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Μια νέα φορολογική συμφωνία με επιχειρήσεις, επαγγελματίες και νοικοκυριά, με άμεσες παρεμβάσεις από το 2027 αλλά και δεσμεύσεις που θα ξεδιπλώνονται σταδιακά έως το 2030, ετοιμάζεται να παρουσιάσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της ΔΕΘ, βάζοντας στο επίκεντρο τη μείωση των φορολογικών βαρών και την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος.

Στην καρδιά του σχεδίου μπαίνει για πρώτη φορά τόσο έντονα η έννοια της συνέπειας. Το μήνυμα που εκπέμπεται από το Μέγαρο Μαξίμου και το οικονομικό επιτελείο είναι απλό: «είσαι συνεπής, κερδίζεις». Ο φορολογούμενος, η επιχείρηση, ο επαγγελματίας που πληρώνει στην ώρα του, τηρεί τις υποχρεώσεις του και έχει καθαρό φορολογικό ιστορικό θα μπορεί σταδιακά να έχει διαφορετική μεταχείριση από εκείνον που συστηματικά αφήνει οφειλές ή παραβιάζει τις υποχρεώσεις του.

Πρόκειται ουσιαστικά για μια νέα σχέση με την Εφορία, την οποία η κυβέρνηση θέλει να παρουσιάσει ως μέρος της ευρύτερης οικονομικής πολιτικής της επόμενης τετραετίας: περισσότερες ελαφρύνσεις εκεί όπου υπάρχει συνέπεια, λιγότερα οριζόντια βάρη και σταδιακή μετάβαση από τα τεκμήρια στα πραγματικά δεδομένα της οικονομικής δραστηριότητας.

Το προφίλ του «συνεπούς» θα κληθεί να το ορίσει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (AAΔΕ), καθορίζοντας τα χαρακτηριστικά και τα κριτήρια πάνω στα οποία θα στηθεί η νέα αρχιτεκτονική επιβράβευσης.

Το μοντέλο αυτό θα συνδυαστεί με ένα ευρύτερο πακέτο φορολογικών και εισοδηματικών παρεμβάσεων, το οποίο ο πρωθυπουργός αναμένεται να εντάξει στον οδικό χάρτη που θα παρουσιάσει στη Θεσσαλονίκη. Στο τραπέζι βρίσκονται η μείωση της προκαταβολής φόρου, οι αλλαγές στο τεκμαρτό των επαγγελματιών, η κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος για τις επιχειρήσεις, η περαιτέρω μείωση ασφαλιστικών εισφορών, κίνητρα για επενδύσεις, αλλά και παρεμβάσεις για οικογένειες με παιδιά, συνταξιούχους, μισθωτούς, δημοσίους υπαλλήλους και αγρότες.

Ο λογαριασμός των νέων παρεμβάσεων για το 2027 κινείται στην περιοχή των 1,8-2 δισ. ευρώ. Περίπου 1,4-1,6 δισ. ευρώ υπολογίζεται ότι μπορούν να κατευθυνθούν σε φοροελαφρύνσεις και εισοδηματικές ενισχύσεις, ενώ ένα πρόσθετο σκέλος αφορά ενεργειακές επενδύσεις μέσω της νέας ευρωπαϊκής ρήτρας διαφυγής. Παράλληλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να παρουσιάσει και τον χάρτη των επόμενων ετών, ώστε παρεμβάσεις που δεν χωρούν ολόκληρες σε έναν ετήσιο προϋπολογισμό να εφαρμοστούν σε δόσεις μέχρι το 2030.

Το σχέδιο για λιγότερη προκαταβολή και τεκμήρια

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποτελούν τον βασικό πυρήνα του φορολογικού σκέλους του αποκαλούμενου «πακέτου ΔΕΘ». Εδώ φαίνεται ότι ένα μεγάλο μέρος των αιτημάτων που τέθηκαν στο οικονομικό επιτελείο περνά στην κυβερνητική ατζέντα, είτε αυτούσιο είτε σε μεγάλο βαθμό.

Πρώτη μεγάλη αλλαγή είναι η μείωση της προκαταβολής φόρου. Σήμερα τα νομικά πρόσωπα προκαταβάλλουν το 80% του φόρου που προκύπτει από τα κέρδη της προηγούμενης χρήσης, ενώ οι ελεύθεροι επαγγελματίες καταβάλλουν προκαταβολή 55%.

Για τις επιχειρήσεις, το ισχυρό σενάριο οδηγεί σε πρώτη αποκλιμάκωση από το 80% προς το 60%, ενώ για μικρότερες επιχειρήσεις έχει εξεταστεί ακόμη και εύρος 50%-60%, ανάλογα με τον κύκλο εργασιών. Η λογική δεν είναι να πέσει ο συντελεστής μονομιάς στο 50%, κάτι που θα δημιουργούσε μεγάλο δημοσιονομικό κενό, αλλά να υπάρξει μια πρώτη ουσιαστική μείωση και παράλληλα να παρουσιαστεί η αρχιτεκτονική περαιτέρω αποκλιμάκωσης έως το 2030.

Για τους ελεύθερους επαγγελματίες, αντίστοιχα, η προκαταβολή του 55% κινείται προς το 40%, εφόσον το δημοσιονομικό περιθώριο το επιτρέψει. Πρόκειται για μία από τις πιο άμεσες παρεμβάσεις στη ρευστότητα, καθώς η προκαταβολή αφαιρεί κεφάλαια από επιχειρήσεις και επαγγελματίες πριν αυτά χρησιμοποιηθούν για επενδύσεις, μισθοδοσία ή κάλυψη λειτουργικών αναγκών.

Το δεύτερο μεγάλο μέτωπο είναι το τεκμαρτό εισόδημα των ελεύθερων επαγγελματιών. Η κυβέρνηση δεν φαίνεται να οδηγείται σε μια οριζόντια κατάργησή του από τη μία μέρα στην άλλη, αλλά σε σταδιακή αποδόμηση του συστήματος. Οι πρώτες διορθώσεις μπορούν να αφορούν ήδη τα εισοδήματα του 2026, ώστε η ελάφρυνση να αποτυπωθεί στις δηλώσεις του 2027.

Στο τραπέζι βρίσκονται η χαλάρωση της σύνδεσης του τεκμαρτού με τον κατώτατο μισθό, ώστε κάθε αύξηση του τελευταίου να μη φουσκώνει αυτομάτως και την ελάχιστη φορολογητέα βάση, η μείωση της επίδρασης του μισθοδοτικού κριτηρίου, περισσότερες εξαιρέσεις και μεγαλύτερη διαφοροποίηση ανάλογα με τον κλάδο και τα πραγματικά χαρακτηριστικά της δραστηριότητας.

Εδώ ακριβώς έρχεται να κουμπώσει το προφίλ του συνεπούς. Η ΑΑΔΕ θα ορίσει ποιος μπορεί να θεωρείται συνεπής και με ποια κριτήρια, πάνω στα οποία θα μπορεί σταδιακά να στηριχθεί η χαλάρωση ή ακόμη και η αποδέσμευση από το τεκμαρτό. Οσο περισσότερα πραγματικά δεδομένα διαθέτει η φορολογική διοίκηση μέσω myDATA, POS, IRIS, ηλεκτρονικής τιμολόγησης, ψηφιακών δελτίων αποστολής και ηλεκτρονικών συναλλαγών, τόσο μικρότερη γίνεται η ανάγκη για έναν οριζόντιο τεκμαρτό μηχανισμό.

Η επιβράβευση της συνέπειας, όμως, δεν σχεδιάζεται να σταματήσει στο τεκμαρτό. Η ίδια λογική μπορεί να επεκταθεί στην προκαταβολή φόρου, στις ρυθμίσεις οφειλών και σε άλλες φορολογικές ελαφρύνσεις, δημιουργώντας σταδιακά ένα διαφορετικό φορολογικό προφίλ για εκείνον που πληρώνει κανονικά, τηρεί τις ρυθμίσεις του και δεν δημιουργεί νέες ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις.

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