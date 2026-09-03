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Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θα ήθελε να πραγματοποιήσει μια σύνοδο κορυφής με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν όταν θα είναι έτοιμοι να συνάψουν μια ειρηνευτική συμφωνία με την Ουκρανία.

Τις προηγούμενες ημέρες το δίκτυο Axios μετέδωσε ότι ο διευθυντής της CIA, Τζον Ράτκλιφ, πρότεινε τριμερή σύνοδο Τραμπ – Πούτιν – Ζελένσκι, κατά τη μυστική επίσκεψή του στη Μόσχα.

Η Μόσχα έχει δηλώσει ότι μια πιθανή συνάντηση κορυφής θα πρέπει να πραγματοποιηθεί με στόχο την οριστικοποίηση συμφωνιών που θα έχουν ήδη επιτευχθεί, και όχι για τη διεξαγωγή νέων διαπραγματεύσεων.

Παράλληλα, ο Βλαντίμιρ Πούτιν έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο ουσιαστικών ειρηνευτικών συνομιλιών, ενώ εξακολουθεί να διατηρεί σκληρή στάση απέναντι στην ουκρανική ηγεσία.

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