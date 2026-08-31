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Συνομιλίες είχαν τη Δευτέρα ο πρόεδρος της Κίνας Σι Τζινπίνγκ και ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, στο περιθώριο της συνόδου κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης (SCO) στο Κιργιστάν.

Οι δύο ηγέτες επικεντρώθηκαν κυρίως στις διμερείς σχέσεις, συμπεριλαμβανομένης της εμπορικής και οικονομικής συνεργασίας, καθώς και σε σημαντικά διεθνή ζητήματα. Ωστόσο, ο πόλεμος στην Ουκρανία συζητήθηκε μόνο παρεμπιπτόντως, όπως δήλωσε σε δημοσιογράφο της ρωσικής κρατικής τηλεόρασης ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.

Ο πρωθυπουργός της Ινδίας, Ναρέντρα Μόντι, και ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, είχαν επίσης συνομιλίες τη Δευτέρα στην πρωτεύουσα του Κιργιστάν, Μπισκέκ, στην πρώτη τους συνάντηση από την έναρξη του αμερικανοϊσραηλινού πολέμου κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Ο Μόντι ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X ότι «επανέλαβε τη δέσμευσή μας για την ενίσχυση της μακροχρόνιας φιλίας της Ινδίας με το Ιράν σε ένα ευρύ φάσμα τομέων». «Θέλουμε να διευρύνουμε και να διαφοροποιήσουμε το εμπορικό μας καλάθι το επόμενο διάστημα», πρόσθεσε.

Στην ανάρτησή του, ο Ναρέντρα Μόντι ανέφερε: «Συναντήθηκα με τον πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιάν στο Μπισκέκ. Επανέλαβα τη δέσμευσή μας για την ενίσχυση της μακροχρόνιας φιλίας της Ινδίας με το Ιράν σε διάφορους τομείς. Θέλουμε να διευρύνουμε και να διαφοροποιήσουμε το εμπορικό μας καλάθι το επόμενο διάστημα. Είχαμε συζήτηση για την κατάσταση που επικρατεί…»

Ο Οργανισμός Συνεργασίας της Σαγκάης ιδρύθηκε το 2001 από την Κίνα και τη Ρωσία, μαζί με τα κράτη της Κεντρικής Ασίας Καζακστάν, Ουζμπεκιστάν, Τατζικιστάν και Κιργιστάν. Έκτοτε έχει διευρυνθεί, εντάσσοντας ως μέλη την Ινδία, το Πακιστάν, το Ιράν και τη Λευκορωσία, ενώ το Αφγανιστάν και η Μογγολία έχουν καθεστώς παρατηρητή. Άλλες 15 χώρες, μεταξύ των οποίων η Σαουδική Αραβία, η Τουρκία, η Αίγυπτος και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, χαρακτηρίζονται «εταίροι διαλόγου».

Τα κράτη-μέλη του οργανισμού αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 40% του παγκόσμιου πληθυσμού και περίπου το ένα τέταρτο του παγκόσμιου ΑΕΠ, σύμφωνα με στοιχεία της Παγκόσμιας Τράπεζας.

Παρότι το μπλοκ έχει διευρυνθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, οι ανταγωνισμοί μεταξύ των κρατών-μελών του έχουν ως αποτέλεσμα να μην έχει καταφέρει σε μεγάλο βαθμό να μετατρέψει τις γεωπολιτικές του φιλοδοξίες σε συγκεκριμένους μηχανισμούς δράσης στη διεθνή σκηνή, την ώρα που συμπληρώνει 25 χρόνια από την ίδρυσή του.

Η αντιπαράθεση της Τεχεράνης με τις ΗΠΑ κινδυνεύει να αναδείξει ακόμη περισσότερο την αδυναμία της SCO να ενεργήσει με συνοχή, με τους ηγέτες της να θεωρείται πιθανότερο ότι θα περιοριστούν σε εκφράσεις συμβολικής αλληλεγγύης. Ούτε ο Σι ούτε ο Πούτιν έχουν δείξει μέχρι στιγμής διάθεση να στηρίξουν στρατιωτικά το Ιράν, ενώ περιορισμένη παραμένει και η οικονομική υποστήριξη.

Ο Μόντι και ο Πούτιν αναμένεται επίσης να συναντηθούν αργότερα τη Δευτέρα. Η Ινδία επιχειρεί να ισορροπήσει τις σχέσεις της με παραδοσιακούς εταίρους, μεταξύ των οποίων η Ρωσία και το Ιράν, διατηρώντας παράλληλα τις σχέσεις της με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, με την κυβέρνηση του οποίου βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις για μια εμπορική συμφωνία.

Η Ινδία διατηρεί ιστορικά εγκάρδιες σχέσεις με το Ιράν και αναμένεται να υποδεχθεί εκ νέου τον Μασούντ Πεζεσκιάν τον επόμενο μήνα, στη σύνοδο κορυφής των BRICS. Το Νέο Δελχί ασκεί φέτος την εκ περιτροπής προεδρία της ομάδας.

Οι οικονομικοί δεσμοί μεταξύ των δύο χωρών έχουν περιοριστεί με την πάροδο των ετών εξαιτίας των αμερικανικών κυρώσεων. Η Ινδία δεν έχει εισαγάγει αργό πετρέλαιο από το Ιράν από το 2019, με εξαίρεση ένα μικρό χρονικό διάστημα που άνοιξε φέτος χάρη σε εξαιρέσεις από τις αμερικανικές κυρώσεις. Πριν από την επιβολή των κυρώσεων, το Ιράν συγκαταλεγόταν μεταξύ των μεγαλύτερων προμηθευτών πετρελαίου της Ινδίας.

Το εμπόριο σε ορισμένους βασικούς τομείς, συμπεριλαμβανομένων των εξαγωγών ρυζιού προς την Τεχεράνη, έχει αποδειχθεί ανθεκτικό, καθώς οι αποστολές διατηρήθηκαν παρά τις υψηλότερες τιμές και τις πολύμηνες αναταράξεις που προκάλεσε ο πόλεμος.

Η Ινδία έχει υιοθετήσει προσεκτική στάση απέναντι στον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία από τότε που ο Πούτιν διέταξε την πλήρους κλίμακας εισβολή τον Φεβρουάριο του 2022. Έχει ζητήσει τον τερματισμό των εχθροπραξιών, αλλά εμφανίζεται απρόθυμη να επικρίνει τη Ρωσία και έχει απόσχει από ψηφοφορίες στα Ηνωμένα Έθνη που καταδικάζουν τον πόλεμο.

Όταν ο Πούτιν επισκέφθηκε την Ινδία τον Δεκέμβριο —στο πρώτο ταξίδι του στη χώρα έπειτα από σχεδόν τέσσερα χρόνια— οι δύο πλευρές δήλωσαν ότι οι σχέσεις Ρωσίας-Ινδίας «παραμένουν ανθεκτικές στις εξωτερικές πιέσεις». Ο Πούτιν αναμένεται επίσης να επισκεφθεί το Νέο Δελχί τον επόμενο μήνα για τη σύνοδο κορυφής των BRICS.

Η Ινδία και η Ρωσία συγκαταλέγονται η μία στους πέντε μεγαλύτερους εμπορικούς εταίρους της άλλης από το 2022, όταν το Νέο Δελχί αύξησε σημαντικά τις αγορές ρωσικού πετρελαίου.

Το διμερές εμπόριο διαμορφώθηκε σε σχεδόν 60 δισ. δολάρια κατά το οικονομικό έτος 2026 της Ινδίας, καταγράφοντας πτώση περίπου 13% σε σχέση με το ρεκόρ που είχε σημειωθεί την περίοδο 2024-2025. Οι δύο χώρες έχουν θέσει ως στόχο η αξία των εμπορικών τους συναλλαγών να αυξηθεί στα 100 δισ. δολάρια έως το τέλος της δεκαετίας.

Η Ρωσία αποτελεί επίσης έναν από τους μεγαλύτερους προμηθευτές οπλικών συστημάτων του Νέου Δελχί. Οι ινδικές ένοπλες δυνάμεις διαθέτουν εκατοντάδες μαχητικά αεροσκάφη ρωσικής κατασκευής, καθώς και αρκετά συστήματα αντιαεροπορικής και αντιπυραυλικής άμυνας S-400, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της τετραήμερης σύγκρουσης με το Πακιστάν τον Μάιο του 2025.

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