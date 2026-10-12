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Πέρυσι ιδρύθηκε ένα μεγάλο «super PAC», με την προσδοκία ότι θα πετύχει για τον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης ό,τι πέτυχε μια παρόμοια επιτροπή το 2024 για τα κρυπτονομίσματα.

Ωστόσο, το «super PAC» για την τεχνητή νοημοσύνη, με την ονομασία «Leading the Future», αναγκάστηκε να αντιμετωπίσει την ακύρωση μιας προγραμματισμένης δεύτερης δωρεάς ύψους 25 εκατομμυρίων δολαρίων από τον συνιδρυτή της OpenAI, Γκρεγκ Μπρόκμαν, και τη σύζυγό του, μετά από κριτική που δέχτηκαν από υπαλλήλους της OpenAI οι οποίοι τάσσονται υπέρ αυστηρότερης ρύθμισης του κλάδου τους.

Επίσης, επιδεικνύει σχετικά περιορισμένη συμμετοχή στις γενικές εκλογές του Νοεμβρίου για τη Βουλή των Αντιπροσώπων και τη Γερουσία των ΗΠΑ, καθώς υποστηρίζει υποψηφίους των Δημοκρατικών και των Ρεπουμπλικάνων σε εκλογικές αναμετρήσεις χωρίς ανταγωνισμό. Αυτό συμβαίνει μετά τη μεγάλη αναταραχή που προκάλεσε στις προκριματικές εκλογές νωρίτερα φέτος — κυρίως με τις δαπάνες σε προκριματικές εκλογές για τη Βουλή των Αντιπροσώπων, με στόχο την ήττα του Δημοκρατικού της Νέας Υόρκης Άλεξ Μπόρες, ενός βουλευτή γνωστού για την προώθηση του νέου νόμου περί τεχνητής νοημοσύνης της πολιτείας του.

Το «super PAC» των κρυπτονομισμάτων, «Fairshake» από την άλλη πλευρά, δαπάνησε κεφάλαια στις γενικές εκλογές του 2024 για να ανατρέψει τον τότε γερουσιαστή Σερόντ Μπράουν, έναν Δημοκρατικό από το Οχάιο γνωστό για τη σκεπτικιστική στάση του απέναντι στα εικονικά νομίσματα. Με δαπάνες σχεδόν 200 εκατομμυρίων δολαρίων πριν από δύο χρόνια για να υποστηρίξει τους οπαδούς των κρυπτονομισμάτων και να αντιταχθεί στους επικριτές τους, αυτό το «super PAC», που ονομάζεται Fairshake, συνέβαλε στη διαμόρφωση ενός πολύ πιο ευνοϊκού περιβάλλοντος στην Ουάσινγκτον για τον κλάδο της.

Οι επικριτές του «Leading the Future» θεωρούν ότι το super PAC της τεχνητής νοημοσύνης πρέπει να κινηθεί πιο προσεκτικά από ό,τι αναμενόταν στις ενδιάμεσες εκλογές, λόγω της διακομματικής αντίδρασης που παρατηρήθηκε φέτος τόσο κατά της τεχνητής νοημοσύνης όσο και κατά των κέντρων δεδομένων, τα οποία είναι απαραίτητα για τον κλάδο.

«Πιστεύω ότι αναγκάζονται να υποχωρήσουν», δήλωσε ο Τζεφ Χάουζερ, εκτελεστικός διευθυντής του Revolving Door Project, ενός κέντρου μελετών αριστερού προσανατολισμού που αντιτίθεται στην επιρροή των εταιρειών στην πολιτική. Το «Leading the Future» διαθέτει μεγάλα χρηματικά ποσά, αλλά η τεχνητή νοημοσύνη έχει γίνει όλο και πιο αντιδημοφιλής και σημαντική ως πολιτικό ζήτημα, οπότε οι υποψήφιοι «δεν θέλουν την υποστήριξή του», δήλωσε ο Χάουζερ στο MarketWatch. Αρχικά, το «Leading the Future σίγουρα σκόπευε να ακολουθήσει την ίδια στρατηγική με το Fairshake», προσέθεσε.

Οι στρατηγικοί αναλυτές του Leading the Future «δεν μπόρεσαν να είναι τόσο επιθετικοί όσο ίσως θα ήθελαν, επειδή ουσιαστικά το έδαφος κάτω από τα πόδια τους άλλαξε», δήλωσε ο Κάιλ Μορς, αναπληρωτής εκτελεστικός διευθυντής του Tech Oversight Project, ενός κέντρου παρακολούθησης με κεντροαριστερή κατεύθυνση.

«Η τεχνητή νοημοσύνη είναι ένα θεμελιωδώς διαφορετικό κουτί της Πανδώρας από τα κρυπτονομίσματα. Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν έρχονται σε επαφή με τα κρυπτονομίσματα σε τακτική βάση, αλλά η τεχνητή νοημοσύνη βρίσκεται μπροστά τους», δήλωσε ο Μορς στο MarketWatch. Οι άνθρωποι φοβούνται ότι θα χάσουν τις δουλειές τους εξαιτίας της τεχνητής νοημοσύνης, ανησυχούν για την αύξηση των λογαριασμών κοινής ωφέλειας λόγω των ενεργοβόρων κέντρων δεδομένων και αισθάνονται απογοητευμένοι για τις επιδοτήσεις που χρηματοδοτούνται από τους φορολογούμενους για αυτές τις εγκαταστάσεις, τόνισε.

Το «Leading the Future» έχει συγκεντρώσει περισσότερα από 75 εκατομμύρια δολάρια, ενώ οι δημοκρατικοί και ρεπουμπλικανοί συνεργάτες του έχουν δαπανήσει συνολικά περίπου 34 εκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία από το Tech Oversight Project. Τον περασμένο μήνα, το super PAC ανακοίνωσε τέσσερις υποψηφίους των Δημοκρατικών για τη Βουλή των Αντιπροσώπων και τέσσερις υποψηφίους των Ρεπουμπλικάνων για τη Γερουσία, τους οποίους υποστηρίζει στις γενικές εκλογές της 3ης Νοεμβρίου. Όλοι οι υποψήφιοι συμμετέχουν σε εκλογικές αναμετρήσεις που θεωρούνται μη ανταγωνιστικές από τους αναλυτές του Cook Political Report.

To «Leading the Future» δεν είναι τo μόνο «super PAC» με έμφαση στην τεχνητή νοημοσύνη που δαπανά χρήματα σε μη ανταγωνιστικές εκλογικές αναμετρήσεις τις τελευταίες εβδομάδες πριν από την ημέρα των εκλογών, δήλωσε ο Άνταμ Κοβάτσεβιτς, διευθύνων σύμβουλος του Chamber of Progress. Το Chamber of Progress είναι μια συμμαχία του τεχνολογικού κλάδου, στους εταιρικούς εταίρους της οποίας συγκαταλέγονται η OpenAI και άλλοι σημαντικοί παράγοντες στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

Ο Xάουζερ του Revolving Door Project τόνισε ότι το Leading the Future είναι «μόνο ένα μέρος μιας εξελιγμένης, ποικιλόμορφης και καλά χρηματοδοτημένης πολιτικής επιχείρησης από τον κλάδο», καθώς οι βασικοί παράγοντες της τεχνητής νοημοσύνης βασίζονται επίσης σε συμβατικές πρακτικές άσκησης πίεσης και προσπάθειες που δεν απαιτούν γνωστοποιήσεις.

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