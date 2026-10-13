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Πέθανε σε ηλικία μόλις 34 ετών ο Αμερικανός ηθοποιός Ρ.Τζ. Μίτι, ο οποίος υποδύθηκε τον γιο του καθηγητή Γουόλτερ Γουάιτ στη σειρά «Breaking Bad», ανακοίνωσε σήμερα ο ατζέντης του Σον Ράιλι, χωρίς να διευκρινίζει τα αίτια του θανάτου.

«Με βαθιά θλίψη ενημερώνουμε για τον τραγικό χαμό του αγαπημένου ηθοποιού, φιλάνθρωπου και ένθερμου υπερασπιστή των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία, RJ Mitte», αναφέρει η ανακοίνωση.

Εχοντας διαγνωστεί με εγκεφαλική παράλυση, ο Μίτι έγινε διάσημος στον ρόλο του «Φλιν», του έφηβου γιου του πρωταγωνιστή (Μπράιαν Κράνστον) του «Breaking Bad».

Η σειρά –την οποία οι κριτικοί κατατάσσουν ανάμεσα στις κορυφαίες όλων των εποχών– προβλήθηκε από το 2008 έως το 2013 και απέσπασε 16 βραβεία Emmy.

Ο Ρ.Τζ. Μίτι διετέλεσε εκπρόσωπος καλλιτεχνών με αναπηρία στο αμερικανικό σωματείο ηθοποιών (Screen Actors Guild), καθώς και πρεσβευτής του φιλανθρωπικού οργανισμού United Cerebral Palsy.

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