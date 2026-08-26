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Η Ρωσία προετοιμάζεται να κλιμακώσει τις επιθέσεις της εναντίον της Ουκρανίας, έχοντας καταλήξει στο συμπέρασμα ότι οι διαπραγματεύσεις για μια ειρηνευτική συμφωνία έχουν φτάσει σε αδιέξοδο, σύμφωνα με τρία πρόσωπα που βρίσκονται κοντά στο Κρεμλίνο, αναφέρει το bloomberg.

Σε αυτή τη φάση, η Μόσχα εξετάζει την εντατικοποίηση των ισχυρών επιθέσεων με συμβατικούς βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον του Κιέβου, συμπεριλαμβανομένου του κέντρου της ουκρανικής πρωτεύουσας, καθώς και εναντίον υποδομών σε άλλες πόλεις της Ουκρανίας, ανέφεραν τα ίδια πρόσωπα, ζητώντας να μην κατονομαστούν λόγω της ευαισθησίας του θέματος.

Όπως υποστηρίζουν, όλα τα πλαίσια διαπραγμάτευσης έχουν ουσιαστικά καταρρεύσει, με τις δύο εμπόλεμες πλευρές να επιστρέφουν στο σημείο μηδέν. Ο Βλαντίμιρ Πούτιν δεν πρόκειται να τερματίσει τον πόλεμο υπό την οικονομική πίεση των κυρώσεων και των ουκρανικών επιθέσεων σε ρωσικά διυλιστήρια και δίκτυα εφοδιαστικής, ανέφεραν.

Η Μόσχα αντιμετωπίζει ολοένα περισσότερο τα ουκρανικά πλήγματα ως επιθέσεις από κράτη του ΝΑΤΟ, καθώς μέλη της Συμμαχίας προμηθεύουν το Κίεβο με όπλα και πληροφορίες. Σύμφωνα με τα ίδια πρόσωπα, η σημερινή φάση των εχθροπραξιών δεν αποτελεί ακόμη το αποκορύφωμα της στρατιωτικής κλιμάκωσης.

Ο Ρώσος Πρόεδρος έδωσε το στίγμα των προθέσεών του με δηλώσεις του το Σαββατοκύριακο σε δημοσιογράφο της κρατικής τηλεόρασης, υποβαθμίζοντας τις επιπτώσεις των ουκρανικών επιθέσεων στη ρωσική οικονομία.

«Η Ουκρανία άνοιξε αυτό το κουτί της Πανδώρας», δήλωσε. «Λοιπόν, να είστε έτοιμοι να δεχθείτε αντίποινα στους πιο ευαίσθητους τομείς της οικονομίας σας».

Σε αδιέξοδο οι αμερικανικές προσπάθειες

Οι προσπάθειες των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου δεν έχουν οδηγήσει σε σημαντική πρόοδο, ενώ οι διαπραγματεύσεις έχουν βαλτώσει, με τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να έχει στρέψει την προσοχή του στη σύγκρουση με το Ιράν.

Το Κρεμλίνο έχει επίσης εγκαταλείψει την προσδοκία ότι μπορεί να βασιστεί σε αυτό που θεωρούσε ως μια συνεννόηση μεταξύ Πούτιν και Τραμπ, η οποία είχε επιτευχθεί κατά τη σύνοδο των δύο ηγετών στην Αλάσκα τον περασμένο Αύγουστο.

Σύμφωνα με τη ρωσική αντίληψη, η συνεννόηση αυτή θα απαιτούσε από τις ΗΠΑ να πιέσουν την Ουκρανία ώστε να παραχωρήσει την ανατολική περιοχή του Ντονέτσκ στο πλαίσιο μιας συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου.

Η Ουκρανία έχει απορρίψει επανειλημμένα την απαίτηση του Πούτιν να παραδώσει τη ζώνη οχυρωμένων πόλεων του Ντονέτσκ, την οποία οι ρωσικές δυνάμεις δεν έχουν καταφέρει να καταλάβουν παρά τις συγκρούσεις που διεξάγονται από το 2014.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο ξεκαθάρισε τον Ιούνιο ότι η Ουάσιγκτον δεν συμμεριζόταν τη ρωσική εκδοχή, δηλώνοντας ότι «εάν υπήρχε συμφωνία, ο πόλεμος θα είχε τελειώσει». Μετά τις συνομιλίες του με τον Ρώσο υπουργό Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ στις Φιλιππίνες τον Ιούλιο, ο Ρούμπιο δήλωσε ότι απαιτούνται «νέες ιδέες».

Ο διευθυντής της CIA Τζον Ράτκλιφ πραγματοποίησε την Τρίτη μια σπάνια επίσκεψη στη Μόσχα για συνομιλίες με Ρώσους ομολόγους του, χωρίς να είναι σαφές ποια θέματα βρέθηκαν στο επίκεντρο.

Οι Αμερικανοί απεσταλμένοι Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ αναμενόταν επίσης να ταξιδέψουν στη Μόσχα, έπειτα από οκτώ μήνες απουσίας, καθώς και να πραγματοποιήσουν την πρώτη τους επίσκεψη στο Κίεβο. Ωστόσο, δεν έχει ανακοινωθεί ημερομηνία για κανένα από τα δύο ταξίδια.

Η Μόσχα βλέπει την κλιμάκωση ως τη μόνη επιλογή

Με τη διπλωματία να βρίσκεται ουσιαστικά σε αδράνεια, η Μόσχα θεωρεί ότι διαθέτει ελάχιστες εναλλακτικές πέρα από μια περαιτέρω στρατιωτική κλιμάκωση, προκειμένου να επιδιώξει τους στόχους της στον πόλεμο, σύμφωνα με τέσσερα πρόσωπα που βρίσκονται κοντά στο Κρεμλίνο.

Παρότι η Ρωσία ελπίζει ότι οι Κούσνερ και Γουίτκοφ θα φτάσουν στη Μόσχα με νέες προτάσεις, οι προσδοκίες για ουσιαστική πρόοδο παραμένουν εξαιρετικά χαμηλές.

Το Κρεμλίνο πιστεύει ότι έχει ήδη προχωρήσει σε παραχωρήσεις κατά τη διάρκεια του πολέμου και ότι κάθε μία από αυτές αποδυνάμωσε τη ρωσική διαπραγματευτική θέση. Στη Μόσχα θεωρούν ότι και η συνάντηση στο Άνκορατζ αποτέλεσε έναν ακόμη συμβιβασμό που δεν απέφερε αποτελέσματα.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα για σχόλιο.

Κλιμακώνεται ο αεροπορικός πόλεμος

Ρωσία και Ουκρανία έχουν εντείνει τους τελευταίους μήνες τις αεροπορικές επιθέσεις στο έδαφος της άλλης πλευράς.

Η Ουκρανία έχει πλήξει ρωσικά διυλιστήρια πετρελαίου, προκαλώντας εκτεταμένες ελλείψεις καυσίμων στη Ρωσία, καθώς και αποθήκες των κολοσσών ηλεκτρονικού εμπορίου Wildberries και Ozon, προκαλώντας ζημιές δισεκατομμυρίων δολαρίων στα δίκτυα logistics.

Από την άλλη πλευρά, οι ρωσικές πυραυλικές επιθέσεις στην Ουκρανία έχουν αναδείξει τη χρόνια έλλειψη αναχαιτιστικών πυραύλων αεράμυνας, αφήνοντας το Κίεβο ευάλωτο σε επιθέσεις κατά των υποδομών ηλεκτροδότησης και θέρμανσης. Τα πλήγματα αυτά είχαν αφήσει εκατομμύρια ανθρώπους αντιμέτωπους με το κρύο και το σκοτάδι τον περασμένο χειμώνα.

Ρωσία και Ουκρανία στοχεύουν επίσης εμπορικά πλοία και λιμάνια στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας, εντείνοντας τις ανησυχίες για τις επιπτώσεις στις προμήθειες σιτηρών προς τις παγκόσμιες αγορές.

Οι δύο χώρες αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το ένα τέταρτο των παγκόσμιων εξαγωγών σιταριού, ενώ οι επιθέσεις πραγματοποιούνται εν μέσω της φετινής περιόδου συγκομιδής.

Οι φόβοι για τακτικά πυρηνικά όπλα

Ο ολοένα εντονότερος κύκλος επιθέσεων οδηγεί έναν αυξανόμενο αριθμό Ρώσων αξιωματούχων στην εκτίμηση ότι ο Πούτιν θα μπορούσε τελικά, ως έσχατη λύση, να επιλέξει τη χρήση τακτικών πυρηνικών όπλων στην Ουκρανία, σύμφωνα με πρόσωπα που βρίσκονται κοντά στο Κρεμλίνο.

Ο κίνδυνος να παραβιάσει ο Ρώσος Πρόεδρος το παγκόσμιο ταμπού της πολεμικής χρήσης πυρηνικών όπλων, το οποίο ισχύει από τότε που οι ΗΠΑ έριξαν δύο ατομικές βόμβες στην Ιαπωνία το 1945, αποτελεί εδώ και χρόνια μία από τις σημαντικότερες ανησυχίες των δυτικών κυβερνήσεων.

Το τελευταίο διάστημα έχουν αυξηθεί στη Μόσχα οι παρεμβάσεις από σκληροπυρηνικές φωνές που τάσσονται υπέρ μιας τέτοιας κίνησης. Μια ακραία αντίδραση θεωρείται πιθανή επειδή, σύμφωνα με αυτή την προσέγγιση, το μόνο αποτέλεσμα που θα ήταν χειρότερο για τον Πούτιν από τη συνέχιση του πολέμου θα ήταν η ήττα της Ρωσίας.

Τα τακτικά πυρηνικά όπλα διαθέτουν λιγότερο ισχυρές κεφαλές και μικρότερη εμβέλεια από τους στρατηγικούς πυραύλους και έχουν σχεδιαστεί ώστε να επηρεάζουν την έκβαση μιας συγκεκριμένης μάχης και όχι να καταστρέφουν μια ολόκληρη πόλη ή χώρα.

Ωστόσο, η εκρηκτική ισχύς τους μπορεί να είναι τεράστια, ενώ η πυρηνική ραδιενέργεια μπορεί να μολύνει μεγάλες εκτάσεις.

Προς το παρόν, πάντως, δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι η Ρωσία προετοιμάζεται να χρησιμοποιήσει πυρηνικά όπλα στην Ουκρανία.

Η πλήρους κλίμακας εισβολή που εξαπέλυσε ο Πούτιν τον Φεβρουάριο του 2022 σχεδιάστηκε αρχικά με την προσδοκία ότι θα έφερνε τη νίκη μέσα σε λίγες ημέρες. Ο πόλεμος, όμως, βρίσκεται πλέον βαθιά μέσα στον πέμπτο χρόνο του, με τεράστιες ρωσικές απώλειες και χωρίς να διαφαίνεται το τέλος του.

Παράλληλα, ο Πούτιν έχει επανειλημμένα χρησιμοποιήσει τα προηγούμενα χρόνια τη ρητορική της πυρηνικής απειλής, επιχειρώντας να εκφοβίσει τους δυτικούς συμμάχους της Ουκρανίας ώστε να περιορίσουν την υποστήριξή τους προς το Κίεβο.

«Ο Πούτιν δοκιμάζει πόσο μακριά μπορεί να φτάσει»

«Για τον Πούτιν δεν υπάρχει πουθενά ένδειξη μιας συλλογικής βούλησης που θα μπορούσε να του αντισταθεί και υπάρχουν πολλοί τρόποι με τους οποίους μπορεί να εξαντλήσει τους αντιπάλους του», δήλωσε η Φιόνα Χιλ, ανώτερη ερευνήτρια στο Brookings Institution, η οποία έχει υπηρετήσει ως σύμβουλος εθνικής ασφάλειας τριών Αμερικανών Προέδρων, μεταξύ των οποίων και του Τραμπ κατά την πρώτη θητεία του.

«Γι’ αυτό είναι απαραίτητη μια συντονισμένη, συλλογική και συνεπής προσπάθεια αντίστασης στις ενέργειές του, αλλά και διπλωματικής εμπλοκής. Εκείνος έχει έναν και μοναδικό στόχο, ενώ εμείς κινούμαστε προς όλες τις κατευθύνσεις», πρόσθεσε.

Η κυβέρνηση του Τζο Μπάιντεν είχε ουσιαστικά προειδοποιήσει τη Ρωσία ότι θα αντιμετώπιζε μαζική συμβατική στρατιωτική απάντηση των ΗΠΑ εάν χρησιμοποιούσε πυρηνικά όπλα στον πόλεμο, αν και, σύμφωνα με τη Χιλ, είναι αμφίβολο εάν ο Τραμπ θα εξέδιδε την ίδια προειδοποίηση.

Κατά την ίδια, ο Πούτιν δοκιμάζει πόσο μακριά μπορεί και χρειάζεται να φτάσει μέχρι οι αντίπαλοί του να υποχωρήσουν.

Προειδοποιήσεις από Κίνα και Ινδία

Σημαντικοί εταίροι της Ρωσίας, μεταξύ των οποίων η Κίνα και η Ινδία, έχουν προειδοποιήσει έντονα τον Πούτιν κατά της χρήσης πυρηνικών όπλων.

Η Κίνα μετέφερε στη Ρωσία μήνυμα να μην εξετάσει καν το ενδεχόμενο πυροδότησης τακτικών πυρηνικών όπλων στην Ουκρανία, σύμφωνα με όσα δήλωσαν τον περασμένο μήνα ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι και ανώτερος Ευρωπαίος αξιωματούχος.

Ο Πούτιν αναμένεται την επόμενη εβδομάδα να συναντηθεί με τον Κινέζο Πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ και τον Ινδό πρωθυπουργό Ναρέντρα Μόντι, στο περιθώριο της συνόδου του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης στο Κιργιστάν.

«Ο κίνδυνος να χρησιμοποιήσει η Ρωσία τακτικά πυρηνικά όπλα παραμένει εξαιρετικά χαμηλός, επειδή η στρατιωτική αποτελεσματικότητά τους στο σημερινό κατακερματισμένο πεδίο μάχης είναι περιορισμένη, ενώ το πολιτικό κόστος από την παραβίαση του πυρηνικού ταμπού θα ήταν υψηλό», δήλωσε ο Αλεξάντερ Γκαμπούεφ, διευθυντής του Carnegie Russia Eurasia Center στο Βερολίνο.

«Όσο η Μόσχα έχει περιθώρια να κλιμακώνει με συμβατικά όπλα, μεταξύ άλλων εντείνοντας τις πυραυλικές επιθέσεις, έχει ελάχιστα κίνητρα να περάσει το πυρηνικό κατώφλι», κατέληξε.

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