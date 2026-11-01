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Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν θα απαντούσε, αν του τηλεφωνούσε ο ουκρανός ομόλογός του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, επειδή ουδέποτε αρνήθηκε συνομιλίες, δήλωσε σήμερα ο σύμβουλος του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσακόφ, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Interfax. «Πιστεύω πως θα απαντούσε, φυσικά. Ο Πούτιν ουδέποτε αρνήθηκε συνομιλίες», δήλωσε ο Ουσακόφ, σύμφωνα με το Interfax.

Ο ίδιος πρόσθεσε πως ο αρχικός γύρος ενδεχόμενων συνομιλιών για την Ουκρανία θα πρέπει να διεξαχθεί σε τριμερές σχήμα, με τη Ρωσία, τις ΗΠΑ και το Κίεβο.

Ερωτηθείς αν η Ρωσία πιστεύει ότι κάποιες ευρωπαϊκές χώρες θα πρέπει να συμμετάσχουν στις διαπραγματεύσεις, ο Ουσακόφ δήλωσε: «Έχουμε επαφές εργασίας με τους Αμερικανούς. Ως εκ τούτου είναι λογικό, φυσικά, ότι τουλάχιστον ο πρώτος γύρος των διαπραγματεύσεων θα πρέπει να διεξαχθεί σε τριμερές σχήμα».