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Η μάχη για το μέλλον της πλειοψηφίας των Δημοκρατικών στη Βουλή των Αντιπροσώπων έχει ήδη ξεκινήσει. Οι ανταγωνιστικές πτέρυγες του κόμματος παλεύουν για να εξασφαλίσουν τη θέση τους, επιδιώκοντας να χτίσουν ενότητα, επιρροή και κυβερνητικά προγράμματα εν όψει της ημέρας των εκλογών, τις οποίες ελπίζουν ότι θα κερδίσουν με άνεση.

Η Προοδευτική Ομάδα του Κογκρέσου συγκέντρωσε τον περασμένο μήνα στη Ουάσινγκτον τα εν ενεργεία και τα νεοεκλεγέντα μέλη της, προκειμένου να καταρτίσουν ένα πρόγραμμα και να συζητήσουν πώς θα αξιοποιήσουν την επιρροή τους για να το προωθήσουν. Και οι μετριοπαθείς Δημοκρατικοί σχεδιάζουν πίσω από τα παρασκήνια, συζητώντας πώς μπορούν να λειτουργήσουν ως αντίβαρο στην αριστερά, προωθώντας τη δική τους θετική προοπτική για την πλειοψηφία.

Αυτές οι πρώιμες προετοιμασίες προμηνύουν μια αναπόφευκτη σύγκρουση μεταξύ των φατριών — και οι δύο από τις οποίες υποστηρίζουν ήδη ότι οποιαδήποτε κέρδη στις ενδιάμεσες εκλογές θα αποτελέσουν απόδειξη ότι η δική τους κομματική πτέρυγα πρέπει να αναλάβει ηγετικό ρόλο εν όψει των προεδρικών εκλογών του 2028.

Και οι δύο πλευρές προσελκύουν πιθανά νέα μέλη προσφέροντας καθοδήγηση και πόρους για την προεκλογική εκστρατεία, καθώς προσπαθούν να ενισχύσουν τις τάξεις τους.

Η Αντιπρόσωπος Ντέλια Ραμίρεζ καθοδηγεί μια νέα ομάδα προοδευτικών, μεταξύ των οποίων οι Νταριάλιζα Άβλια Σεβαλιέ και Κλερ Βαλντέζ από τη Νέα Υόρκη και η Μελάτ Κίρος από το Κολοράντο, τις οποίες φιλοξένησε πρόσφατα στο Σικάγο για να συζητήσουν τις κοινές προτεραιότητές τους. Όλοι έκαναν προεκλογική εκστρατεία με αιτήματα όπως η διακοπή της αμερικανικής βοήθειας προς το Ισραήλ, η κατάργηση της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) και η ψήφιση της καθολικής υγειονομικής κάλυψης «Medicare for All», εκτός από την προώθηση οικονομικών πολιτικών όπως η αύξηση του κατώτατου μισθού.

Αυτά τα υποψήφια μέλη, πολλά από τα οποία αυτοπροσδιορίζονται ως δημοκρατικοί σοσιαλιστές, έχουν συγκεντρώσει τεράστια προσοχή — ορισμένοι τους αποκαλούν «The Bloc» — αλλά η οργανωτική προσπάθεια έχει επεκταθεί σε μια ευρύτερη ομάδα νεοεισερχόμενων προοδευτικών.

Οι μετριοπαθείς, εν τω μεταξύ, ήδη εκφράζουν επιφυλάξεις για το ενδεχόμενο οι συνήθεις εργασίες της Βουλής να χρησιμοποιηθούν ως όπλο για διαμάχες μεταξύ φατριών, κάτι που ενδεχομένως να απειλήσει τις προοπτικές επανεκλογής των βουλευτών σε αμφιταλαντευόμενες εκλογικές περιφέρειες. Μέλη αλληλεπικαλυπτόμενων κεντρώων ομάδων, όπως η «New Democrat Coalition», η «Blue Dog Caucus» και η «Problem Solvers Caucus», έχουν συζητήσει πώς να λειτουργήσουν ως αντίβαρο στην αριστερά.

Το πώς ακριβώς οι μετριοπαθείς σχεδιάζουν να εξουδετερώσουν την αριστερή πτέρυγα του κόμματος παραμένει θέμα συζήτησης μεταξύ μελών και συνεργατών, οι οποίοι αναφέρουν ότι ένα συγκεκριμένο σχέδιο θα εξαρτηθεί από το αποτέλεσμα των ενδιάμεσων εκλογών. Στοιχηματίζουν σε μια πλούσια σοδειά νέων, ρεαλιστών βουλευτών από παραδοσιακά ρεπουμπλικανικές περιοχές, ώστε απλώς να ξεπεράσουν αριθμητικά το «Bloc».

Όπως αναφέρει το Politico, κάθε πλευρά λαμβάνει υποστήριξη από εξωτερικές ομάδες που βοηθούν στην ανάπτυξη πολιτικών σχεδίων και στη συγκέντρωση λαϊκής υποστήριξης για τις αντίστοιχες θέσεις τους.

Στην αριστερά, για παράδειγμα, οι «Justice Democrats» έχουν οργανώσει συναντήσεις και εργάζονται για τη δημιουργία διαύλων επικοινωνίας μεταξύ των μελών. Εν τω μεταξύ, κεντρώες ομάδες όπως το Searchlight Institute και το Third Way διοργανώνουν τις δικές τους συναντήσεις και προειδοποιούν τους Δημοκρατικούς να μην υιοθετήσουν ορισμένες ακροαριστερές θέσεις.

Επειδή λιγότεροι προοδευτικοί υποψήφιοι συμμετέχουν σε ανταγωνιστικές εκλογικές αναμετρήσεις, η αριστερά έχει περισσότερο περιθώριο να αρχίσει να οργανώνει τα νέα μέλη. Ωστόσο, οι κεντρώες οργανώσεις ελπίζουν να καλύψουν γρήγορα τη διαφορά και έχουν ήδη σκιαγραφήσει κυβερνητικά προγράμματα που ακολουθούν πιστά τα προεκλογικά μηνύματα των κορυφαίων ηγετών του κόμματος.

Οι «New Dems» — το μεγαλύτερο ιδεολογικό μπλοκ των Δημοκρατικών στη Βουλή των Αντιπροσώπων, με περισσότερα από 110 μέλη — δημοσίευσαν τον Μάιο έκθεση 65 σελίδων, προωθώντας ευρέως αποδεκτά νομοσχέδια που στοχεύουν στη μείωση του κόστους.

Τόσο οι μετριοπαθείς όσο και οι προοδευτικοί καυχιούνται ότι έχουν την προσοχή του ηγέτη της μειοψηφίας Χακίμ Τζέφρις και τον έχουν πιέσει τους τελευταίους μήνες να υιοθετήσει τις προτεραιότητές τους. Ωστόσο, εάν οι Δημοκρατικοί ανταποκριθούν στις εσωτερικές προσδοκίες και κερδίσουν την πλειοψηφία, η εκλογή του προέδρου της Βουλής διαφαίνεται ως το πρώτο σημείο ανάφλεξης στη σύγκρουση μεταξύ των φατριών.