της από όσα θεωρούσε δικαιολογημένα, επειδή επιθυμούσε να καλλιεργήσει τις σχέσεις του με το περιβάλλον του Ντόναλντ Τραμπ.

Οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί αποτελούν μέρος της υπερασπιστικής θέσης της Γκιλφόιλ . Η ανακοίνωση παραπέμπει σε συμβάσεις, γραπτά μηνύματα και ένορκη επιβεβαίωση τρίτου προσώπου, χωρίς ωστόσο να περιλαμβάνει τα σχετικά έγγραφα.

Τι υποστηρίζει για τις πτήσεις με ιδιωτικά αεροσκάφη

Η απάντηση των δικηγόρων της Γκιλφόιλ επεκτείνεται και στα δημοσιεύματα για τη χρήση ιδιωτικών αεροσκαφών, τα οποία χαρακτηρίζουν παραπλανητικά.

Υποστηρίζουν ότι, πριν από οποιαδήποτε τέτοια μετακίνηση, η πρέσβειρα ζήτησε και έλαβε οδηγίες από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, τις οποίες ακολούθησε, τηρώντας τους κανονισμούς του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών.

Σύμφωνα με τους ίδιους, έχει συμμορφωθεί πλήρως με τις ομοσπονδιακές διατάξεις περί δεοντολογίας, αποδοχής δώρων και υποχρεώσεων δήλωσης, κάτι που, όπως σημειώνουν, έχει ήδη επιβεβαιώσει και η αμερικανική πρεσβεία.

Πάντως, στη δήλωσή τους δεν παρατίθενται συγκεκριμένες πτήσεις, ποσά ή λεπτομέρειες σχετικά με την κάλυψη των αντίστοιχων δαπανών.

Η αναφορά στις σχέσεις Ελλάδας – ΗΠΑ

Ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή τους, οι νομικοί εκπρόσωποι της Γκιλφόιλ αναφέρονται στις ενεργειακές προτεραιότητες της θητείας της και στις προσπάθειες ενίσχυσης της στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών.

Τονίζουν ότι η πρέσβειρα θα συνεχίσει να εκτελεί τα καθήκοντά της «με ακεραιότητα, τιμή και διακεκριμένη προσφορά», αφήνοντας παράλληλα ανοιχτό το ενδεχόμενο δικαστικής συνέχειας στην αντιπαράθεση με τον Έρικ Ντίτερς.

Η δημόσια δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ, ωστόσο, προσθέτει μια νέα διάσταση στην υπόθεση, καθώς για πρώτη φορά ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος επιβεβαιώνει ότι εξετάζεται το ενδεχόμενο απομάκρυνσης της Γκιλφόιλ από τη θέση της στην Αθήνα.

Τα επίμαχα δημοσιεύματα της Wall Street Journal

Η Wall Street Journal, σε σειρά δημοσιευμάτων, έθετε ζητήματα πιθανής αξιοποίησης των πολιτικών διασυνδέσεων και του διπλωματικού αξιώματος της Κίμπερλι Γκιλφόιλ προς εξυπηρέτηση ιδιωτικών συμφερόντων. Στην υπόθεση του Έρικ Ντίτερς, ανέφερε ότι του ζητούσε 100.000 δολάρια για την εξόφληση λογαριασμού American Express, ενώ εκείνος επιδίωκε τη μεσολάβησή της σε κυβερνητικούς αξιωματούχους για φορολογικές και δικαστικές εκκρεμότητες. Επικαλούμενη μηνύματα, η εφημερίδα υποστήριζε ότι ζητούσε η πληρωμή να γίνει χωρίς να αφήσει εμφανές ίχνος και να αποφεύγονται γραπτές αναφορές στην οικονομική τους συνεννόηση. Η συγκεκριμένη πληρωμή, σύμφωνα με το δημοσίευμα, δεν πραγματοποιήθηκε.

Άλλο δημοσίευμα αφορούσε πτήσεις με ιδιωτικά αεροσκάφη και πολυτελείς διαμονές που, κατά την εφημερίδα, κάλυπταν Έλληνες επιχειρηματίες. Η Γκιλφόιλ απορρίπτει τις αιτιάσεις, υποστηρίζοντας ότι διεκδικούσε ανεξόφλητες επαγγελματικές αμοιβές και ότι οι μετακινήσεις της συμμορφώνονταν με τις οδηγίες του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Κατόπιν αυτών των δημοσιευμάτων, το Associated Press υποστήριξε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, και ο υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, εξετάζουν το ενδεχόμενο αποπομπής της Κίμπερλι Γκιλφόιλ από τη θέση της πρέσβειρας των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα.

Μάλιστα, ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος, τον οποίο επικαλείται το AP, δήλωσε, μιλώντας υπό το καθεστώς της ανωνυμίας, ότι ο Τραμπ και ο Ρούμπιο είναι «εξαιρετικά οργισμένοι» με όσα έχουν γίνει γνωστά για τη Γκιλφόιλ και ότι είναι πιθανό να αποφασίσουν εντός της εβδομάδας για τις επόμενες κινήσεις τους.

Ο αξιωματούχος υποστήριξε ότι ο Μάρκο Ρούμπιο είναι ιδιαίτερα ενοχλημένος από την κατάσταση. Μάλιστα, η ενόχλησή του φέρεται να ενισχύεται από το γεγονός ότι επισκέφθηκε την Αθήνα μόλις την περασμένη εβδομάδα, με την Γκιλφόιλ να τον υποδέχεται με μια θερμή αγκαλιά κατά την άφιξή του και να τον συνοδεύει στις περισσότερες, αν όχι σε όλες, τις δημόσιες εκδηλώσεις του, την ώρα που οι καταγγελίες εναντίον της βρίσκονταν ήδη στο προσκήνιο.

Διαβάστε περισσότερα στο protothema.gr