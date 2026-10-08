Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Η συρρίκνωση των ελβετικών παγετώνων δεν αποτελεί πλέον μια σταδιακή περιβαλλοντική μεταβολή. Το 2026 καταγράφηκε απώλεια 5,5% του πάγου που είχε απομείνει, μέσα σε μόλις έναν χρόνο, ποσοστό που κατατάσσει τη φετινή περίοδο στις χειρότερες που έχουν καταγραφεί στις Άλπεις.

Η ταχύτητα της υποχώρησης είναι το στοιχείο που προκαλεί τη μεγαλύτερη ανησυχία. Μια απώλεια της τάξης του 2% μέσα σε ένα έτος θεωρούνταν μέχρι πριν από λίγα χρόνια ακραίο φαινόμενο. Πλέον, η συγκεκριμένη επίδοση έχει σχεδόν τριπλασιαστεί.

Η εξέλιξη συνδέεται με έναν συνδυασμό παραγόντων. Ο χειμώνας άφησε στα βουνά πολύ λιγότερο χιόνι από το συνηθισμένο, ενώ οι υψηλές θερμοκρασίες που επικράτησαν ήδη από την άνοιξη επιτάχυναν την τήξη.

Το πρόβλημα γίνεται ακόμη εντονότερο από τη στιγμή που χάνεται το προστατευτικό στρώμα χιονιού. Το λευκό χιόνι αντανακλά την ηλιακή ακτινοβολία, ενώ ο σκουρόχρωμος πάγος απορροφά περισσότερη ενέργεια. Έτσι δημιουργείται ένας αυτοτροφοδοτούμενος κύκλος τήξης, καθώς όσο περισσότερο πάγος αποκαλύπτεται τόσο ταχύτερα θερμαίνεται.

Το νερό που φεύγει σήμερα και λείπει αύριο

Η φετινή έντονη τήξη είχε μια άμεση επίδραση που, υπό άλλες συνθήκες, θα μπορούσε να θεωρηθεί θετική. Από τον Ιούλιο έως τον Σεπτέμβριο απελευθερώθηκαν περίπου 2,2 τρισεκατομμύρια λίτρα νερού.

Οι ποσότητες αυτές ενίσχυσαν τα ποτάμια και τα διαθέσιμα αποθέματα σε μια περίοδο υψηλών θερμοκρασιών και ξηρασίας. Το νερό των παγετώνων χρησιμοποιείται για άρδευση, ηλεκτροπαραγωγή και μεταφορές, λειτουργώντας ως φυσικό απόθεμα όταν οι βροχοπτώσεις μειώνονται.

Όμως αυτή η προσωρινή ενίσχυση της υδατικής επάρκειας έχει ένα σημαντικό κόστος. Το νερό που απελευθερώνεται σήμερα προέρχεται από πάγο ο οποίος σχηματίστηκε και αποθηκεύτηκε σε βάθος δεκαετιών ή ακόμη και αιώνων. Όσο μεγαλύτερη είναι η απώλεια, τόσο μικρότερη γίνεται η ποσότητα που θα μπορεί να απελευθερωθεί τα επόμενα θερμά καλοκαίρια.

Αυτό μετατρέπει τους παγετώνες από φυσικό «απόθεμα» σε πηγή έκτακτης παροχής νερού, η οποία όμως σταδιακά εξαντλείται.

Ο Ρήνος και το κόστος για την οικονομία

Οι επιπτώσεις δεν περιορίζονται στην Ελβετία. Οι παγετώνες των Άλπεων συνδέονται με το υδρολογικό σύστημα μεγάλων ευρωπαϊκών ποταμών και αποκτούν ιδιαίτερη σημασία σε περιόδους παρατεταμένης ζέστης.

Ο Ρήνος αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα. Τα χαμηλά επίπεδα νερού δημιουργούν προβλήματα στη ναυσιπλοΐα και μπορούν να αυξήσουν το κόστος μεταφοράς εμπορευμάτων, επηρεάζοντας επιχειρήσεις και εφοδιαστικές αλυσίδες.

Βραχυπρόθεσμα, η επιτάχυνση της τήξης μπορεί να αυξήσει τις διαθέσιμες ποσότητες νερού. Μακροπρόθεσμα, όμως, η εξίσωση αντιστρέφεται: μικρότεροι παγετώνες σημαίνουν μικρότερη φυσική αποθήκευση νερού για τους μήνες κατά τους οποίους οι ανάγκες είναι μεγαλύτερες.

Χωρίς χιόνι ακόμη και στις κορυφές

Ιδιαίτερα ανησυχητική είναι η εικόνα στα μεγαλύτερα υψόμετρα. Σε περιοχές περίπου 3.500 μέτρων, όπου το χιόνι κανονικά παραμένει μέχρι το τέλος του καλοκαιριού, καταγράφηκε φέτος γυμνός πάγος.

Σε ορισμένους παγετώνες η απώλεια έφτασε ακόμη και τα τέσσερα μέτρα πάχους, ακόμη και σε υψηλά σημεία. Η εξέλιξη αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία επειδή το χιόνι αποτελεί ουσιαστικά την πρώτη ύλη για την ανανέωση ενός παγετώνα.

Όταν μέρος του χειμερινού χιονιού επιβιώνει από το καλοκαίρι, συμπιέζεται και μετατρέπεται σταδιακά σε νέο πάγο. Εάν όμως το χιόνι εξαφανίζεται ολοκληρωτικά, ακόμη και στις κορυφές, ο μηχανισμός αναπλήρωσης διακόπτεται.

Ορισμένοι μικρότεροι ελβετικοί παγετώνες έχουν ήδη εξαφανιστεί, ενώ η εξέλιξη στις Άλπεις δείχνει ότι η κλιματική αλλαγή μεταβάλλει τον ρόλο των παγετώνων. Δεν πρόκειται μόνο για μια αλλαγή στο φυσικό τοπίο. Αφορά την ποσότητα νερού που θα είναι διαθέσιμη για την οικονομία, την ενέργεια, τη γεωργία και τις μεταφορές.

Το παράδοξο της φετινής χρονιάς είναι επομένως σαφές: όσο περισσότερο νερό προσφέρουν οι παγετώνες σήμερα, τόσο μικρότερο απόθεμα αφήνουν για το αύριο.

Διαβάστε ακόμη

Κανελλάκης, Πίττας, Παππάς, Βαφειάς: Τι πρέπει να αλλάξει για να επιστρέψουν τα ελληνικά πλοία στην ελληνική σημαία

Bloomberg: Ομόλογα και δημόσιο χρέος «στοιχειώνουν» την Ευρώπη – Νο1 κίνδυνος η μετάδοση

Τέλος τα μετρητά στις παραδόσεις δεμάτων με courier – Υποχρεωτικές οι ηλεκτρονικές πληρωμές

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ