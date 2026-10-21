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Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν συμφώνησε στην επανέναρξη των ειρηνευτικών συνομιλιών με την Ουκρανία, υπό τη μεσολάβηση των ΗΠΑ, ακόμη και από τον επόμενο μήνα, ανακοίνωσε την Τετάρτη το Κρεμλίνο, μετά τη συνάντηση του Πούτιν με τον Αμερικανό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ, στο πλαίσιο της τελευταίας προσπάθειας της Ουάσιγκτον να τερματίσει την πιο αιματηρή σύγκρουση στην Ευρώπη μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Οι διαπραγματεύσεις, που πραγματοποιήθηκαν σε ένα μεγαλοπρεπές αυτοκρατορικό ανάκτορο στην Αγία Πετρούπολη, σηματοδότησαν την ένατη κατ’ ιδίαν συνάντηση του Γουίτκοφ με τον Πούτιν και ξεκίνησαν με μια κίνηση καλής θέλησης από τη Ρωσία: την απελευθέρωση του Στίβεν Χάμπαρντ, ενός συνταξιούχου Αμερικανού εκπαιδευτικού που κρατούνταν στη Ρωσία και για την απελευθέρωση του οποίου ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε απευθύνει σχετικό αίτημα στον επικεφαλής του Κρεμλίνου.

Η συνάντηση της Τετάρτης πραγματοποιήθηκε εν μέσω ανησυχιών στο Κίεβο και μεταξύ των συμμάχων του ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες απομακρύνονται από την Ουκρανία, περιορίζοντας κατά διαστήματα την παροχή πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο σχετικά με τις ρωσικές επιθέσεις και δυσχεραίνοντας τις στρατιωτικές επικοινωνίες της Ουκρανίας.

Οι τελευταίες συνομιλίες πραγματοποιήθηκαν επίσης περισσότερα από δύο χρόνια αφότου ο Τραμπ είχε υποσχεθεί, κατά τη διάρκεια της επιτυχημένης προεκλογικής εκστρατείας του, να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία μέσα σε 24 ώρες.

Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ότι οι νέες τριμερείς ειρηνευτικές συνομιλίες, οι οποίες θα διεξαχθούν σε τεχνικό επίπεδο, θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν στο Άμπου Ντάμπι και θα επικεντρωθούν στον τρόπο διασφάλισης της ασφάλειας της Ουκρανίας και της Ρωσίας μετά το τέλος του πολέμου. Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, θα μπορούσαν να ξεκινήσουν στις 10 Νοεμβρίου ή αργότερα. Οι τελευταίες ειρηνευτικές συνομιλίες με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ είχαν πραγματοποιηθεί τον Φεβρουάριο, πριν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ ξεκινήσουν πόλεμο εναντίον του Ιράν.

Ωστόσο, το Κρεμλίνο εμφανίστηκε λιγότερο αισιόδοξο για την έκβαση των συνομιλιών που είχε πραγματοποιήσει ο Γουίτκοφ μία ημέρα νωρίτερα στο Όσλο με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, τους ηγέτες της Φινλανδίας και της Νορβηγίας, καθώς και εκπροσώπους της Ευρώπης και του ΝΑΤΟ. Ο Γουίτκοφ ενημέρωσε τον Πούτιν ότι οι συνομιλίες είχαν χαρακτηριστεί από «κάποια δυναμική», ενώ Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι η Ουκρανία είχε παρουσιάσει νέες ιδέες και προτάσεις.

«Αυτές οι επιμέρους πτυχές, ας πούμε, δεν μας ικανοποιούν πλήρως», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο σύμβουλος του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσακόφ μετά τη συνάντηση στην Αγία Πετρούπολη, η οποία διήρκεσε σχεδόν τρεις ώρες.

Πιθανή συνάντηση Τραμπ, Πούτιν και Σι Τζινπίνγκ

Η Ουκρανία και η Ρωσία εξακολουθούν να απέχουν σημαντικά ως προς τους όρους οποιασδήποτε πιθανής ειρηνευτικής συμφωνίας, αν και ο Τραμπ έχει εντείνει πρόσφατα τις πιέσεις προς την Ουκρανία να καταλήξει σε κάποια συμφωνία. Την Τρίτη δήλωσε ότι ήρθε η ώρα η Ουκρανία να τερματίσει τον πόλεμο, διαφορετικά θα αντιμετωπίσει «κάτι πολύ κακό».

Ο Πούτιν αξιοποίησε επίσης τις συνομιλίες της Τετάρτης για να προσφερθεί να βοηθήσει τον Τραμπ στη διαχείριση του ζητήματος του Ιράν, επισημαίνοντας ότι η Ρωσία διατηρεί σχέσεις δεκαετιών με την Τεχεράνη, τις οποίες έχει επανειλημμένα προσφερθεί να αξιοποιήσει προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι αμερικανικές ανησυχίες σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Ο Πούτιν δήλωσε στον Γουίτκοφ ότι είναι εφικτή και αναγκαία η επίτευξη συμφωνίας με την Τεχεράνη, σύμφωνα με το Κρεμλίνο.

Ο Ρώσος πρόεδρος ανέφερε επίσης στον Γουίτκοφ ότι η Ρωσία θα μπορούσε να προμηθεύσει τις Ηνωμένες Πολιτείες με τεράστιες ποσότητες λιπασμάτων, προκειμένου να στηρίξει τους Αμερικανούς αγρότες.

Συζητήθηκε ακόμη το ενδεχόμενο συνάντησης στην Κίνα τον επόμενο μήνα με τη συμμετοχή του Τραμπ και του Κινέζου προέδρου Σι Τζινπίνγκ. Το Κρεμλίνο ανέφερε ότι το Πεκίνο προετοιμάζει ήδη αυτό που χαρακτήρισε ως την πρώτη συνάντηση αυτού του είδους στην ιστορία.

«Νέες ιδέες»

Ο Πούτιν έχει δείξει ελάχιστες ενδείξεις διάθεσης συμβιβασμού όσον αφορά τους βασικούς πολεμικούς του στόχους, στους οποίους περιλαμβάνονται ο πλήρης ρωσικός έλεγχος της περιοχής του Ντονέτσκ στην ανατολική Ουκρανία, η μη ένταξη του Κιέβου στο ΝΑΤΟ και η επίτευξη μιας συνολικής ειρηνευτικής συμφωνίας αντί μιας προσωρινής κατάπαυσης του πυρός.

Στις συνομιλίες με τον Γουίτκοφ συμμετείχε επίσης ο Κίριλ Ντμίτριεφ, ειδικός απεσταλμένος του Πούτιν για τις επενδύσεις, ενώ το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ότι συζητήθηκαν μεγάλα κοινά οικονομικά έργα, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων που βρίσκονται κοντά στην υλοποίησή τους.

Ο Γουίτκοφ δήλωσε ότι είχε μαζί του ορισμένα έγγραφα που περιείχαν διάφορες ιδέες για μια πιθανή ειρηνευτική συμφωνία, προκειμένου να τις εξετάσει ο Πούτιν, και ότι ο Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρός του Τραμπ, επιθυμούσε επίσης να μεταφέρει ορισμένες ιδέες στον Ρώσο πρόεδρο. Ο Κούσνερ συμμετείχε αργότερα στη συνάντηση εξ αποστάσεως, μέσω τηλεφώνου.

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι ελπίζει να συζητήσει βασικά ζητήματα σχετικά με τον τρόπο τερματισμού του πολέμου κατά τη διάρκεια μιας τριμερούς συνάντησης με τον Πούτιν και τον Τραμπ.

Το Κρεμλίνο έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι οποιαδήποτε συνάντηση μεταξύ Πούτιν και Ζελένσκι θα πρέπει να προετοιμαστεί σχολαστικά εκ των προτέρων από τους συνεργάτες τους, ώστε να έχει ουσιαστικό αποτέλεσμα.

Επιδείνωση των σχέσεων ΗΠΑ – Ουκρανίας

Οι σχέσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ουκρανίας έχουν επιδεινωθεί σημαντικά από τότε που ο Τραμπ ανακοίνωσε, νωρίτερα αυτόν τον μήνα, συμφωνία για την εξαγωγή ντίζελ από τη Ρωσία, με στόχο τη μείωση των τιμών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το υψηλό κόστος των καυσίμων, μετά την έναρξη των αμερικανικών επιθέσεων κατά του Ιράν, έχει πλήξει τους Ρεπουμπλικανούς ενόψει των βουλευτικών εκλογών του Νοεμβρίου.

Μετά τη συμφωνία για το ντίζελ, η Ουκρανία έχει διαμαρτυρηθεί για διαταραχές σε ορισμένες διαδικασίες ανταλλαγής πληροφοριών και στη χρήση του στρατιωτικού δορυφορικού συστήματος Starshield, αν και ο Ζελένσκι δήλωσε ότι κατά τη συνάντηση της Τρίτης στο Όσλο επιτεύχθηκε συμφωνία για την επίλυση αυτών των ζητημάτων.

Επικαλούμενη Αμερικανούς αξιωματούχους και πρόσωπα με γνώση του θέματος, η Wall Street Journal ανέφερε την Τετάρτη ότι ο δισεκατομμυριούχος Έλον Μασκ είχε δώσει εντολή την προηγούμενη εβδομάδα να επιβραδυνθεί η λειτουργία μιας στρατιωτικής έκδοσης της δορυφορικής υπηρεσίας Starlink της SpaceX, στην οποία βασίζεται η Ουκρανία για την παρακολούθηση ρωσικών επιθέσεων με βαλλιστικούς πυραύλους.

Ο Μασκ έχει δηλώσει ότι οποιαδήποτε τέτοια απόφαση λαμβάνεται από τον αμερικανικό στρατό ή τον πρόεδρο. Ο Τραμπ είπε ότι δεν φέρει ευθύνη, ενώ ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο επανέλαβε την Τετάρτη ότι η Ουάσιγκτον δεν έχει περιορίσει τη δυνατότητα πρόσβασης του Κιέβου στο Starlink.