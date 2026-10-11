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Οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης ανέλαβαν την ευθύνη για τις επιθέσεις κατά του διεθνούς αεροδρομίου του Ριάντ χθες και σήμερα, κατά του αεροδρομίου του Νταμάμ χθες και κατά εγκαταστάσεων της Saudi Aramco στο ανατολικό τμήμα της χώρας.

Η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσε ότι από τις σημερινές επιθέσεις στο αεροδρόμιο του Ριάντ υπάρχουν τραυματίες.

Η πρεσβεία της Ινδίας ανακοίνωσε σήμερα ότι Ινδός υπήκοος που τραυματίσθηκε χθες κατά την επίθεση στο αεροδρόμιο του Ριάντ υπέκυψε στα τραύματά του σήμερα, ανεβάζοντας στους 13 νεκρούς τον απολογισμό των θυμάτων.

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