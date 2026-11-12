Μια μακροχρόνια διαμάχη γιαφαίνεται πως συνδέεται με την, που άφησε πίσω της έναν νεκρό και τέσσερις τραυματίες.

Ως δράστης ταυτοποιήθηκε ο Ματ Λάμπερτ, γιατρός με πολυετή εμπειρία στην επείγουσα ιατρική, ο οποίος είχε κινηθεί δικαστικά εναντίον της ένωσης ιδιοκτητών του συγκροτήματος κατοικιών όπου διέμενε. Στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης βρισκόταν το διαμέρισμά του, αξίας 1,1 εκατ. δολαρίων (περίπου 904.000 ευρώ), στο οποίο, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, είχαν παρουσιαστεί σοβαρά προβλήματα μετά από εργασίες ανακαίνισης.

Ο Λάμπερτ είχε καταθέσει αγωγή τον Μάρτιο του 2025 κατά της Ένωσης Ιδιοκτητών Διαμερισμάτων Metropole, υποστηρίζοντας ότι οι εργασίες αποκατάστασης του κτιρίου προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές στην κατοικία του. Όπως ανέφερε, η τοποθέτηση σκαλωσιών και προστατευτικών καλυμμάτων γύρω από το κτίριο είχε ως αποτέλεσμα την εμφάνιση μούχλας και τη συσσώρευση υγρασίας.

Σύμφωνα με τη New York Post, λογαριασμός στην πλατφόρμα X που συνδέεται με τον γιατρό δημοσίευσε την Τετάρτη φωτογραφίες από τις εργασίες στο διαμέρισμά του, στη συνοικία Λόγκαν Σέρκλ.

Η ανάρτηση αναφερόταν σε «δύο χρόνια πολυτελούς διαβίωσης» και στην έναρξη μιας εξάμηνης περιόδου κατά την οποία, όπως υποστήριζε, δεν θα είχε πρόσβαση σε ντους, στεγνωτήριο, κλιματισμό και δυνατότητα μαγειρέματος.

Η επίθεση στο γυμναστήριο και η αυτοκτονία

Το πρωί της Πέμπτης, ο Λάμπερτ, ο οποίος κατοικούσε στον έβδομο όροφο του συγκροτήματος, εισέβαλε οπλισμένος στο γυμναστήριο του ισογείου και άνοιξε πυρ, σκοτώνοντας τουλάχιστον έναν άνθρωπο.

Αμέσως μετά επέστρεψε στο διαμέρισμά του, όπου οχυρώθηκε για περίπου μία ώρα, προτού βάλει τέλος στη ζωή του.

Η αστυνομία της Ουάσινγκτον διερευνά κατά πόσο η αντιπαράθεση με την ένωση ιδιοκτητών αποτέλεσε το κίνητρο της επίθεσης. Ο μέχρι στιγμής απολογισμός είναι ένας νεκρός και τέσσερις τραυματίες.

Στα δικαστικά έγγραφα που είχε καταθέσει ο γιατρός αναφερόταν ότι, πριν από την έναρξη των εργασιών, η κατοικία του δεν αντιμετώπιζε ουσιαστικά προβλήματα εισροής νερού, υγρασίας ή μούχλας.

Αντίθετα, σύμφωνα με την αγωγή, μετά την κάλυψη του κτιρίου εμφανίστηκαν εκτεταμένες φθορές, συσσώρευση υγρασίας και ενδείξεις εισροής νερού.

Ποιος ήταν ο Ματ Λάμπερτ

Στην προσωπική του ιστοσελίδα, ο Λάμπερτ παρουσιαζόταν ως πιστοποιημένος γιατρός επειγόντων περιστατικών με περισσότερα από 20 χρόνια κλινικής εμπειρίας, αλλά και ως στέλεχος στον κλάδο της ιατρικής τεχνολογίας.

Στο βιογραφικό του γινόταν ιδιαίτερη αναφορά στην εξοικείωσή του με το κανονιστικό πλαίσιο της υγειονομικής περίθαλψης και στον τρόπο με τον οποίο αυτό επηρεάζει την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών.

Ο ίδιος ανέφερε ότι μοίραζε τον χρόνο του ανάμεσα στη Δυτική Βιρτζίνια και τη συνοικία Λόγκαν Σέρκλ της Ουάσινγκτον.

Η Μπρουκ Πίντο, δημοτική σύμβουλος της 2ης Περιφέρειας, όπου σημειώθηκε το περιστατικό, δήλωσε ότι οι πρώτες πληροφορίες δείχνουν πως ο δράστης είχε στοχοποιήσει συγκεκριμένο πρόσωπο μέσα στο γυμναστήριο.

Επιβεβαίωσε επίσης ότι βρισκόταν σε εξέλιξη δικαστική αντιπαράθεση σχετικά με υπόθεση που αφορούσε το συγκρότημα κατοικιών.

«Είναι τόσο λυπηρό και τόσο παράλογο να σκοτώνεις κάποιον εξαιτίας μιας διαμάχης που θα έπρεπε να επιλυθεί με λογικό τρόπο», ανέφερε, εκφράζοντας τη θλίψη της για την τραγωδία.