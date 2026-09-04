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Το FBI διερευνά πιθανή παραβίαση εταιρείας επαλήθευσης ταυτότητας, η οποία ενδέχεται να έχει οδηγήσει στην έκθεση σαρώσεων από εκατομμύρια άδειες οδήγησης Αμερικανών πολιτών, σύμφωνα με εκπρόσωπο της υπηρεσίας.

Η πρόσβαση σε δεδομένα που αφορούν περισσότερες από 160 εκατομμύρια άδειες οδήγησης στη Βόρεια Αμερική φέρεται να προσφέρεται προς πώληση μέσω μιας νέας υπηρεσίας με την ονομασία Nexus, σε ρωσόφωνο φόρουμ κυβερνοεγκληματιών.

Σε αγγελία που δημοσιεύτηκε στο φόρουμ Exploit, οι διαχειριστές της υπηρεσίας ισχυρίζονται ότι διαθέτουν πρόσβαση σε βάση δεδομένων με κλεμμένα έγγραφα ταυτοποίησης, η οποία περιλαμβάνει στοιχεία από εταιρεία επαλήθευσης ταυτότητας και πελάτες της.

«Προσφέρουμε πρόσβαση σε ιδιόκτητη και αποκλειστική βάση δεδομένων με παραβιασμένα έγγραφα ταυτότητας», αναφέρει η αγγελία, υποστηρίζοντας ότι η ομάδα διαθέτει «μόνιμη πρόσβαση» σε μεγάλη εταιρεία επαλήθευσης ταυτότητας και στους πελάτες της, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και πολλές εταιρείες του δείκτη Fortune 500.

Στο στόχαστρο και άλλα έγγραφα

Πέρα από τις άδειες οδήγησης, οι κυβερνοεγκληματίες φέρεται να προσφέρουν πρόσβαση σε δεδομένα από περισσότερα από 10 εκατομμύρια επιπλέον έγγραφα.

Στη λίστα περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, κάρτες μόνιμης διαμονής, ιατρικές κάρτες και διεθνή έγγραφα ταυτοποίησης.

Η προέλευση των κλεμμένων δεδομένων παραμένει μέχρι στιγμής άγνωστη, ενώ δεν έχει επιβεβαιωθεί ποια εταιρεία επαλήθευσης ταυτότητας επηρεάστηκε από την επίθεση.

Εφόσον επιβεβαιωθεί, η διαρροή θα μπορούσε να αποτελέσει μία από τις μεγαλύτερες παραβιάσεις αμερικανικών κυβερνητικών εγγράφων ταυτότητας που έχουν καταγραφεί.

«Σοβαρός κίνδυνος για την εθνική ασφάλεια»

Ο ερευνητής κυβερνοασφάλειας Ζακ Έντουαρντς, ο οποίος εργάζεται στην εταιρεία Infoblox και ανέφερε ότι τα δικά του στοιχεία ταυτοποίησης περιλαμβάνονταν στη βάση δεδομένων που πωλείται, χαρακτήρισε την υπόθεση ιδιαίτερα ανησυχητική.

Όπως σημείωσε, οι δράστες φαίνεται να διαθέτουν υψηλές τεχνικές δυνατότητες και ισχυρό οικονομικό κίνητρο, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο περαιτέρω διάδοσης των δεδομένων.

«Οι παράγοντες απειλής πίσω από αυτή την υπόθεση φαίνεται να είναι τόσο εξελιγμένοι όσο και οικονομικά υποκινούμενοι, κάτι που αποτελεί κακό σημάδι για κάθε προσπάθεια περιορισμού της εξάπλωσης των δεδομένων», ανέφερε.

Ο Έντουαρντς πρόσθεσε ότι η επίθεση μοιάζει με ενεργή παραβίαση σε πραγματικό χρόνο, κατά την οποία νέα διαπιστευτήρια υποβάλλονται στην εταιρεία και στη συνέχεια υποκλέπτονται από τους δράστες.

Αυτό, σύμφωνα με τον ίδιο, δημιουργεί «πραγματικούς κινδύνους εθνικής ασφάλειας», ιδιαίτερα για πρόσωπα υψηλού προφίλ.

Η έρευνα του FBI συνεχίζεται

Η υπόθεση είχε γίνει γνωστή μετά από δημοσίευμα ανεξάρτητου ερευνητή κυβερνοασφάλειας, ο οποίος ανέφερε ότι επιβεβαίωσε τη γνησιότητα των εγγράφων μέσω εννέα ατόμων που διαπίστωσαν ότι οι άδειές τους προσφέρονταν προς πώληση.

Λίγο μετά την επιβεβαίωση της έρευνας από το FBI, η συγκεκριμένη υπηρεσία εξαφανίστηκε από το διαδίκτυο.

Εκπρόσωπος του FBI επιβεβαίωσε ότι η υπηρεσία εξετάζει το περιστατικό, χωρίς όμως να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες λόγω της συνεχιζόμενης έρευνας.

«Το FBI μπορεί να επιβεβαιώσει ότι εξετάζει το περιστατικό. Λόγω της συνεχιζόμενης φύσης της έρευνας, δεν μπορούμε να σχολιάσουμε περαιτέρω», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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