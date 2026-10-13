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Σε έναν νέο κύκλο ενεργειακής ακρίβειας εισέρχεται η ελληνική αγορά, καθώς η διεθνής τιμή του πετρελαίου επανέρχεται δυναμικά πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, διατηρώντας σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα το κόστος των καυσίμων. Η επιδείνωση της κατάστασης στη Μέση Ανατολή, οι διαταραχές στις θαλάσσιες μεταφορές και η αβεβαιότητα για τον εφοδιασμό δημιουργούν ένα περιβάλλον έντονης μεταβλητότητας, με άμεσες συνέπειες για τους καταναλωτές.

Το Brent ξεπέρασε την Πέμπτη τα 105 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας άνοδο άνω του 5%, καθώς οι επιθέσεις σε δεξαμενόπλοια και οι ανησυχίες για νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις στην περιοχή ενίσχυσαν τους φόβους για την προσφορά πετρελαίου.

Στην Ελλάδα, η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης κινείται γύρω στα 2,20 ευρώ το λίτρο, παρά την επιδότηση των 10 λεπτών, ενώ το πετρέλαιο κίνησης διαμορφώνεται κοντά στα 2,16 ευρώ. Οι τιμές αυτές αποτυπώνουν την επιβάρυνση των νοικοκυριών, αλλά και το αυξημένο λειτουργικό κόστος για μεταφορές, εμπόριο και παραγωγή.

Βενζίνη και ντίζελ: Η ακρίβεια επιμένει στην αντλία

Η εικόνα στην ελληνική αγορά δείχνει ότι οι κρατικές παρεμβάσεις μπορούν να περιορίσουν μέρος των ανατιμήσεων, χωρίς όμως να εξουδετερώνουν τις διεθνείς πιέσεις.

Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία της αγοράς, η αμόλυβδη παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητη στα 2,204 ευρώ το λίτρο, ενώ το πετρέλαιο κίνησης παρουσίασε μείωση περίπου 5,3 λεπτών μέσα σε μία εβδομάδα, καθώς άρχισαν να αποτυπώνονται οι επιδοτήσεις και οι εκπτώσεις των διυλιστηρίων.

Ωστόσο, η νέα άνοδος του αργού δημιουργεί κίνδυνο αντιστροφής αυτής της τάσης. Η μεταβολή της διεθνούς τιμής δεν περνά αυτομάτως και ισόποσα στην αντλία, καθώς μεσολαβούν οι τιμές των διυλισμένων προϊόντων, τα αποθέματα, οι συναλλαγματικές ισοτιμίες, οι φόροι και τα περιθώρια εμπορίας.

Για ένα νοικοκυριό που καταναλώνει 100 λίτρα βενζίνης τον μήνα, η δαπάνη με τιμή 2,20 ευρώ ανέρχεται στα 220 ευρώ. Αντίστοιχα, κάθε νέα αύξηση κατά 10 λεπτά το λίτρο συνεπάγεται επιπλέον 10 ευρώ μηνιαίως για την ίδια κατανάλωση.

Οι επιπτώσεις είναι ακόμη μεγαλύτερες για επαγγελματίες που χρησιμοποιούν καθημερινά τα οχήματά τους, καθώς και για επιχειρήσεις μεταφορών και διανομών.

Πετρέλαιο θέρμανσης: Η επόμενη δοκιμασία για τα νοικοκυριά

Η άνοδος των διεθνών τιμών συμπίπτει με την έναρξη της περιόδου κατά την οποία οι καταναλωτές προγραμματίζουν τις αγορές πετρελαίου θέρμανσης.

Η κυβέρνηση επιδιώκει η τιμή εκκίνησης να συγκρατηθεί κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο, ενώ εξετάζονται πρόσθετες παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση του ενεργειακού κόστους.

Το ενδιαφέρον στρέφεται στις ανακοινώσεις που αναμένονται γύρω στις 14-15 Οκτωβρίου, καθώς από αυτές θα εξαρτηθεί σε σημαντικό βαθμό η επιβάρυνση των νοικοκυριών κατά τους πρώτους μήνες του χειμώνα.

Ιδιαίτερα εκτεθειμένα είναι τα νοικοκυριά σε περιοχές με χαμηλές θερμοκρασίες, όπου η κατανάλωση θέρμανσης είναι αυξημένη. Ενδεικτικά, για αγορά 1.000 λίτρων, κάθε μεταβολή της τιμής κατά 10 λεπτά μεταφράζεται σε 100 ευρώ πρόσθετης δαπάνης.

Η αποτελεσματικότητα των επιδοτήσεων θα κριθεί επομένως όχι μόνο από το ύψος τους, αλλά και από το κατά πόσο θα αντισταθμίσουν τις αυξήσεις της διεθνούς αγοράς.

Φυσικό αέριο: Νέες πιέσεις σε ηλεκτρικό ρεύμα και βιομηχανία

Ανάλογα επιβαρυμένη παραμένει η εικόνα στο φυσικό αέριο, με τις ευρωπαϊκές τιμές να κινούνται κοντά στα 75-80 ευρώ ανά μεγαβατώρα, έναντι περίπου 30 ευρώ πριν από την κλιμάκωση του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Η αύξηση επηρεάζει τόσο τη θέρμανση όσο και το κόστος ηλεκτροπαραγωγής, καθώς οι μονάδες φυσικού αερίου εξακολουθούν να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση των χονδρεμπορικών τιμών ηλεκτρικής ενέργειας.

Πρόσθετη ανησυχία προκαλεί η κατάσταση των ευρωπαϊκών αποθηκών φυσικού αερίου, με την πληρότητά τους να βρίσκεται κοντά στο 72%, χαμηλότερα από τα συνήθη επίπεδα της εποχής.

Για την ελληνική βιομηχανία, οι υψηλές ενεργειακές τιμές μεταφράζονται σε περιορισμό της ανταγωνιστικότητας, ιδίως στους ενεργοβόρους κλάδους. Παράλληλα, οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν αυξημένες δαπάνες μεταφορών και πρώτων υλών, μέρος των οποίων ενδέχεται να μετακυλιστεί στις τελικές τιμές προϊόντων.

Τα Στενά του Ορμούζ και ο κίνδυνος νέων αυξήσεων

Καθοριστικός παράγοντας για τη συνέχεια παραμένει η κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ, από όπου διέρχεται σημαντικό μέρος του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου.

Οι επιθέσεις σε πλοία, η μείωση των διελεύσεων και το αυξημένο κόστος ασφάλισης και μεταφοράς φορτίων διατηρούν ένα υψηλό ασφάλιστρο γεωπολιτικού κινδύνου στις τιμές.

Παρά τις διεθνείς προσπάθειες για αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου και ντίζελ, η αγορά παραμένει ευάλωτη σε νέες διαταραχές.

Για την Ελλάδα, το κρίσιμο ζήτημα είναι η διάρκεια της ενεργειακής κρίσης. Μια πρόσκαιρη άνοδος μπορεί να απορροφηθεί εν μέρει από τις παρεμβάσεις στήριξης. Αντίθετα, η παραμονή του Brent πάνω από τα 100 δολάρια και του φυσικού αερίου σε υψηλά επίπεδα απειλεί να διατηρήσει αυξημένο το κόστος ζωής, να ενισχύσει τον πληθωρισμό και να περιορίσει την αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών.

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