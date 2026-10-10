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Νέα στοιχεία για το παρασκήνιο της συμφωνίας του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντίμιρ Πούτιν για την αύξηση των εξαγωγών ρωσικού ντίζελ στις ΗΠΑ και τις διεθνείς αγορές αποκαλύπτει το Axios, συνδέοντας ευθέως την απόφαση του Αμερικανού προέδρου με την άρνηση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι να σταματήσει τις ουκρανικές επιθέσεις στα ρωσικά διυλιστήρια.

Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο με άμεση γνώση των συζητήσεων, ο Τραμπ αποφάσισε να προχωρήσει στη συμφωνία με τον Πούτιν αφού το Κίεβο αγνόησε περίπου έξι αμερικανικά αιτήματα να σταματήσει τα πλήγματα στις ρωσικές εγκαταστάσεις διύλισης.

Η συμφωνία, την οποία ανακοίνωσε ο ίδιος ο Τραμπ, προβλέπει την αποστολή περισσότερων από 300.000 τόνων ρωσικού ντίζελ, καθώς και χαλάρωση ορισμένων αμερικανικών κυρώσεων που αφορούν τις ρωσικές ενεργειακές εξαγωγές. Η ανακοίνωσή της προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Ζελένσκι, ο οποίος τη χαρακτήρισε «άδικη» και «ανέντιμη», υποστηρίζοντας ότι προσφέρει οικονομική ανάσα στη Μόσχα την ώρα που συνεχίζεται ο πόλεμος.

«Ο Ζελένσκι διαβάζει λάθος την κατάσταση»

Ο Αμερικανός αξιωματούχος που μίλησε στο Axios υποστήριξε ότι η επιμονή της Ουκρανίας να πλήττει τα ρωσικά διυλιστήρια έχει προκαλέσει δυσαρέσκεια στον Λευκό Οίκο. Κατά την ίδια πηγή, ο Ζελένσκι «διαβάζει λάθος την κατάσταση», καθώς με τη συνέχιση των επιθέσεων διαβρώνει την καλή σχέση που είχε οικοδομήσει με τον Τραμπ τους τελευταίους μήνες.

Τα ουκρανικά πλήγματα στις ρωσικές ενεργειακές εγκαταστάσεις αποδείχθηκαν ιδιαίτερα αποτελεσματικά, περιορίζοντας τη δυνατότητα διύλισης της Ρωσίας και προκαλώντας προβλήματα στην εγχώρια αγορά καυσίμων. Η Μόσχα απάντησε με περιορισμούς στις εξαγωγές ντίζελ, επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο τη διεθνή αγορά, η οποία ήδη βρίσκεται υπό πίεση λόγω του πολέμου στο Ιράν. Η επίδραση των εξελίξεων στις τιμές των καυσίμων στις ΗΠΑ φαίνεται ότι αποτέλεσε βασικό παράγοντα για τον Τραμπ.

Σύμφωνα με το Axios, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε ζητήσει από το Κίεβο να σταματήσει μονομερώς τις επιθέσεις στα ρωσικά διυλιστήρια, θεωρώντας ότι αυτές συνέβαλλαν στην άνοδο των τιμών που πληρώνουν οι Αμερικανοί καταναλωτές.

Η πρόταση Ζελένσκι που δεν δέχθηκε ο Τραμπ

Ο Ζελένσκι είχε αντιπροτείνει στον Τραμπ, καθώς και στους Αμερικανούς απεσταλμένους Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, μια αμοιβαία συμφωνία για τις ενεργειακές υποδομές.

Συγκεκριμένα, είχε δηλώσει ότι η Ουκρανία ήταν έτοιμη να σταματήσει τις επιθέσεις στα ρωσικά διυλιστήρια, εφόσον η Ρωσία σταματούσε τα πλήγματα κατά των ουκρανικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

Η πρόταση αυτή δεν έγινε αποδεκτή από τον Τραμπ, καθώς, σύμφωνα με τον Αμερικανό αξιωματούχο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ δεν θεωρούσε αντίστοιχες τις δύο κατηγορίες επιθέσεων και ζητούσε από το Κίεβο να διακόψει τα χτυπήματα χωρίς να τα συνδέει με αντίστοιχη δέσμευση της Μόσχας.

Το παρασκήνιο των οκτάωρων συνομιλιών στο Μαϊάμι

Η ένταση κορυφώθηκε κατά τη διάρκεια των συνομιλιών που πραγματοποιήθηκαν την Παρασκευή στο Μαϊάμι. Στις περίπου οκτώ ώρες διαβουλεύσεων, οι Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ ενημέρωσαν την ουκρανική αντιπροσωπεία ότι ο Ντόναλντ Τραμπ επρόκειτο να συνομιλήσει με τον Βλαντίμιρ Πούτιν και ότι σχεδίαζε να άρει κυρώσεις που αφορούν τις ρωσικές εξαγωγές ντίζελ.

Κατά το Axios, οι Αμερικανοί διαπραγματευτές μετέφεραν στους Ουκρανούς ότι η απόφαση είχε ληφθεί μετά την άρνηση του Κιέβου να ανταποκριθεί στις επανειλημμένες εκκλήσεις της Ουάσιγκτον για τερματισμό των επιθέσεων στα διυλιστήρια.

Ουκρανός αξιωματούχος υποστήριξε μάλιστα ότι στη διάρκεια της συζήτησης υπήρξε προειδοποίηση πως ο Τραμπ θα μπορούσε να διακόψει την παροχή αμερικανικών πληροφοριών προς την Ουκρανία, εάν συνεχιζόταν η ίδια τακτική. Η αμερικανική πλευρά διαψεύδει ότι διατυπώθηκε τέτοια απειλή.

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