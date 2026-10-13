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Δύο βασικές διαδρομές προς τη σύνταξη γήρατος προβλέπονται για τους ασφαλισμένους του πρώην ΟΓΑ, με καθοριστικά κριτήρια την ηλικία και τα συνολικά χρόνια ασφάλισης. Η πρώτη αφορά όσους συμπληρώνουν το 67ο έτος της ηλικίας τους και διαθέτουν τουλάχιστον 15 έτη ασφάλισης, ενώ η δεύτερη δίνει τη δυνατότητα συνταξιοδότησης ήδη από τα 62 έτη, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν συμπληρωθεί 40 χρόνια ασφάλισης.

Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι για τη συμπλήρωση της απαιτούμενης 40ετίας μπορούν, υπό προϋποθέσεις, να αξιοποιηθούν τόσο χρόνοι ασφάλισης σε άλλους φορείς όσο και πλασματικά έτη, τα οποία μπορούν να φτάσουν έως τα επτά.

Παράλληλα, οι αλλαγές που εισήγαγε ο νόμος 5239/2025 δημιουργούν πρόσθετες δυνατότητες αξιοποίησης χρόνου από τον Κλάδο Πρόσθετης Ασφάλισης Αγροτών, ο οποίος σε ορισμένες περιπτώσεις δεν μπορούσε προηγουμένως να συνυπολογιστεί για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος.

Σύνταξη στα 67 ή στα 62: Οι δύο βασικές προϋποθέσεις

Για τη χορήγηση σύνταξης γήρατος στους ασφαλισμένους του πρώην Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων ισχύουν δύο βασικά όρια ηλικίας, τα οποία συνδέονται με διαφορετικές απαιτήσεις ως προς τον ασφαλιστικό χρόνο.

Ειδικότερα, προβλέπεται:

Συνταξιοδότηση στα 67 έτη, εφόσον έχουν συμπληρωθεί τουλάχιστον 15 χρόνια ασφάλισης.

Συνταξιοδότηση στα 62 έτη, εφόσον ο ασφαλισμένος διαθέτει 40 χρόνια ασφάλισης με καταβολή των αντίστοιχων εισφορών.

Στη δεύτερη περίπτωση, η απαιτούμενη 40ετία δεν είναι απαραίτητο να έχει πραγματοποιηθεί αποκλειστικά στον πρώην ΟΓΑ.

Μπορεί να περιλαμβάνει ασφαλιστικό χρόνο από έναν ή περισσότερους φορείς κύριας ασφάλισης στην Ελλάδα, αλλά και από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ελβετίας και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

Δυνατότητα συνυπολογισμού προβλέπεται και για χρόνο ασφάλισης σε χώρες με τις οποίες η Ελλάδα έχει συνάψει διμερή σύμβαση κοινωνικής ασφάλειας, εφόσον αυτό επιτρέπεται από τους όρους της αντίστοιχης συμφωνίας.

Πώς συμπληρώνονται τα 40 χρόνια ασφάλισης για σύνταξη στα 62

Η δυνατότητα συνταξιοδότησης στο 62ο έτος με 40 χρόνια ασφάλισης προβλέφθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 18 του νόμου 4302/2014.

Για την εφαρμογή της απαιτείται αφενός η συμπλήρωση του προβλεπόμενου ορίου ηλικίας και αφετέρου η συγκέντρωση συνολικά 40 ετών ασφαλιστικού χρόνου, για τα οποία έχουν καταβληθεί οι απαιτούμενες εισφορές.

Ο χρόνος αυτός μπορεί να προέρχεται από την ασφάλιση στον πρώην ΟΓΑ, αλλά και από οποιονδήποτε άλλον ασφαλιστικό οργανισμό, ακόμη και εάν ο ενδιαφερόμενος έχει υπαχθεί διαδοχικά σε περισσότερους φορείς.

Επομένως, οι ασφαλισμένοι που έχουν αλλάξει επαγγελματική δραστηριότητα κατά τη διάρκεια του εργασιακού τους βίου μπορούν να εξετάσουν τη δυνατότητα συνυπολογισμού των διαφορετικών περιόδων ασφάλισης για τη συμπλήρωση της απαιτούμενης 40ετίας.

Πλασματικά έτη: Έως επτά χρόνια για τη συμπλήρωση της 40ετίας

Σημαντική διευκόλυνση για τους ασφαλισμένους του πρώην ΟΓΑ αποτελεί η δυνατότητα αναγνώρισης πλασματικού χρόνου ασφάλισης.

Για τη συμπλήρωση των 40 ετών μπορούν να αναγνωριστούν, υπό τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις, έως επτά πλασματικά χρόνια.

Στους χρόνους που μπορούν να αξιοποιηθούν περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η στρατιωτική θητεία και ο χρόνος ανατροφής τέκνων.

Η συγκεκριμένη δυνατότητα έχει ιδιαίτερη σημασία για ασφαλισμένους που πλησιάζουν το 62ο έτος της ηλικίας τους, αλλά δεν έχουν συγκεντρώσει ακόμη το σύνολο των απαιτούμενων ετών πραγματικής ασφάλισης.

Η αναγνώριση πλασματικών ετών μπορεί να συμβάλει στη συμπλήρωση της 40ετίας, εφόσον πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις.

Πρόσθετη ασφάλιση αγροτών: Ποιος χρόνος μπορεί να αναγνωριστεί

Ειδικές διατάξεις ισχύουν για όσους ασφαλισμένους του πρώην ΟΓΑ είχαν εγγραφεί και στον Κλάδο Πρόσθετης Ασφάλισης Αγροτών.

Στις περιπτώσεις όπου υπάρχουν οφειλόμενες εισφορές για τον συγκεκριμένο κλάδο, παρέχεται η δυνατότητα αναγνώρισης μέρους ή του συνόλου του αντίστοιχου χρόνου στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης.

Για την αξιοποίηση αυτής της δυνατότητας απαιτείται η υποβολή σχετικής αίτησης από τον ασφαλισμένο.

Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί μία φορά και πριν από τη συνταξιοδότηση, προκειμένου να εξεταστεί ο χρόνος που μπορεί να αναγνωριστεί.

Ωστόσο, ισχύουν συγκεκριμένοι περιορισμοί.

Ο χρόνος του Κλάδου Πρόσθετης Ασφάλισης που αναγνωρίζεται δεν επιτρέπεται να συμπίπτει με περίοδο ασφάλισης στο Δημόσιο ή σε άλλον πρώην φορέα κύριας ασφάλισης, είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό.

Επιπλέον, δεν μπορεί να συμπίπτει με χρόνο κατά τον οποίο ο ασφαλισμένος λάμβανε σύνταξη από ίδιο δικαίωμα από κάποιον από τους συγκεκριμένους φορείς, σύμφωνα με το άρθρο 34 του νόμου 1140/1981.

Παράλληλα, βάσει του άρθρου 11 του νόμου 2458/1997, δεν επιτρέπεται αναδρομική ασφάλιση στον Κλάδο Πρόσθετης Ασφάλισης για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 1988 έως την 31η Δεκεμβρίου 1997.

Τι αλλάζει με τον νόμο 5239/2025 για την πρόσθετη ασφάλιση

Νέα δυνατότητα αξιοποίησης ασφαλιστικού χρόνου εισήγαγε ο νόμος 5239/2025, διευρύνοντας τις επιλογές για όσους είχαν καταβάλει εισφορές στον Κλάδο Πρόσθετης Ασφάλισης Αγροτών του πρώην ΟΓΑ.

Με το άρθρο 74 του συγκεκριμένου νόμου προστέθηκε νέα παράγραφος στο άρθρο 19 του νόμου 4387/2016, η οποία προβλέπει ότι ο χρόνος ασφάλισης με καταβολή εισφορών στον Κλάδο Πρόσθετης Ασφάλισης Αγροτών του νόμου 1745/1987 μπορεί, κατόπιν αίτησης του ασφαλισμένου, να θεωρηθεί χρόνος κύριας ασφάλισης.

Η βασική αλλαγή είναι ότι ο χρόνος αυτός μπορεί πλέον να συνυπολογίζεται με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης σε οποιονδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης έχει ενταχθεί στον e-ΕΦΚΑ.

Προϋπόθεση είναι να μην έχει ήδη αξιοποιηθεί μέσω των άλλων προβλεπόμενων διαδικασιών, όπως εκείνες της παραγράφου 3 του άρθρου 5 και του άρθρου 13 του νόμου 2458/1997.

Η νέα ρύθμιση αντιμετωπίζει ένα σημαντικό πρόβλημα που μπορούσε να προκύψει για ασφαλισμένους οι οποίοι είχαν καταβάλει εισφορές αποκλειστικά στον Κλάδο Πρόσθετης Ασφάλισης.

Μέχρι την αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου, υπήρχε κίνδυνος ο συγκεκριμένος χρόνος να μην αξιοποιηθεί για τη σύνταξή τους.

Πλέον, παρέχεται η δυνατότητα να προσμετρηθεί στον ασφαλιστικό τους χρόνο, υπό τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις, ενισχύοντας τις επιλογές για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος.

Τι πρέπει να προσέξουν όσοι υποβάλλουν αίτηση στα 62

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται από όσους έχουν ως τελευταίο ασφαλιστικό φορέα τον πρώην ΟΓΑ και επιδιώκουν να συνταξιοδοτηθούν στην ηλικία των 62 ετών.

Σε αντίθεση με όσα ισχύουν σε άλλες περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης, η αίτηση συνταξιοδότησης με τελευταίο φορέα τον πρώην ΟΓΑ δεν διαβιβάζεται σε προηγούμενο ασφαλιστικό φορέα, εάν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης από τον ΟΓΑ ή εάν ο συγκεκριμένος φορέας δεν είναι αρμόδιος να κρίνει το συνταξιοδοτικό δικαίωμα.

Η διαφοροποίηση αυτή καθιστά ιδιαίτερα σημαντικό τον έλεγχο του συνολικού ασφαλιστικού ιστορικού πριν από την κατάθεση της αίτησης.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν εξετάσει εάν συμπληρώνουν τα απαιτούμενα χρόνια ασφάλισης, εάν μπορούν να αξιοποιήσουν χρόνο από άλλους φορείς και εάν υπάρχουν περίοδοι που μπορούν να αναγνωριστούν.

Τα επιπλέον δικαιολογητικά για τη συνταξιοδότηση

Πέρα από τις ηλικιακές και ασφαλιστικές προϋποθέσεις, οι υποψήφιοι συνταξιούχοι του πρώην ΟΓΑ πρέπει να δώσουν προσοχή και στα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση συνταξιοδότησης.

Για ορισμένες κατηγορίες ασφαλισμένων απαιτούνται πρόσθετα έγγραφα, ανάλογα με το επάγγελμα ή τη δραστηριότητα βάσει της οποίας είχαν υπαχθεί στην ασφάλιση του ΟΓΑ.

Επομένως, η προετοιμασία του φακέλου δεν περιορίζεται στην απόδειξη της ηλικίας και των ετών ασφάλισης, αλλά μπορεί να περιλαμβάνει και στοιχεία που τεκμηριώνουν την επαγγελματική δραστηριότητα του ενδιαφερομένου.

Το βασικό ζητούμενο για τους ασφαλισμένους του πρώην ΟΓΑ είναι να διαπιστώσουν εγκαίρως ποιοι χρόνοι ασφάλισης μπορούν να προσμετρηθούν, ώστε να επιλέξουν τη συνταξιοδοτική διαδρομή που αντιστοιχεί στην περίπτωσή τους.

Η δυνατότητα συνταξιοδότησης στα 62 με 40 χρόνια ασφάλισης, η αναγνώριση έως επτά πλασματικών ετών και οι νέες ρυθμίσεις για την πρόσθετη ασφάλιση αγροτών αποτελούν τα βασικά σημεία που χρειάζονται προσεκτικό έλεγχο πριν από την υποβολή της αίτησης.

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