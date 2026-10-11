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Οι «κομάντος» της ευρωπαϊκής τραπεζικής εποπτείας αλλάζουν τρόπο δράσης. Οι ελεγκτές της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας θα μπαίνουν στις τράπεζες με πιο συγκεκριμένη αποστολή: να εντοπίσουν γρήγορα τους κινδύνους που μπορούν πραγματικά να δημιουργήσουν πρόβλημα και να επικεντρώσουν εκεί το μεγαλύτερο μέρος του ελέγχου, αντί να απλώνουν το μικροσκόπιο οριζόντια σε κάθε πτυχή της λειτουργίας μιας τράπεζας.

Η νέα φιλοσοφία των επιτόπιων ελέγχων περιγράφεται σε πρόσφατη ανάρτηση της ΕΚΤ, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας για μια «εποπτεία επόμενου επιπέδου», και σηματοδοτεί μια αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο οργανώνονται και πραγματοποιούνται οι έλεγχοι στις σημαντικές ευρωπαϊκές τράπεζες.

Δεν πρόκειται για χαλάρωση της εποπτείας. Το αντίθετο. Η ΕΚΤ επιχειρεί να κάνει τους ελέγχους πιο στοχευμένους, ταχύτερους και περισσότερο προσανατολισμένους στον κίνδυνο, περιορίζοντας παράλληλα τις περιττές διαδικασίες και τις επαναλαμβανόμενες απαιτήσεις στοιχείων από τις τράπεζες.

Από το «ψάχνω τα πάντα» στο «πού βρίσκεται ο πραγματικός κίνδυνος»

Οι επιτόπιες επιθεωρήσεις αποτελούν ένα από τα ισχυρότερα εργαλεία της ευρωπαϊκής τραπεζικής εποπτείας. Δίνουν στους επόπτες τη δυνατότητα να δουν από κοντά πώς λειτουργεί μια τράπεζα, πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις, πώς εφαρμόζονται οι εσωτερικές πολιτικές, πώς λειτουργούν τα συστήματα διαχείρισης κινδύνων και κατά πόσο τα εσωτερικά μοντέλα ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Η αλλαγή που προωθεί τώρα η ΕΚΤ αφορά κυρίως στον τρόπο με τον οποίο θα αξιοποιείται αυτό το ισχυρό εποπτικό εργαλείο.

Ο έλεγχος θα ξεκινά με σαφέστερη εντολή και συγκεκριμένο αντικείμενο. Οι ελεγκτές θα αξιοποιούν τις πληροφορίες που έχουν ήδη στη διάθεσή τους και θα επικεντρώνονται εξαρχής στα ζητήματα που θεωρούν ουσιώδη.

Εάν, για παράδειγμα, ένας συγκεκριμένος κίνδυνος θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικός για μια τράπεζα, εκεί θα κατευθύνονται περισσότερος χρόνος, περισσότερα στοιχεία και μεγαλύτερη ελεγκτική προσπάθεια.

Αντίστοιχα, ζητήματα μικρότερης σημασίας δεν θα αντιμετωπίζονται υποχρεωτικά με την ίδια ένταση.

Η λογική είναι απλή: όσο μεγαλύτερος ο κίνδυνος, τόσο βαθύτερος ο έλεγχος.

Οι τράπεζες θα ξέρουν τι ακριβώς ψάχνουν οι ελεγκτές

Ένα από τα στοιχεία της νέας προσέγγισης είναι ότι η τράπεζα θα πρέπει να γνωρίζει πριν από την έναρξη του ελέγχου ποιο είναι το αντικείμενο και ποιο το εύρος της επιθεώρησης.

Οι ελεγκτές θα προσέρχονται με σαφή εντολή, θα έχουν ήδη μελετήσει τις διαθέσιμες πληροφορίες και θα πρέπει να επικεντρώνουν την έρευνά τους στα ουσιώδη ζητήματα.

Αυτό σημαίνει ότι περιορίζεται και ο κίνδυνος των ατελείωτων αιτημάτων για στοιχεία. Η ΕΚΤ θέλει να αξιοποιούνται πληροφορίες που οι τράπεζες έχουν ήδη υποβάλει σε άλλες εποπτικές διαδικασίες, ώστε να μην καλούνται κάθε φορά να επαναφέρουν τα ίδια δεδομένα.

Για τις τράπεζες, η αλλαγή αυτή μεταφράζεται σε μικρότερη διοικητική επιβάρυνση, χωρίς όμως να μειώνεται η υποχρέωσή τους να παρέχουν άμεσα πρόσβαση στα στοιχεία, στα συστήματα και στα στελέχη που χρειάζονται οι ελεγκτές.

Οι «κομάντος» αποκτούν και ψηφιακό βοηθό

Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο της νέας εποπτικής φιλοσοφίας είναι ίσως η αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης.

Η ΕΚΤ έχει εισαγάγει σε ολόκληρο τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό ένα εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης που επιτρέπει στους επόπτες να αναζητούν και να συγκρίνουν ευρήματα και εποπτικά μέτρα από ολόκληρη την ευρωπαϊκή τραπεζική εποπτεία.

Στην πράξη, οι ελεγκτές θα μπορούν να έχουν μια πολύ ευρύτερη εικόνα για το πώς έχουν αντιμετωπιστεί αντίστοιχα ζητήματα σε άλλες τράπεζες.

Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία για την ομοιομορφία της εποπτείας. Παρόμοιοι κίνδυνοι θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με συγκρίσιμο τρόπο, ώστε να διασφαλίζεται ίση μεταχείριση μεταξύ των τραπεζών.

Το εργαλείο θα υποστηρίζει επίσης τους ελέγχους ποιότητας και τη σύνταξη των ευρημάτων, με στόχο οι τελικές εκθέσεις να είναι σαφέστερες και πιο συνεπείς.

Με απλά λόγια, οι επόπτες δεν θα έχουν μόνο τα στοιχεία της τράπεζας που ελέγχουν μπροστά τους. Θα μπορούν να συγκρίνουν την εικόνα με την εμπειρία που έχει συσσωρευθεί από την εποπτεία ολόκληρου του ευρωπαϊκού τραπεζικού συστήματος.

Στο μικροσκόπιο οι πιστωτικοί φάκελοι

Ιδιαίτερη αλλαγή αφορά τους ελέγχους πιστωτικών φακέλων.

Και εδώ η ΕΚΤ περνά σε μια πιο αυστηρά προσανατολισμένη στον κίνδυνο προσέγγιση. Το εύρος και η ένταση του ελέγχου θα προσαρμόζονται στους κινδύνους που εξετάζονται.

Αυτό σημαίνει ότι οι ελεγκτές δεν θα χρειάζεται να εξετάζουν κάθε κατηγορία δανείων με την ίδια ένταση. Θα μπορούν να εστιάζουν περισσότερο εκεί όπου εντοπίζουν αυξημένο κίνδυνο.

Το μοντέλο αυτό αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς οι τράπεζες αυξάνουν τις χορηγήσεις τους και επεκτείνονται σε νέες κατηγορίες πελατών και χρηματοδοτήσεων.

Η εποπτεία θέλει να βρίσκεται μπροστά από τον κίνδυνο και όχι να περιμένει να εμφανιστεί στα οικονομικά αποτελέσματα μιας τράπεζας.

Το πρόβλημα θα πρέπει να φτάνει γρήγορα στο γραφείο του τραπεζίτη

Μια ακόμη αλλαγή αφορά την ταχύτητα.

Όταν οι ελεγκτές εντοπίζουν ένα δυνητικά σημαντικό ζήτημα, η τράπεζα θα πρέπει να ενημερώνεται έγκαιρα. Θα έχει τη δυνατότητα να προσκομίσει πρόσθετα στοιχεία, να διορθώσει πραγματικές παρανοήσεις και να εξηγήσει τη θέση της.

Αυτός ο διάλογος δεν σημαίνει ότι η τελική κρίση είναι προκαθορισμένη ή ότι η τράπεζα μπορεί να επηρεάσει το αποτέλεσμα. Στόχος είναι να διασφαλιστεί ότι η τελική εποπτική αξιολόγηση θα στηρίζεται σε όσο το δυνατόν πληρέστερη εικόνα.

Η ΕΚΤ θέλει, επομένως, να περιορίσει τον χρόνο ανάμεσα στον εντοπισμό ενός προβλήματος και στην ενημέρωση της τράπεζας και των Κοινών Εποπτικών Ομάδων, των ομάδων δηλαδή που έχουν τη συνεχή εποπτεία κάθε σημαντικής τράπεζας.

Από τις 33 στις 29 εβδομάδες

Η ΕΚΤ μετρά ήδη τα πρώτα αποτελέσματα της αλλαγής.

Σύμφωνα με την ίδια την κεντρική τράπεζα, το 2026 οι επιτόπιες εκθέσεις ήταν κατά μέσο όρο 20% μικρότερες σε σχέση με το 2025.

Ακόμη πιο ενδιαφέρουσα είναι η εξέλιξη του χρόνου ολοκλήρωσης των ελέγχων. Ο μέσος χρόνος από την έναρξη μιας έρευνας μέχρι την έκδοση της τελικής έκθεσης μειώθηκε από 33 σε 29 εβδομάδες.

Η μείωση αυτή δεν σημαίνει ότι οι έλεγχοι θα γίνουν επιφανειακοί. Η ΕΚΤ επισημαίνει ότι η διάρκεια και το μέγεθος των εκθέσεων είναι μόνο μέρος της εικόνας. Το ζητούμενο είναι να απλοποιηθεί η διαδικασία χωρίς να χαθεί το βάθος που απαιτείται για την εξαγωγή αξιόπιστων συμπερασμάτων.

Νέο μοντέλο: μικρότερη διάρκεια, μεγαλύτερη στόχευση

Στο νέο μοντέλο προβλέπονται ακόμη και ειδικά σχεδιασμένες, πολύ στοχευμένες αποστολές, με μικρότερες ομάδες και μικρότερη διάρκεια, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιούνται, μεταξύ άλλων, για την ολοκλήρωση ανοικτών εποπτικών μέτρων.

Παράλληλα, η συνεργασία ανάμεσα στις επιτόπιες ομάδες και στις Κοινές Εποπτικές Ομάδες γίνεται στενότερη, ώστε να περιορίζονται οι επικαλύψεις και να μεταφέρονται τα ευρήματα απευθείας στη συνεχιζόμενη εποπτεία.

Η εικόνα που διαμορφώνεται είναι επομένως αυτή μιας πιο ευέλικτης αλλά όχι λιγότερο αυστηρής εποπτείας.

Οι ελεγκτές θα έχουν λιγότερο χρόνο για γενική περιήγηση και περισσότερο χρόνο για να «σκάψουν» εκεί όπου υπάρχει κίνδυνος.

Και αυτή είναι ίσως η ουσία της αλλαγής που περιγράφει η ΕΚΤ: δεν μειώνεται το μικροσκόπιο – αλλάζει ο τρόπος με τον οποίο εστιάζει.

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