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Η προσπάθεια του Μαρκ Κάρνι για τη δημιουργία μιας παγκόσμιας συμμαχίας μεσαίων δυνάμεων αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα με την Ευρώπη.

Ο πρωθυπουργός του Καναδά επιθυμεί να συμβάλει στη διαμόρφωση μιας νέας παγκόσμιας τάξης που θα μπορεί να αντισταθμίσει τη δύναμη των Ηνωμένων Πολιτειών και της Κίνας. Ωστόσο, το όραμά του εξαρτάται από μια νέα σχέση με μια Ευρώπη που δεν θεωρεί καθόλου τον εαυτό της ως μεσαία δύναμη.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, έχει ένα διαφορετικό όραμα: ένα «μπλοκ» με επίκεντρο τις Βρυξέλλες που θα επεκτείνει την οικονομική και γεωπολιτική επιρροή της ΕΕ, ξεκινώντας από τον Καναδά. Η ιδέα, σύμφωνα με τον έμπειρο Ευρωπαίο βουλευτή Ζίγκφριντ Μουρεσάν, είναι να δημιουργηθεί μια ευκαιρία για την ΕΕ να καταστεί το «παγκόσμιο κέντρο βάρους των φιλελεύθερων δημοκρατιών».

Τα δύο οράματα θα τεθούν υπό δοκιμασία αυτή την εβδομάδα, όταν ο Κάρνι και η φον ντερ Λάιεν θα συναντηθούν στο Μόντρεαλ για μια σύνοδο κορυφής με σκοπό να χαράξουν μια νέα πορεία για τις διατλαντικές σχέσεις. Και οι δύο θέλουν να αποδείξουν ότι μπορούν να ευημερήσουν σε έναν κόσμο που έχει αναστατωθεί από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ. Ωστόσο, έχουν διαφορετικές απόψεις σχετικά με τη περίεργη νέα συμμαχία τους — και αντιμετωπίζουν πολιτική αντίσταση που θα μπορούσε να περιορίσει το εύρος της συνεργασίας.

Η πρόταση της φον ντερ Λάιεν για «συνδεδεμένη ιδιότητα μέλους» στην ΕΕ εξέπληξε αξιωματούχους και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού. Τέσσερις διπλωμάτες δήλωσαν στο POLITICO ότι δεν τους ζητήθηκε η γνώμη πριν η φον ντερ Λάιεν προτείνει την ιδέα. Οι αξιωματούχοι προσέθεσαν ότι δεν κατανοούν τον όρο, ο οποίος δεν έχει ακόμη οριστεί. Από τότε, η Γερμανία ηγείται της αντίδρασης στο σχέδιο.

Ο Τραμπ χαρακτήρισε την ιδέα της ιδιότητας μέλους «γελοία», αλλά απείλησε επίσης με «πολύ σοβαρούς δασμούς» σε περίπτωση που αυτή υλοποιηθεί — υπενθυμίζοντας ότι οι ηγέτες που επιδιώκουν εναλλακτικές λύσεις για να παρακάμψουν την Ουάσινγκτον πρέπει να αποφύγουν να προκαλέσουν το Λευκό Οίκο.

Η Οτάβα θεωρεί την ΕΕ προφανή εταίρο στην προσπάθειά της να διαφοροποιήσει το εμπόριό της μακριά από τις ΗΠΑ. Υπάρχει ήδη μια συμφωνία ελεύθερου εμπορίου που και οι δύο πλευρές θεωρούν ότι δεν αξιοποιείται επαρκώς.

Οι ηγέτες που θα συγκεντρωθούν στο Μόντρεαλ αυτή την εβδομάδα θα γιορτάσουν τη 10η επέτειο της εμπορικής συμφωνίας Καναδά-ΕΕ, γνωστής ως CETA. Ωστόσο, εννέα κράτη-μέλη της ΕΕ δεν έχουν ακόμη επικυρώσει τη συμφωνία, γεγονός που υπογραμμίζει την πρόκληση της μετατροπής της ρητορικής σε πραγματικότητα.

Οι εμπορικές διαπραγματεύσεις μεταξύ του Καναδά και της ΕΕ μοιάζουν με έναν μακρύ κατάλογο διαμαρτυριών μεταξύ των δύο πλευρών του Ατλαντικού.

Σε συνάντηση μεταξύ Βρυξελλών και Οτάβα τον περασμένο Οκτώβριο, η ΕΕ διαμαρτυρήθηκε για τους καναδικούς φόρους που, όπως υποστηρίζει, πλήττουν δυσανάλογα τους ευρωπαίους κατασκευαστές αυτοκινήτων, για τις αδιαφανείς ποσοστώσεις εισαγωγής τυριών, για τους επαχθείς κανόνες σχετικά με τα καλλυντικά και για τους φόρους και τις προσαυξήσεις σε επίπεδο επαρχιών που θεωρεί διακριτικούς και αφορούν τα ευρωπαϊκά κρασιά και οινοπνευματώδη ποτά.

Ο Καναδάς, από την πλευρά του, αντέδρασε στους περιβαλλοντικούς κανόνες της ΕΕ για και πίεσε για μεγαλύτερη αναγνώριση των καναδικών προτύπων σε τομείς όπως η τεχνητή νοημοσύνη.

Οι ηγέτες της Ευρώπης και του Καναδά βρίσκονται υπό πίεση να ανακοινώσουν επιτυχίες αυτή την εβδομάδα που θα αποδείξουν ότι οι «μη ηγεμονικές δυνάμεις» — ένας όρος που χρησιμοποίησε ο Κάρνι στην ομιλία του στο Νταβός — μπορούν να επιβιώσουν και να ευημερήσουν σε μια εποχή ανταγωνισμού μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων.

Οι Καναδοί υποστηρίζουν επί του παρόντος στενότερους δεσμούς με την Ευρώπη. Ωστόσο, η ΕΕ αντιμετωπίζει τις δικές της πολιτικές αντιξοότητες, από τις τεταμένες διαπραγματεύσεις για τον προϋπολογισμό εντός της Ένωσης έως τα ακροδεξιά λαϊκιστικά κινήματα που κερδίζουν έδαφος σε ορισμένες από τις μεγαλύτερες οικονομίες της.

Ένα πιθανό αποτέλεσμα είναι μια νέα συμφωνία για το ψηφιακό εμπόριο. Οι συνομιλίες ξεκίνησαν τον Μάρτιο και συνεχίζονταν ακόμη την περασμένη εβδομάδα. Ωστόσο, η συμφωνία στερείται ουσιαστικού κειμένου σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη, αναγκάζοντας τις δύο πλευρές να αναζητήσουν άλλους τομείς συνεργασίας.