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Η Ουκρανία και η Ρωσία θα πρέπει να επικεντρωθούν στον τερματισμό του μεταξύ τους πολέμου, δήλωσε σήμερα στους δημοσιογράφους ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο κατά την επίσκεψή του στο Ουζμπεκιστάν.

Ερωτηθείς σχετικά με μια ενδεχόμενη συνάντηση ανάμεσα στον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν και τον κινέζο ηγέτη Σι Τζινπίνγκ για να διαπραγματευθούν ένα τέλος στη σύγκρουση στην Ουκρανία που διαρκεί ήδη τέσσερα χρόνια, ο Ρούμπιο δήλωσε: «Έγινε λόγος για μια συνάντηση. Δεν ξέρω αν έχει οριστικοποιηθεί, αλλά ο πρόεδρος είναι σαφής. Θα ήθελε ο πόλεμος στην Ουκρανία και τη Ρωσία να τελειώσει».

Ο Ρούμπιο έφθασε χθες, Κυριακή, το βράδυ στη Σαμαρκάνδη για να συναντηθεί με κορυφαίους αξιωματούχους της ομάδας C5+1 που συνασπίζει τις Ηνωμένες Πολιτείες και τα μετασοβιετικά κράτη Ουζμπεκιστάν, Καζακστάν, Κιργιστάν, Τατζικιστάν και Τουρκμενιστάν, που έχουν κυρίως μουσουλμανικούς πληθυσμούς.

Τον περασμένο Νοέμβριο ο Τραμπ είχε υποδεχθεί τους ηγέτες της C5 στον Λευκό Οίκο.

«Τίποτε καλό δεν βλέπουμε να βγαίνει απ’ αυτόν τον πόλεμο», δήλωσε ο Ρούμπιο. «Βλέπουμε πολλά αρνητικά σ’ αυτόν, μεταξύ άλλων τον πολύ πραγματικό κίνδυνο να κλιμακωθεί αυτό το πράγμα και να επεκταθεί… σε μια άλλη χώρα λόγω κάποιας αποτυχημένης επίθεσης σαμποτάζ, εξαιτίας drones που πλήττονται με ηλεκτρονικό πόλεμο και περιπλανώνται σε κάποια γειτονική χώρα».

Οι ΗΠΑ προσπαθούν να μεσολαβήσουν για μια ειρηνευτική συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία και ο Τραμπ έχει στο μεταξύ συνάψει με τη Ρωσία μια συμφωνία για την εισαγωγή ντίζελ και έχει άρει ορισμένες κυρώσεις που είχαν επιβληθεί στη Μόσχα, λέγοντας ότι το κάνει για να παραμείνει το Κρεμλίνο στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Οι κινήσεις αυτές έχουν επικριθεί από τον ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Νέα ρωσική αεροπορική επιδρομή στη διάρκεια της περασμένης νύκτας στοίχισε τη ζωή σε μια γυναίικα στο Κίεβο ενώ έπληξε επίσης έναν σταθμό του μετρό και προκάλεσε ζημιές σε ένα 25ώροφο κτίριο κατοικιών.