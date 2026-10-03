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Την ώρα που σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες η βενζίνη έχει σκαρφαλώσει πάνω από τα δύο ευρώ το λίτρο, στην Ισπανία παραμένει κάτω από αυτό το όριο. Στην τελευταία διαθέσιμη ημερήσια καταγραφή, την 1η Οκτωβρίου, η αμόλυβδη 95 κόστιζε κατά μέσο όρο περίπου 1,82 ευρώ το λίτρο.

Πίσω από την τιμή στην αντλία βρίσκεται μια γενναία μείωση φόρων, που τον Μάρτιο έφερε άμεση ανακούφιση στους οδηγούς. Η ισπανική «συνταγή» λειτούργησε- στοίχισε, όμως, πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ.

Η πτώση που έφτασε στην αντλία

Τον Μάρτιο, μειώθηκαν δύο φόροι: ο ΦΠΑ μειώθηκε από 21% σε 10%. Ο ειδικός φόρος (που είναι κανονικά 47,269 λεπτά ανά λίτρο για τη βενζίνη 95 και 37,9 λεπτά ανά λίτρο για το ντίζελ) μειώθηκε κατά περίπου 11,4 λεπτά ανά λίτρο στη βενζίνη 95 και 4,9 λεπτά στο ντίζελ.

Η ισπανική κυβέρνηση προέβλεψε επίσης ξεχωριστές ενισχύσεις για επαγγελματίες που χρησιμοποιούν ντίζελ, μεταξύ άλλων στις μεταφορές.

Οι δύο φορολογικές παρεμβάσεις είχαν αρχικά εκτιμώμενο δημοσιονομικό κόστος περίπου 1,16 δισ. ευρώ έως το τέλος Ιουνίου:

• 507 εκατ. ευρώ για τον ΦΠΑ και

• 656,5 εκατ. ευρώ για τον ειδικό φόρο.

Η κυβέρνηση συνέχισε τη στήριξη το καλοκαίρι με νέα κλίμακα μειώσεων στον ειδικό φόρο, για την οποία υπολόγισε επιπλέον φορολογική ελάφρυνση 939 εκατ. ευρώ.

Το ποσό δεν περιλαμβάνει τις ξεχωριστές επαγγελματικές ενισχύσεις.

Σύμφωνα με την ισπανική κυβέρνηση, η μείωση των φόρων πέρασε σχεδόν ολόκληρη στις τελικές τιμές την πρώτη εβδομάδα:

• η τιμή της βενζίνης 95 έπεσε κατά 14% και

• το ντίζελ κατά 9% μέσα στις πρώτες επτά ημέρες.

Η κυβέρνηση εκτίμησε επίσης ότι οι προσωρινές φορολογικές μειώσεις στα ενεργειακά προϊόντα συγκράτησαν τον ετήσιο πληθωρισμό κατά περίπου 1 ποσοστιαία μονάδα όσο ίσχυαν.

Για να ελέγχει την αγορά, η Ισπανία υποχρέωσε τους χονδρεμπόρους να δηλώνουν κάθε εβδομάδα το κόστος αγοράς και τις τιμές πώλησης προς τα πρατήρια. Η ισπανική Αρχή Ανταγωνισμού ανέλαβε την παρακολούθηση των περιθωρίων κέρδους. Σε έκθεσή της διαπίστωσε γενικά ομαλή λειτουργία της αγοράς, επισημαίνοντας πιθανές αποκλίσεις σε μικρό αριθμό πρατηρίων.

Τι άλλαξε το καλοκαίρι

Στο τέλος Ιουνίου έληξε η μείωση του ΦΠΑ και ο συντελεστής επέστρεψε στο 21%. Η έκπτωση στον ειδικό φόρο παρέμεινε αλλά περιορίστηκε και άλλαζε από μήνα σε μήνα. Τον Σεπτέμβριο ήταν 5 λεπτά ανά λίτρο για τη βενζίνη και 20 για το ντίζελ, επειδή η τιμή του τελευταίου είχε αυξηθεί περισσότερο.

Σύμφωνα με το ευρωπαϊκό δελτίο τιμών που δημοσιεύθηκε στις 24 Σεπτεμβρίου, η μέση τιμή έφτασε:

• τα 1,928 ευρώ το λίτρο για τη βενζίνη και

• τα 1,918 ευρώ για το ντίζελ.

Μέσα σε μία εβδομάδα είχαν αυξηθεί κατά 3,32% και 4,58% αντίστοιχα.

Τον Σεπτέμβριο, οι τιμές πήραν ξανά την ανηφόρα στην Ισπανία. Ο γενικός πληθωρισμός ανέβηκε στο 4,9%, από 4,3% τον Αύγουστο, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της ισπανικής στατιστικής υπηρεσίας.

Indicador adelantado Índice de #precios de consumo #IPC. Septiembre 2026 @es_INE

El indicador adelantado del IPC sitúa su variación anual en el 4,9% en septiembre, seis décimas por encima de la registrada en agosto. Nota de prensa

👇https://t.co/LoHkuon9qw

Resultados➡️… pic.twitter.com/iWlkMOp5x5 — INE España (@es_INE) September 29, 2026



Οι τιμές των μη επεξεργασμένων τροφίμων αυξήθηκαν κατά 5,8% σε ετήσια βάση, από 4,5% τον Αύγουστο. Ανοδικά κινήθηκε και ο δομικός πληθωρισμός, που εξαιρεί την ενέργεια και τα μη επεξεργασμένα τρόφιμα, φτάνοντας στο 3,1%.

Η ακρίβεια βρίσκει τα ισπανικά νοικοκυριά ήδη πιεσμένα από το κόστος στέγασης. Σύμφωνα με τη στατιστική υπηρεσία της χώρας, η δαπάνη των νοικοκυριών για κατοικία, νερό και ενέργεια είχε αυξηθεί κατά 5,8% το 2025 – πριν από τη νέα άνοδο των καυσίμων.

‼ El Gobierno aprueba hoy un nuevo escudo anticrisis ante el repunte de la inflación y el golpe energético https://t.co/XNS8eipeiZ Activa las medidas ante la nueva amenaza energética: gas, carburantes y ayudas al campo. Sumar y sindicatos piden reactivar la “excepción ibérica”. — elEconomista.es (@elEconomistaes) September 29, 2026

Νέα παράταση μέχρι το τέλος του έτους

Μπροστά στο νέο κύμα ανατιμήσεων, η Μαδρίτη παρέτεινε τις φορολογικές ελαφρύνσεις στα καύσιμα έως τις 31 Δεκεμβρίου– προκαλώντας άμεση υποχώρηση της τιμής στις αντλίες.

Τον Οκτώβριο, η μείωση του ειδικού φόρου είναι 20 λεπτά ανά λίτρο για βενζίνη και ντίζελ. Προβλέπεται να περιοριστεί στα 13 λεπτά τον Νοέμβριο και στα 6 τον Δεκέμβριο, με δυνατότητα μεγαλύτερης ελάφρυνσης εάν επιμείνουν οι ανατιμήσεις.

Παράλληλα, συγκρατεί την αύξηση της ρυθμιζόμενης τιμής φυσικού αερίου περίπου στο 15% και θέτει ανώτατη τιμή 19,55 ευρώ στη φιάλη βουτανίου έως τον Ιούνιο του 2027.

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