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Τη δέσμευση της Allwyn για ελάχιστη ετήσια χρηματική διανομή 1 ευρώ ανά μετοχή, ακόμη και στην περίπτωση που οι δραστηριότητες της Betano στη Βραζιλία παραμείνουν εκτός λειτουργίας καθ’ όλη τη διάρκεια του 2027, επιβεβαίωσε η διοίκηση του ομίλου στην ενημέρωση των αναλυτών για τα αποτελέσματα γ’ τριμήνου.

Η τοποθέτηση αποκτά ιδιαίτερη σημασία εν μέσω των ανησυχιών για τη μόχλευση, τις αυξημένες επενδυτικές ανάγκες και τις ρυθμιστικές προκλήσεις στη Λατινική Αμερική. Παράλληλα, η διοίκηση παρουσίασε τις επόμενες κινήσεις της στην Ελλάδα, με έμφαση στην ψηφιακή ανάπτυξη των παιχνιδιών, αλλά και τον σχεδιασμό για την ανανέωση της βασικής ελληνικής άδειας το 2030.

Μάλιστα, εμφανίστηκε κατηγορηματική όταν ρωτήθηκε εάν η δέσμευση για το ετήσιο μέρισμα διατηρείται ακόμη και σε ένα σενάριο όπου η Βραζιλία παραμείνει κλειστή και ο δείκτης μόχλευσης πλησιάζει τις τέσσερις φορές (4x) τα EBITDA. «Η δέσμευση ισχύει απολύτως και σε αυτό το σενάριο», ξεκαθάρισε ο οικονομικός διευθυντής της Allwyn, Κεν Μόρτον, προσθέτοντας ότι ο όμιλος αναμένει σημαντικές ταμειακές εισροές από τη Betano το 2027, ανεξάρτητα από την τελική έκβαση των εξελίξεων στη Βραζιλία.

Επιστροφές 1,19 ευρώ ανά μετοχή

Η Allwyn ανακοίνωσε αύξηση 19% στα καθαρά έσοδα του γ’ τριμήνου, τα οποία ανήλθαν σε περίπου 1,2 δισ. ευρώ, ενώ τα προσαρμοσμένα EBITDA ενισχύθηκαν κατά 6% και διαμορφώθηκαν λίγο κάτω από τα 400 εκατ. ευρώ.

Τα προσαρμοσμένα EBITDA μετά την αφαίρεση των κεφαλαιουχικών δαπανών αυξήθηκαν κατά 14%, καθώς οι επενδύσεις επέστρεψαν σε πιο κανονικά επίπεδα μετά την ολοκλήρωση του τεχνολογικού μετασχηματισμού στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Σε συγκρίσιμη βάση, λαμβάνοντας υπόψη τον χρόνο εξαγοράς της PrizePicks και προσαρμογές που συνδέονται με την απόσβεση της άδειας της LottoItalia, τα καθαρά έσοδα αυξήθηκαν κατά 4% και τα προσαρμοσμένα EBITDA κατά 2%.

Ο CEO του ομίλου, Ρόμπερτ Χβάταλ, χαρακτήρισε ισχυρές τις επιδόσεις, επισημαίνοντας ότι επιτεύχθηκαν παρά τη δύσκολη σύγκριση με το περσινό γ’ τρίμηνο, όταν είχαν καταγραφεί μεγάλα τζακ ποτ στα λαχεία της Ελλάδας και του EuroMillions, αλλά και παρά τα ευνοϊκά για τους παίκτες αποτελέσματα στο αθλητικό στοίχημα.

Σημειώνεται ότι η Allwyn έχει ήδη εκπληρώσει τη δέσμευσή της για ετήσια διανομή 1 ευρώ ανά μετοχή για το 2026, μετά και την πρόσφατη ενδιάμεση καταβολή των 0,20 ευρώ. Παράλληλα, ολοκλήρωσε στις αρχές Οκτωβρίου πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών ύψους 150 εκατ. ευρώ, ανεβάζοντας τη συνολική επιστροφή κεφαλαίων προς τους μετόχους σε 1,19 ευρώ ανά μετοχή από την αρχή του έτους.

Ελλάδα: Η επιτυχία του Eurojackpot Online και η άδεια του 2030

Ξεχωριστή αναφορά έγινε στην ελληνική αγορά, όπου η Allwyn επιταχύνει την ανάπτυξη των ψηφιακών παιχνιδιών. Σύμφωνα με τον Ρόμπερτ Χβάταλ, η κυκλοφορία του Eurojackpot Online τον Αύγουστο σημείωσε ιδιαίτερα ενθαρρυντική ανταπόκριση, καθώς ένας στους τρεις ενεργούς διαδικτυακούς παίκτες του ομίλου στην Ελλάδα δοκίμασε το παιχνίδι μέσα στον πρώτο μήνα.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Allwyn υπογράμμισε ότι η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει τη στρατηγική του ομίλου, η οποία συνδυάζει την καινοτομία στα προϊόντα με τη διεύρυνση των ψηφιακών καναλιών. Παράλληλα, αναφέρθηκε στο πρώτο μεγάλο τζακ ποτ που κερδήθηκε στην Ελλάδα μέσω του Eurojackpot, ύψους 38 εκατ. ευρώ, καθώς και στον μετασχηματισμό της ελληνικής αγοράς λοταριών κατά την τελευταία τριετία.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η ανανέωση της βασικής άδειας των παραδοσιακών παιχνιδιών στην Ελλάδα, η οποία λήγει τον Οκτώβριο του 2030. Η διοίκηση δεν προχώρησε σε συγκεκριμένες προβλέψεις για τη διαδικασία, ξεκαθάρισε όμως ότι η ανανέωση θα αποτελέσει βασική προτεραιότητα. «Η Ελλάδα είναι πραγματικά το σπίτι μας», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Χβάταλ, τονίζοντας ότι ο όμιλος είναι εισηγμένος στην ελληνική αγορά και παραμένει απολύτως προσηλωμένος στη δραστηριότητά του στη χώρα.

Betano: Τα σενάρια για τη Βραζιλία και οι πέντε νέες αγορές

Σημαντικό μέρος της τηλεδιάσκεψης αφιερώθηκε στις εξελίξεις στη Βραζιλία, όπου οι δραστηριότητες της Betano έχουν ανασταλεί λόγω προσωρινού ρυθμιστικού μέτρου. Ο Κεν Μόρτον αναγνώρισε ότι το ρυθμιστικό περιβάλλον παραμένει αβέβαιο, υπογράμμισε όμως ότι η εταιρεία είναι έτοιμη να επανεκκινήσει τις δραστηριότητές της μόλις επιτραπεί. Ταυτόχρονα, η διοίκηση προετοιμάζει εναλλακτικά σχέδια για τον περιορισμό των επιπτώσεων σε περίπτωση παρατεταμένης διακοπής λειτουργίας.

Η Βραζιλία αποτελεί τη μεγαλύτερη μεμονωμένη αγορά της Betano, ωστόσο οι δραστηριότητες στις υπόλοιπες χώρες συνεισφέρουν ήδη την πλειονότητα των εσόδων. Η Betano δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 20 αγορές και σχεδιάζει είσοδο σε πέντε επιπλέον χώρες το 2027, με την Ισπανία να αποτελεί τη μόνη νέα αγορά που έχει ανακοινωθεί επίσημα μέχρι στιγμής.

Στο γ’ τρίμηνο, τα έσοδα της Betano αυξήθηκαν κατά 17% σε σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες, αν και η λειτουργική κερδοφορία επηρεάστηκε από τις αποδόσεις του αθλητικού στοιχήματος. Η διοίκηση υπογράμμισε επίσης ότι η Betano έχει καταβάλει 258 εκατ. ευρώ σε μερίσματα από την αρχή του έτους έως την περίοδο αναφοράς, ποσό αυξημένο κατά 40% σε ετήσια βάση, ενώ μετά το τέλος του γ’ τριμήνου κατέβαλε επιπλέον 150 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τον οικονομικό διευθυντή της Allwyn, η ισχυρή ταμειακή θέση της Betano, η απουσία δανεισμού και οι δυνατότητες συγκράτησης του κόστους επιτρέπουν στον όμιλο να προσδοκά σημαντικές μερισματικές εισροές και το 2027. Για τη Χιλή, η διοίκηση ανέφερε ότι παρακολουθεί τις ρυθμιστικές πρωτοβουλίες, χωρίς να αναμένει άμεσες εξελίξεις.

Νέες πηγές εσόδων για την PrizePicks

Ισχυρή ανάπτυξη καταγράφηκε στη Βόρεια Αμερική, όπου η PrizePicks συνεχίζει να αποτελεί βασικό μοχλό επέκτασης. Τα καθαρά έσοδά της αυξήθηκαν κατά 29% σε σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες, ενώ η δραστηριότητα των παικτών ενισχύθηκε περισσότερο από 30%, με ώθηση τόσο από την κατηγορία Daily Fantasy Sports (DFS) όσο και από τις αγορές προβλέψεων. Τα προσαρμοσμένα EBITDA της δραστηριότητας στη Βόρεια Αμερική αυξήθηκαν κατά 26%, στα 43 εκατ. ευρώ.

Η διοίκηση στάθηκε ιδιαίτερα στο νέο προϊόν Packs, το οποίο συνδυάζει την ψηφιακή εμπειρία με συλλεκτικές αθλητικές κάρτες, δημιουργώντας μια δραστηριότητα που δεν εξαρτάται από τα αποτελέσματα των αγώνων. Σύμφωνα με τον επικεφαλής της Allwyn Digital, Κρέσιμιρ Σπάγιτς, η αρχική ανταπόκριση είναι ενθαρρυντική, τόσο από υφιστάμενους όσο και από νέους πελάτες. Η Allwyn εκτιμά ότι τα νέα προϊόντα μπορούν να περιορίσουν την εποχικότητα, να ενισχύσουν τη διατήρηση των πελατών και να προσφέρουν πιο σταθερές ροές εσόδων.

Το deal με την Kambi και η προοπτική των ΗΠΑ

Η διοίκηση αναφέρθηκε εκτενώς και στη στρατηγική συμφωνία με την Kambi, μέσω της οποίας η Allwyn αποκτά μόνιμη παγκόσμια άδεια χρήσης του πηγαίου κώδικα της τεχνολογικής πλατφόρμας αθλητικού στοιχήματος. Στόχος είναι η δημιουργία μιας ιδιόκτητης τεχνολογικής υποδομής, η οποία θα επιτρέπει στον όμιλο να αναπτύσσει προϊόντα με μεγαλύτερη αυτονομία και να περιορίζει την εξάρτησή του από τρίτους παρόχους.

Η συνολική επένδυση υπολογίζεται σε 50 εκατ. ευρώ, με περίπου το μισό ποσό να αναμένεται να δαπανηθεί το 2027. Επιπλέον, από το επόμενο έτος προβλέπεται ετήσια αύξηση λειτουργικού κόστους κατά ποσό της τάξης των λίγων δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ.

Ερωτηθείσα για το ενδεχόμενο εισόδου στην αμερικανική αγορά αθλητικού στοιχήματος, η διοίκηση δεν ανακοίνωσε συγκεκριμένο σχέδιο, διευκρίνισε όμως ότι η νέα πλατφόρμα δημιουργεί τη δυνατότητα μιας τέτοιας επέκτασης. Η τεχνολογία της Kambi χρησιμοποιείται ήδη σε περισσότερες από 100 δικαιοδοσίες διεθνώς, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ.

Παράταση της άδειας στην Αυστρία

Σχετικά με την αυστριακή αγορά, ο Ρόμπερτ Χβάταλ γνωστοποίησε ότι η αποκλειστική άδεια λοταριών παρατάθηκε έως το τέλος του 2028, αντί του Σεπτεμβρίου 2027 που προβλεπόταν προηγουμένως.

Ο νέος διαγωνισμός αναμένεται να πραγματοποιηθεί το 2027, με την άδεια να αφορά σε περίοδο 15 ετών. Το σχετικό τίμημα εκτιμάται σε 40 εκατ. ευρώ, το οποίο θα καταβληθεί κατά την ανάθεση της άδειας, ενδεχομένως το 2027 ή το 2028.

Η διοίκηση θεωρεί ότι το ιστορικό υπεύθυνου παιχνιδιού, η αναγνωρισιμότητα των εμπορικών σημάτων και η τεχνολογική υποδομή της εταιρείας αποτελούν σημαντικά πλεονεκτήματα ενόψει της διαδικασίας.

Οι προοπτικές

Η Allwyn επισημαίνει ότι το 2026 επιβαρύνθηκε από σημαντικές μη επαναλαμβανόμενες ταμειακές εκροές, που συνδέονται με την ανανέωση της ιταλικής άδειας, την εξαγορά της PrizePicks, την επιχειρηματική συνένωση με τον ΟΠΑΠ και την ολοκλήρωση του μετασχηματισμού στο Ηνωμένο Βασίλειο. Για τον λόγο αυτό, η διοίκηση εκτιμά ότι η φετινή χρονιά δεν αποτελεί αντιπροσωπευτική βάση για την αξιολόγηση της μακροπρόθεσμης παραγωγής ταμειακών ροών.

Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες περιορίστηκαν στο τρίτο τρίμηνο στα 51 εκατ. ευρώ, αντιστοιχώντας στο 4,2% των καθαρών εσόδων, έναντι 7% έναν χρόνο νωρίτερα. Επιπλέον, η LottoItalia αναμένεται να συνεχίσει να συνεισφέρει περίπου 100 εκατ. ευρώ ετησίως σε μερίσματα που αναλογούν στη συμμετοχή της Allwyn.

Ο όμιλος αναμένει για το σύνολο του 2026 αύξηση των ενοποιημένων καθαρών εσόδων με ποσοστό μεταξύ του 25% και του 30%, πριν από περιορισμένες έκτακτες επιδράσεις, ενώ διατηρεί την εκτίμηση ότι τα προσαρμοσμένα EBITDA θα κινηθούν εντός του εύρους των συγκλινουσών προβλέψεων των αναλυτών.

Για το 2027 δεν δόθηκε ακόμη συγκεκριμένη αριθμητική καθοδήγηση. Ωστόσο, η διοίκηση επανέλαβε ότι προσβλέπει σε ενίσχυση των ταμειακών ροών, περαιτέρω γεωγραφική επέκταση και σταδιακή αποκλιμάκωση της μόχλευσης, διατηρώντας την ελάχιστη ετήσια διανομή του 1 ευρώ ανά μετοχή.