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Κάπου 600 μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εξαπολύθηκαν εναντίον της περιφέρειας της Μόσχας από το βράδυ χθες Κυριακή ως σήμερα το πρωί, ανακοίνωσε μέσω Telegram ο δήμαρχος της ρωσικής πρωτεύουσας Σεργκέι Σαμπιάνιν, προσθέτοντας πως στην πλειονότητά τους αναχαιτίστηκαν σε απόσταση και 191 «εξουδετερώθηκαν» καθώς προσέγγιζαν στην πόλη. Από την πλευρά του, το υπουργείο Άμυνας αναφέρθηκε σε καταρρίψεις 1.300 και πλέον ουκρανικών drones.

Η νέα επίθεση ευρείας κλίμακας της Ουκρανίας καταγράφτηκε μερικές ημέρες πριν από τη συνάντηση στην Κίνα του Ρώσου Προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν με τους ομολόγους του των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και της Κίνας Σι Τζινπίνγκ.

Η σύνοδος αυτή, στη Σεντζέν, στη νοτιοανατολική Κίνα, θα είναι η πρώτη του τύπου ανάμεσα στους κ.κ. Πούτιν, Τραμπ και Σι- ωστόσο αμερικανοί αξιωματούχοι τόνισαν πως δεν θεωρούν πιθανό να συζητηθεί ο πόλεμος στην Ουκρανία.

Ο δήμαρχος Σαμπιάνιν έκανε λόγο νωρίτερα περί αναχαιτίσεων συνολικά 139 ουκρανικών drones, προτού δώσει νέο απολογισμό λίγο μετά τις 07:00 (ώρα Ελλάδας).

«Από τις 17:00 της 15ης Νοεμβρίου ως τις 08:00 (σ.σ. τοπικές ώρες), περίπου 600 drones κατευθύνθηκαν προς την περιφέρεια της Μόσχας. Τα περισσότερα καταστράφηκαν από το σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας του υπουργείου Άμυνας» σε μεγάλη απόσταση από την πόλη, σημείωσε ο αιρετός και πρόσθεσε ότι 191 «εξουδετερώθηκαν» καθώς προσέγγιζαν τη Μόσχα.

Ο δήμαρχος Σαμπιάνιν δεν έδωσε καμιά πληροφορία ούτε για θύματα, ούτε για υλικές ζημιές.

Παράλληλα, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε πως συνολικά τη νύχτα καταρρίφθηκαν 1.336 ουκρανικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα σε διάφορες περιφέρειες, καθώς και στους αιθέρες της Μαύρης θάλασσας και της Αζοφικής θάλασσας.

Στην πόλη Αζόφ, στην περιφέρεια Ραστόφ της Ρωσίας, τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν και τέσσερις βιομηχανικές εγκαταστάσεις βρίσκονταν στις φλόγες εξαιτίας ουκρανικής επιδρομής, ανακοίνωσε ο περιφερειάρχης Γιούρι Σλιούσαρ.

Ο αξιωματούχος ανέφερε ακόμη πως συντρίμμια drones προκάλεσαν ζημιές σε τρία σπίτια και αγωγό μεταφοράς αερίου σε χωριό.

Οι εξελίξεις αυτές ακολούθησαν ουκρανικά πλήγματα σε μεγάλο ρωσικό πετροχημικό εργοστάσιο, διυλιστήριο αργού και εργοστάσιο παραγωγής στρατιωτικών ειδών, στο πλαίσιο των επιθέσεων της Ουκρανίας σε μεγάλο βάθος στη ρωσική επικράτεια.

Ο ρωσικός στρατός ανακοίνωσε ακόμη πως έπληξε φορτηγό πλοίο στη Μαύρη θάλασσα, υποστηρίζοντας πως μετέφερε στρατιωτικό υλικό προοριζόμενο για τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις.

Με αυτό το φόντο, το Πεκίνο επιβεβαίωσε με τη σειρά του σήμερα, μετά τη Μόσχα και την Ουάσιγκτον, ότι ο πρόεδρος Σι θα έχει συνομιλίες με τους ομολόγους του Τραμπ και Πούτιν την Πέμπτη στη Σεντζέν, στο περιθώριο της συνόδου της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC).

Το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών δεν έδωσε καμιά λεπτομέρεια για την ημερήσια διάταξη.