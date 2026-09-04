Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Ένα σημαντικό βήμα για την είσοδό της στον αμερικανικό τραπεζικό κλάδο έκανε η Revolut, καθώς εξασφάλισε υπό όρους έγκριση από το Office of the Comptroller of the Currency (OCC) για την απόκτηση άδειας λειτουργίας εθνικής τράπεζας στις ΗΠΑ.

Η εξέλιξη ανοίγει τον δρόμο για τη δημιουργία της Revolut Bank US, η οποία, εφόσον ολοκληρωθούν όλες οι απαιτούμενες εγκρίσεις, αναμένεται να ξεκινήσει τη λειτουργία της το 2027.

Η έγκριση του OCC δεν αποτελεί ακόμη την τελική άδεια λειτουργίας. Η Revolut θα πρέπει να ολοκληρώσει τη διαδικασία αδειοδότησης εξασφαλίζοντας τις απαραίτητες εγκρίσεις από την Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) και τη Federal Reserve, ενώ απαιτείται και η τελική έγκριση του OCC.

Η ίδρυση αμερικανικής τράπεζας αποτελεί στρατηγικό ορόσημο για τη βρετανική fintech, καθώς θα της επιτρέψει να περάσει σε ένα διαφορετικό επίπεδο δραστηριοποίησης στην αμερικανική αγορά. Μέσω της προτεινόμενης τράπεζας, η Revolut φιλοδοξεί να προσφέρει απευθείας στους Αμερικανούς πελάτες της ένα πολύ ευρύτερο φάσμα τραπεζικών υπηρεσιών.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται καταθέσεις με κάλυψη από την FDIC, δάνεια και πιστωτικές κάρτες, ενώ στο μοντέλο της εταιρείας εντάσσεται και η πρόσβαση σε υπηρεσίες που συνδέονται με stablecoins και κρυπτονομίσματα.

Ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Revolut, Nik Storonsky, χαρακτήρισε την υπό όρους έγκριση του OCC «σημαντικό πρώτο βήμα» προς την ίδρυση της Revolut Bank US, υπογραμμίζοντας ότι η αμερικανική αγορά αποτελεί τη βάση για την περαιτέρω ανάπτυξη της εταιρείας.

Για τη Revolut, η κίνηση έχει ιδιαίτερη σημασία καθώς οι ΗΠΑ αποτελούν μία από τις μεγαλύτερες και πιο ανταγωνιστικές χρηματοπιστωτικές αγορές παγκοσμίως. Η απόκτηση εθνικής τραπεζικής άδειας θα μπορούσε να περιορίσει την εξάρτησή της από συνεργασίες με υφιστάμενα τραπεζικά ιδρύματα και να της δώσει μεγαλύτερο έλεγχο πάνω στα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει στους πελάτες της.

Επιταχύνει την παγκόσμια τραπεζική επέκταση

Η αμερικανική κίνηση εντάσσεται σε ένα ευρύτερο σχέδιο της Revolut να μετατρέψει την παρουσία της από fintech εφαρμογή πληρωμών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών σε παγκόσμια τραπεζική πλατφόρμα.

Στην αμερικανική ήπειρο η εταιρεία διευρύνει ήδη την παρουσία της στη Λατινική Αμερική. Έχει ξεκινήσει τη λειτουργία της Revolut Bank Mexico, ενώ παράλληλα βρίσκονται σε εξέλιξη διαδικασίες αδειοδότησης σε Βραζιλία, Κολομβία, Περού και Αργεντινή.

Παράλληλα, μέσα στο 2026 η Revolut έχει κινηθεί για την απόκτηση τραπεζικών αδειών σε Γαλλία, Αυστραλία και Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ έχει εξασφαλίσει άδεια παροχής υπηρεσιών πληρωμών στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και προχωρά τη διαδικασία για τραπεζική άδεια στη Νότια Αφρική.

Ο στόχος είναι ιδιαίτερα φιλόδοξος: η Revolut επιδιώκει να φτάσει τους 100 εκατομμύρια πελάτες έως τα μέσα του 2027, αξιοποιώντας την ταχεία διεθνή επέκτασή της και διευρύνοντας σταδιακά το φάσμα των υπηρεσιών που παρέχει ως αδειοδοτημένο τραπεζικό ίδρυμα.

Το αμερικανικό «πράσινο φως», πάντως, είναι ακόμη υπό όρους. Το επόμενο διάστημα θα είναι κρίσιμο, καθώς η ολοκλήρωση των εγκρίσεων από OCC, FDIC και Federal Reserve θα κρίνει εάν η Revolut θα μπορέσει τελικά να περάσει από το μοντέλο της fintech σε αυτό μιας πλήρως αδειοδοτημένης εθνικής τράπεζας στην αμερικανική αγορά.

Διαβάστε ακόμη

Ενεργειακή αναβάθμιση: Έρχονται επιδοτήσεις για 62.000 κατοικίες – Οι δικαιούχοι και τα εισοδηματικά κριτήρια

Big Tech: Η εξέγερση κατά των data centers και η μάχη για τις επενδύσεις δισεκατομμυρίων (γραφήματα)

Καταπατημένες εκτάσεις Δημοσίου: Χαμηλό ενδιαφέρον για εξαγορά με έκπτωση έως 80%

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ