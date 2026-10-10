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Ένα γεωπολιτικό ρήγμα διαμορφώνεται στις δύο πλευρές του Ατλαντικού, καθώς οι Βρυξέλλες, το Βερολίνο και το Λονδίνο διαμηνύουν με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο ότι δεν πρόκειται να ακολουθήσουν τον Ντόναλντ Τραμπ στην ενεργειακή επαναπροσέγγιση με τη Ρωσία. Η απόφαση του Αμερικανού Προέδρου να συνάψει συμφωνία με τον Βλαντίμιρ Πούτιν για την εισαγωγή ρωσικού ντίζελ προκειμένου να συγκρατήσει τις τιμές των καυσίμων εν όψει των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ συνάντησε το συμπαγές μέτωπο της Ευρώπης, που αρνείται να χαλαρώσει την οικονομική πίεση προς το Κρεμλίνο.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκαθάρισε ότι η πολιτική πλήρους απεξάρτησης από τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα παραμένει αμετάβλητη, υπενθυμίζοντας το βαρύ «κρυφό κόστος» που πλήρωσε η ήπειρος από την ιστορική της εξάρτηση από τη Μόσχα.

Στέλεχος της Κομισιόν υπογράμμισε ότι κάθε ενεργειακή συναλλαγή με τη Ρωσία τροφοδοτεί άμεσα την πολεμική της μηχανή κατά της Ουκρανίας, ενώ η ύπατη εκπρόσωπος της ΕΕ, Κάγια Κάλας, μέσω ανάρτησή της στο -Χ-εξαπέλυσε οξεία επίθεση κατά της αμερικανικής πρωτοβουλίας, υπογραμμίζοντας ότι η άρση των περιορισμών προσφέρει στο Κρεμλίνο τους απαραίτητους οικονομικούς πόρους για να συνεχίσει τη στρατιωτική του επίθεση. Η Κάλας συνέδεσε άμεσα τα αυξημένα έσοδα της Μόσχας με την κλιμάκωση των ρωσικών χτυπημάτων, τα οποία στοίχισαν τη ζωή σε δεκάδες Ουκρανούς πολίτες μέσα σε λίγες μόλις ημέρες, αλλά και με την έξαρση των υβριδικών επιθέσεων απέναντι σε κράτη-μέλη της ΕΕ και συμμάχους του ΝΑΤΟ.

Russian strikes killed over 80 Ukrainian civilians in two days. Moreover, it has stepped up its hybrid attacks against Europe, both EU Member States and NATO Allies. Suspending sanctions on Russian diesel provides Moscow with more revenues to wage war. This is not the time to ease pressure on Russia, and Europe won’t. On Monday, EU Foreign Ministers intend to approve the biggest set of sanctions listings targeting Russia’s war machine since the start of the war. — Kaja Kallas (@kajakallas) October 10, 2026

Αταλάντευτη Στάση από Βερολίνο και Λονδίνο

Η τοποθέτηση της Γερμανίας φέρει ιδιαίτερο ειδικό βάρος, καθώς πρόκειται για τη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης που στο παρελθόν στηριζόταν σχεδόν ολοκληρωτικά στην ενέργεια της Μόσχας. Ο εκπρόσωπος της γερμανικής κυβέρνησης, Στέφαν Κορνέλιους, σημείωσε ότι η αμερικανική πρωτοβουλία δεν μεταβάλλει στο ελάχιστο τη στρατηγική του Βερολίνου, το οποίο όχι μόνο θα συνεχίσει να εφαρμόζει αυστηρά τις υφιστάμενες κυρώσεις, αλλά εργάζεται ήδη με τους Ευρωπαίους εταίρους για την επιβολή πρόσθετων περιοριστικών μέτρων, διατηρώντας παράλληλα την αμέριστη στήριξή του προς το Κίεβο.

Στο ίδιο μήκος κύματος συντονίζεται και το Ηνωμένο Βασίλειο, διαμηνύοντας ότι δεν υπάρχει καμία πρόθεση χαλάρωσης του αυστηρότερου πακέτου κυρώσεων που έχει επιβάλει ποτέ. Η βρετανική κυβέρνηση υπογράμμισε ότι η ευθύνη για τη συνέχιση του πολέμου ανήκει αποκλειστικά στη Ρωσία, η οποία απορρίπτει σταθερά τις προτάσεις για εκεχειρία. Παράλληλα, το Λονδίνο φρόντισε να διευκρινίσει ότι η διαφωνία για τις εισαγωγές καυσίμων δεν διαταράσσει τη διπλωματική συνεργασία με την Ουάσινγκτον για την επίτευξη μιας δίκαιης ειρήνης στην Ουκρανία.

Δύο Διαφορετικές Στρατηγικές στην Υπερατλαντική Σκακιέρα

Η εξέλιξη αυτή αποτυπώνει τις εκ διαμέτρου αντίθετες προτεραιότητες που υιοθετούν οι δύο πλευρές του Ατλαντικού μέσα σε ένα περιβάλλον διεθνούς ενεργειακής αβεβαιότητας. Η αμερικανική πλευρά επιλέγει μια τακτική άμεσης ανακούφισης της εσωτερικής της αγοράς εν όψει των εκλογών, προσβλέποντας στην αύξηση της διαθεσιμότητας ντίζελ για τη συγκράτηση των πληθωριστικών πιέσεων.

Αντίθετα, οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις αντιλαμβάνονται την οικονομική απομόνωση της Μόσχας ως υπαρξιακό ζήτημα ασφαλείας. Παρά τις πιέσεις που δέχονται οι εθνικοί προϋπολογισμοί, η Ευρώπη επιλέγει να παραμείνει πιστή στη γραμμή της πλήρους αποκοπής από τους ρωσικούς υδρογονάνθρακες, αποδεικνύοντας ότι το γεωπολιτικό διακύβευμα της ασφάλειας υπερισχύει πλέον των βραχυπρόθεσμων οικονομικών διευκολύνσεων.

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