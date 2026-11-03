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Στον δρόμο προς τις ενδιάμεσες εκλογές, οι ισχυρισμοί ότι η προεκλογική εκστρατεία της Δημοκρατικής Μαίρη Πελτόλα εργάστηκε κρυφά για να στρατολογήσει έναν υποψήφιο προκειμένου να βοηθήσει το κόμμα της να κερδίσει την κρίσιμη έδρα της Αλάσκα έχουν εξελιχθεί στη μεγαλύτερη «έκπληξη του Οκτωβρίου» αυτών των ενδιάμεσων εκλογών.

Εδώ και μήνες, οι Ρεπουμπλικανοί αντέδρασαν στην παρουσία στο ψηφοδέλτιο ενός συνταξιούχου δασκάλου ονόματι Νταν Τζ. Σάλιβαν Τζούνιορ, ο οποίος είναι ένας από τους τέσσερις φιναλίστ για την έδρα της Γερουσίας που κατέχει ο Νταν Σ. Σάλιβαν, κάτι που ενδέχεται να προκαλέσει σύγχυση στους ψηφοφόρους. Ο Τραμπ έδωσε εντολή στο Υπουργείο Δικαιοσύνης την περασμένη εβδομάδα να ασκήσει αγωγή κατά της Αλάσκα, επιδιώκοντας να καθυστερήσει την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων σε περίπτωση που ο εν ενεργεία γερουσιαστής χάσει με μικρή διαφορά.

Η πολιτεία ήταν ήδη ένα χαοτικό πεδίο μάχης για τη Γερουσία. Η Αλάσκα θεωρείται τόσο από τους Ρεπουμπλικάνους όσο και από τους Δημοκρατικούς ως μία από τις λίγες πολιτείες που απαιτούνται για να κερδηθεί ο έλεγχος της Γερουσίας. Υποψήφιοι και εξωτερικές ομάδες έχουν επενδύσει περισσότερα από 130 εκατομμύρια δολάρια στην εκλογική αναμέτρηση, σπάζοντας κάθε ρεκόρ, σε μια πολιτεία με μόλις περίπου 740.000 κατοίκους.

Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν μια στενή αναμέτρηση. Ο Σάλιβαν δεν έχει αποστασιοποιηθεί από τον πρόεδρο όσον αφορά τους δασμούς ή τον πόλεμο με το Ιράν, όπως έχουν κάνει ορισμένοι ευάλωτοι Ρεπουμπλικανοί. Αντίθετα, διεκδικεί την εκλογή ως στενός σύμμαχος του Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι μπορεί να κάνει περισσότερα για την Αλάσκα καλλιεργώντας την καλή θέληση και τις σχέσεις εντός της κυβέρνησης.

Καθώς η διαμάχη για την πρόσληψη του Νταν Τζ. Σάλιβαν έγινε θέμα συζήτησης στην τηλεόραση και στα social media, η Πελτόλα προσπάθησε να την αγνοήσει και να παραμείνει επικεντρωμένη στο τελικό της μήνυμα, το οποίο συνδέει την άνοδο των τιμών των καυσίμων με τις ψήφους του Σάλιβαν στη Γερουσία κατά του τερματισμού του πολέμου με το Ιράν. Σε εκδήλωση της προεκλογικής εκστρατείας την Τετάρτη, χαρακτήρισε το άρθρο των «Times» ως «ανοησία» και είπε ότι η αναμέτρηση αφορά σημαντικά ζητήματα, όπως το κόστος διαβίωσης στην Αλάσκα.

Το Ανώτατο Δικαστήριο της Αλάσκα αποφάνθηκε ότι και οι δύο Σάλιβαν μπορούν να εμφανιστούν στο ψηφοδέλτιο. Η κομματική ιδιότητα του νυν γερουσιαστή και η ιδιότητά του ως εν ενεργεία γερουσιαστή αναγράφονται δίπλα στο όνομά του. Η πρόσληψη υποψηφίων με ελάχιστες πιθανότητες νίκης για να αποσπάσουν ψήφους από τους διεκδικητές, πρακτική που μερικές φορές ονομάζεται «ballot stacking», συνήθως δεν είναι παράνομη, εκτός αν η τακτική αυτή συνδυάζεται με κάποια άλλη παράβαση, όπως η ψευδορκία.

Στο δράμα προστίθεται και το σύστημα ψηφοφορίας κατά σειρά προτίμησης της Αλάσκας: οι ψηφοφόροι κατατάσσουν τους τέσσερις φιναλίστ στα ψηφοδέλτιά τους κατά σειρά προτίμησης, και αν κανείς δεν λάβει περισσότερο από το 50% των ψήφων, ο πιο αδύναμος υποψήφιος αποκλείεται και οι ψήφοι δεύτερης επιλογής σε αυτά τα ψηφοδέλτια ανακατανέμονται στους υπόλοιπους υποψηφίους. Η διαδικασία συνεχίζεται έως ότου κάποιος εξασφαλίσει την πλειοψηφία. Ωστόσο, η καταμέτρηση με βάση την κατάταξη προτιμήσεων δεν θα πραγματοποιηθεί πριν από τις 18 Νοεμβρίου, την προθεσμία για τα ψηφοδέλτια απουσίας, οπότε ο νικητής —και ποιο κόμμα θα ελέγχει τη Γερουσία— ενδέχεται να μην είναι γνωστός για εβδομάδες.

Η Πελτόλα, 53 ετών, η οποία στο παρελθόν διετέλεσε μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ, θα γίνει η πρώτη αυτόχθονη της Αλάσκας στη Γερουσία αν κερδίσει. Στις τελευταίες ημέρες της προεκλογικής της εκστρατείας, επικεντρώθηκε στις τιμές των καυσίμων, αποσπώντας χειροκροτήματα από τους ηγέτες των αυτοχθόνων πληθυσμών της Αλάσκα.

Το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα οξύ στις αγροτικές περιοχές, όπου οι κάτοικοι βασίζονται στο ντίζελ για την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος και στο πετρέλαιο θέρμανσης για να ζεσταίνουν τα σπίτια τους. Το ντίζελ είναι 60% πιο ακριβό από ό,τι πριν από ένα χρόνο στην Αλάσκα.

Ο Σάλιβαν, συνταξιούχος πεζοναύτης και πρώην γενικός εισαγγελέας της πολιτείας, εκλέχθηκε για πρώτη φορά στη Γερουσία το 2014, εκτοπίζοντας ένα μέλος μιας διάσημης πολιτικής οικογένειας της Αλάσκας, τον Δημοκρατικό γερουσιαστή Μαρκ Μπέγκιτς. Τότε, ήταν γνωστός ως ο «άλλος Νταν Σάλιβαν» —για να διακρίνεται από τον πρώην δήμαρχο του Άνκορατζ, ο οποίος επίσης ονομαζόταν Νταν Σάλιβαν.

Ο Σάλιβαν, 61 ετών πιέζει αδιάκοπα για την ανάπτυξη πετρελαίου και φυσικού αερίου και για την εξασφάλιση περισσότερων ομοσπονδιακών πόρων, από έναν στόλο νέων παγοθραυστικών της Ακτοφυλακής έως χρηματοδότηση για internet υψηλής ταχύτητας στις αγροτικές περιοχές της Αλάσκας.

Σε ομιλία του στο συνέδριο των αυτοχθόνων, ο Σάλιβαν εξέφρασε ανησυχία για το υψηλό κόστος των καυσίμων και ανέφερε ότι η κυβέρνηση Τραμπ είχε δημιουργήσει μια ειδική ομάδα για την ενέργεια με στόχο τη μείωση των τιμών στην αγροτική Αλάσκα, μεταξύ άλλων με τον διπλασιασμό της ενίσχυσης για θέρμανση σε οικογένειες χαμηλού εισοδήματος και με επενδύσεις για την αναβάθμιση του δικτύου ηλεκτροδότησης.

Ωστόσο, δεν αναφέρθηκε στον πόλεμο. Ο Σάλιβαν ψήφισε 14 φορές κατά των ψηφισμάτων που προώθησαν οι Δημοκρατικοί, τα οποία θα ανάγκαζαν τον Τραμπ να αποσύρει τα στρατεύματα από τις εχθροπραξίες εναντίον του Ιράν.

Για τους κατοίκους της υπαίθρου της πολιτείας, πολλοί από τους οποίους είναι αυτόχθονες της Αλάσκα, ο φετινός χειμώνας θα είναι δύσκολος. Είναι δύσκολο να ποσοτικοποιηθούν τα στοιχεία αυτή τη στιγμή, αλλά τα έξοδα κοινής ωφέλειας των νοικοκυριών της υπαίθρου ενδέχεται να είναι 1.000 έως 2.000 δολάρια υψηλότερα αυτόν τον χειμώνα λόγω του πολέμου, όπως αναφέρει ο Μπρετ Γουάτσον, αναπληρωτής καθηγητής εφαρμοσμένης οικονομίας και οικονομίας φυσικών πόρων στο Πανεπιστήμιο της Αλάσκα, στο Άνκορατζ, σύμφωνα με την Wall Street Journal.