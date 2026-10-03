Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Η απειλή του Ντόναλντ Τραμπ να σταματήσει τις εξαγωγές ντίζελ από τις ΗΠΑ ενδέχεται να οδηγήσει τους Ευρωπαίους οδηγούς φορτηγών να αντιμετωπίσουν μια ακόμη απότομη αύξηση στο κόστος των καυσίμων — και τους καταναλωτές να πληρώνουν περισσότερα για τα αγαθά.

Η αύξηση της τιμής του ντίζελ θα μπορούσε να έχει αλυσιδωτές επιπτώσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη. Η Ευρώπη έχει καταστεί όλο και πιο εξαρτημένη από το αμερικανικό ντίζελ, αφού ο πόλεμος, οι διαταραχές στις θαλάσσιες μεταφορές και οι διακοπές λειτουργίας των διυλιστηρίων μείωσαν δραστικά τις προμήθειες από τη Μέση Ανατολή και τη Ρωσία. Αυτή η εξάρτηση εκθέτει πλέον τους Ευρωπαίους οδηγούς φορτηγών σε έναν κλάδο που ήδη λειτουργεί με μικρά περιθώρια κέρδους και έχει ελάχιστο περιθώριο να απορροφήσει ένα ακόμη πλήγμα.

Καθώς οι εξαγωγές από τη Μέση Ανατολή έχουν μειωθεί μετά την έναρξη της σύγκρουσης στο Ιράν, η Ευρώπη στρέφεται όλο και περισσότερο προς τις ΗΠΑ για να καλύψει το κενό. Το αμερικανικό ντίζελ αντιπροσωπεύει πλέον περίπου το ήμισυ των θαλάσσιων εισαγωγών της Ευρώπης, σύμφωνα με στοιχεία της IRU. Εάν η Ουάσινγκτον απαγορεύσει αυτές τις εξαγωγές, οι οδικές μεταφορές θα βρεθούν ιδιαίτερα εκτεθειμένες.

Το ντίζελ αποτελεί περίπου το 30% του κόστους λειτουργίας μιας διεθνούς εταιρείας φορτηγών μεταφορών, σύμφωνα με τον Γιαν Μπούτσεκ, πρόεδρο της Πολωνικής Ένωσης Διεθνών Οδικών Μεταφορέων. Αν οι τιμές του πετρελαίου ανέβουν αρκετά, ορισμένα δρομολόγια απλά παύουν να έχουν οικονομικό νόημα — και οι εταιρείες μπορεί να εξαντλήσουν τα μετρητά που χρειάζονται για να συνεχίσουν να λειτουργούν.

Οι εταιρείες φορτηγών πρέπει να πληρώνουν εκ των προτέρων το πετρέλαιο, τους μισθούς και τα διόδια, πρoσέθεσε, αλλά η πληρωμή από τους πελάτες μπορεί να αργήσει εβδομάδες μέχρι να φτάσει. Μια ξαφνική άνοδος στις τιμές των καυσίμων θα μπορούσε να δημιουργήσει άμεση έλλειψη ρευστότητας.

«Με τιμές ντίζελ γύρω στα 3 ευρώ ανά λίτρο, ο κίνδυνος να χρεοκοπήσουν ορισμένοι μεταφορείς θα ήταν πολύ πραγματικός, ιδίως αν οι τιμές παρέμεναν σε αυτό το επίπεδο για παρατεταμένο χρονικό διάστημα», δήλωσε ο Μπούτσεκ.

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι οι πιο ευάλωτες. Συνήθως διαθέτουν μικρότερα αποθέματα μετρητών, περιορισμένη πρόσβαση σε πίστωση και λιγότερη διαπραγματευτική δύναμη έναντι των πελατών σε σύγκριση με τους μεγάλους ομίλους logistics και θα αντιμετωπίσουν ένα νέο «σοκ» στις τιμές του πετρελαίου, ενώ βρίσκονται ήδη σε εξασθενημένη κατάσταση.

Οι εταιρείες φορτηγών πιθανότατα θα γίνουν πιο επιλεκτικές ως προς τα πρότζεκτ που αναλαμβάνουν. Οι πρώτες που θα απορριφθούν θα είναι αυτές με τη χαμηλότερη αμοιβή — διαδρομές με μεγάλα τμήματα κενής οδήγησης, προορισμοί όπου είναι δύσκολο να βρεθεί φορτίο για την επιστροφή, καθώς και εργασίες που συνεπάγονται μακρά αναμονή για φόρτωση ή εκφόρτωση.

Εάν οι εξαιρετικά υψηλές τιμές διαρκέσουν για εβδομάδες και εμφανιστεί επίσης πραγματική έλλειψη καυσίμων, ο Μπούτσεκ ανέφερε ότι η Ευρώπη θα μπορούσε να αρχίσει να αντιμετωπίζει μειωμένη μεταφορική ικανότητα σε ορισμένες διαδρομές, να δυσκολεύεται να βρει διαθέσιμα φορτηγά και να αντιμετωπίζει καθυστερήσεις που θα έχουν αλυσιδωτές επιπτώσεις στις εφοδιαστικές αλυσίδες.

Για τις εταιρείες φορτηγών, ο αντίκτυπος θα ήταν «σημαντικός και σίγουρα άμεσος», δήλωσε ο Ρόμπιν Λους, επικεφαλής του τομέα μεταφορών και κινητικότητας στην οργάνωση καταναλωτών BEUC.

«Εάν η μεταφορική ικανότητα αρχίσει να εξαφανίζεται από την αγορά, οι συνέπειες θα επεκταθούν πολύ γρήγορα πέρα από τον ίδιο τον κλάδο των οδικών μεταφορών. Σε εκείνο το σημείο ο εφοδιασμός με ντίζελ θα καταστεί ζήτημα«οικονομικής ασφάλειας», συμπλήρωσε ο Μπούτσεκ σύμφωνα με το Politico.

Διαβάστε ακόμη

Επενδύσεις 6,6 δισ. ευρώ αλλάζουν τον παραγωγικό χάρτη της χώρας (pics)

Πάνος Γερμανός: Από το ρίσκο της Entersoft στο χρυσό deal του 1 δισ. ευρώ

Η ισπανική «συνταγή» για βενζίνη κάτω από 2 ευρώ που στοίχισε πάνω από 1 δισ. ευρώ

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ