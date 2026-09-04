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Η κυβέρνηση της Νότιας Κορέας εξετάζει την πιθανότητα να έχει «συμβολή» σε στρατιωτική επιχείρηση για την αποκατάσταση της ασφάλειας στα στρατηγικής σημασίας Στενά του Ορμούζ, de facto κλειστό από το ξέσπασμα του πολέμου ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν, δήλωσε σήμερα εκπρόσωπος της προεδρίας.

Η ενδεχόμενη «στρατιωτική συμβολή για τα Στενά του Ορμούζ» θα πρέπει να αποφασιστεί εντός ορίων που δεν θα υπονομεύουν «την ετοιμότητά μας» για την αντιμετώπιση της απειλής της Βόρειας Κορέας, δήλωσε στον Τύπο εκπρόσωπος της προεδρίας, διευκρινίζοντας πως το θέμα εξετάζεται ακόμη.

Το νοτιοκορεατικό τηλεοπτικό δίκτυο JTBC ανέφερε χθες ότι η νοτιοκορεάτικη κυβέρνηση είναι διατεθειμένη να στείλει στρατιωτικά μέσα στα Στενά του Ορμούζ. Αλλά τα υπουργεία Άμυνας και Εξωτερικών έσπευσαν να διευκρινίσουν ότι δεν έχει ληφθεί ακόμη καμιά απόφαση.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε τη 16η Αυγούστου πως αποφάσισε να μειωθεί κατά πολύ η συμμετοχή των ΗΠΑ στα ετήσια κοινά στρατιωτική γυμνάσια με τη Νότια Κορέα, γεγονός που εκλήφθηκε σαν ράπισμα στη Σεούλ, κρίνοντας ότι έστελναν «μήνυμα εντελώς ανάρμοστο και εχθρικό» στη Βόρεια Κορέα, χώρα η οποία αφότου έγινε ξανά «πρόεδρος ο Ντόναλντ Τραμπ» δεν είναι «απειλητική», αντίθετα επιδεικνύει «σεβασμό».

Συνέδεσε εξάλλου την απόφαση με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, που ξέσπασε με την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση εναντίον του Ιράν την 28η Φεβρουαρίου.

«Αν και κάπως άσχετο (;), ρώτησα πρόσφατα τον πρόεδρο της Νότιας Κορέας αν ήθελε (η χώρα) να συμμετάσχει μαζί μας στην αποπυρηνικοποίηση της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, κι είπε ‘όχι ευχαριστώ!’», είχε τονίσει μέσω Truth Social ο Πρόεδρος των ΗΠΑ.

Οι ΗΠΑ προσπαθούν εδώ και μήνες να πείσουν συμμάχους τους να συμμετάσχουν στρατιωτικά σε επιχείρηση με σκοπό να γίνει ασφαλής η διέλευση τα Στενά του Ορμούζ, μέσω του οποίου περνούσε προτού ξεσπάσει η ένοπλη σύρραξη το ένα πέμπτο των υδρογονανθράκων που καταναλώνονται σε παγκόσμια κλίμακα.

Από την αρχή του πολέμου, η Τεχεράνη έκλεισε de facto τα Στενά και βάζει στο στόχαστρο πλοία που αποπειρώνται να το διασχίσουν χωρίς την άδεια των ιρανικών αρχών. Οι ΗΠΑ επιβάλλουν σε αντίποινα αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια στον Κόλπο.

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