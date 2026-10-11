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Όταν πραγματοποιήθηκε η συναυλία της Αννας Βίσση, οι τιμές για τα καταλύματα τύπου Airbnb σε ακτίνα 3 χιλιομέτρων από το ΟΑΚΑ αυξήθηκαν μέσα σε μία εβδομάδα κατά 24%, φτάνοντας κατά μέσο όρο στα 127 ευρώ. Η Ελληνίδα σταρ απογείωσε και τη ζήτηση στις πτήσεις από Κύπρο, με τις τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων να εκτοξεύονται στις κρατήσεις της τελευταίας στιγμής, αφού η διαδρομή μόνο της επιστροφής από την Αθήνα για την Πάφο την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, μετά τη συναυλία, έφτασε να κοστίζει ακόμη και πάνω από τα 330 ευρώ.

Σε μια συγκυρία όπου τα ταξίδια και οι εμπειρίες παραμένουν πολύ ψηλά στις προτεραιότητες του ταξιδιωτικού κοινού σε όλη την Ευρώπη και κυρίως των νεότερων ταξιδιωτών, ο τουρισμός των ζωντανών εμπειριών, ή αλλιώς ο live τουρισμός, ανεβαίνει κι αυτός, με την Ελλάδα να ακολουθεί την ευρωπαϊκή τάση, έστω και σε πολύ μικρότερη κλίμακα: μεγάλες συναυλίες, αθλητικές διοργανώσεις και πολιτιστικά γεγονότα λειτουργούν πλέον για το κοινό ως αυτοτελής λόγος για ένα ταξίδι δημιουργώντας ζήτηση σε συγκεκριμένες ημερομηνίες και κινητοποιώντας ένα ολόκληρο οικοσύστημα: από τις αερομεταφορές και τη διαμονή έως την εστίαση, τις μετακινήσεις και τη διασκέδαση.

Για τον ελληνικό τουρισμό, όπου η εποχικότητα εξακολουθεί να αποτελεί διαχρονικό ζήτημα, η συγκεκριμένη τάση αποκτά ιδιαίτερη σημασία – πολύ περισσότερο για την Αθήνα που έχει, ούτως ή άλλως, ανέβει τουριστικά τα τελευταία χρόνια προσελκύοντας ξένους επισκέπτες για σύντομες αποδράσεις Σαββατοκύριακου, τα λεγόμενα «city break». Η ελληνική πρωτεύουσα διαθέτει ήδη το πλεονέκτημα της σαφώς μεγαλύτερης αεροπορικής συνδεσιμότητας σε σύγκριση με το πρόσφατο παρελθόν. Τώρα, χτίζει σταδιακά και μεγαλύτερες υποδομές εκδηλώσεων ώστε να έχει τη δυνατότητα να φιλοξενεί γεγονότα και διοργανώσεις συχνότερα κατά τη διάρκεια του έτους, πέραν φυσικά των μεγάλων αθλητικών γεγονότων σε κλειστές υποδομές ή ευρύτερα στην ανοιχτή πόλη, όπως συμβαίνει κάθε Νοέμβριο με το μεγάλο γεγονός του Κλασικού Μαραθωνίου της Αθήνας.

Οι υποδομές

Για το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αμαρουσίου, ο στόχος για τη μετεξέλιξή του σε έναν πολυλειτουργικό προορισμό είναι δεδηλωμένος για την επόμενη μέρα, σε συνέχεια και του μεγάλου προγράμματος ανακαίνισης και αναβάθμισης του συγκροτήματος που ήδη έχει αλλάξει την προηγούμενη εικόνα του κορυφαίου τοπόσημου του Αμαρουσίου.

«Να αποτελεί το σπίτι του ελληνικού αθλητισμού και ταυτόχρονα έναν μεγάλο ζωντανό χώρο, ανοιχτό στην κοινωνία, να υποδέχεται κορυφαίες ελληνικές και διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις, μεγάλες πολιτιστικές και κοινωνικές εκδηλώσεις και διεθνή mega γεγονότα», επιδιώκει ο κ. Κωνσταντίνος Εμ. Χαλιορής, συντονιστής γενικός διευθυντής του ΟΑΚΑ. Ο νέος σχεδιασμός εξασφαλίζει περισσότερα έσοδα για το ίδιο το συγκρότημα, αλλά και ευρύτερα για την οικονομική δραστηριότητα στην περιοχή και την Αθήνα.

Ηδη για τη θερινή περίοδο του 2027 έχουν κλειστεί επτά μεγάλες συναυλίες, με σημαντικά διεθνή ονόματα και τη φημολογία να περιλαμβάνει και το κορυφαίο όνομα των U2, σύμφωνα τουλάχιστον με τους πιστούς οπαδούς τους. Τα σενάρια για μια ευρωπαϊκή περιοδεία του ιρλανδικού συγκροτήματος με αφορμή τη συμπλήρωση 50 ετών από τη δημιουργία του δίνουν και παίρνουν, με την Ελλάδα να εντάσσεται στους πιθανούς σταθμούς του.

«Μετά από κάθε μεγάλη και επιτυχημένη διοργάνωση, τα αιτήματα που καταφτάνουν στο ΟΑΚΑ πολλαπλασιάζονται. Πέραν του 2027, έχουν ξεκινήσει συζητήσεις και έχουν υποβληθεί αιτήματα ακόμη και για το καλοκαίρι του 2028. Το Ολυμπιακό Συγκρότημα δέχεται συνεχώς αυξανόμενο αριθμό αιτημάτων για μικρές και μεγάλες αθλητικές, πολιτιστικές, κοινωνικές και εταιρικές εκδηλώσεις, σε βαθμό που πολλές φορές η ζήτηση υπερβαίνει τις διαθέσιμες ημερομηνίες και τις δυνατότητες φιλοξενίας», δηλώνει ο κ. Χαλιορής. Ο ίδιος παραθέτει και τα νούμερα από το Primer Music Festival που πραγματοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο στο ΟΑΚΑ, όπου μέσα σε δύο ημέρες υπήρξαν περισσότεροι από 30.000 επισκέπτες από 58 χώρες. «Πάνω από το 51% των επισκεπτών ήταν από το εξωτερικό, με μέση παραμονή τριών διανυκτερεύσεων στην Αττική και περίπου 9.500 κρατήσεις σε καταλύματα σε ολόκληρη την Περιφέρεια Αττικής για μία διοργάνωση που κατατάσσεται στη 19η θέση παγκοσμίως μεταξύ των κορυφαίων φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής».

To Release Athens Festival

Την ίδια στιγμή, ένας νέος φεστιβαλικός προορισμός δημιουργείται στην πόλη με τη μεταφορά του δημοφιλούς Release Athens Festival για το 2027 από την πλατεία Νερού στο Μαρκόπουλο. Το συγκεκριμένο μουσικό φεστιβάλ έκλεισε αισίως την πρώτη δεκαετία ζωής, συγκεντρώνοντας πλέον σημαντικό αριθμό και ξένων επισκεπτών.

Tην περασμένη εβδομάδα ανακοινώθηκε και επισήμως ότι το Release Athens ανοίγει ένα νέο -μεγαλύτερο- κεφάλαιο και μεταφέρεται στο Markopoulo Complex, τον χώρο των Ολυμπιακών Ακινήτων στο Μαρκόπουλο Αττικής, σε έναν νέο προορισμό για μεγάλες συναυλίες, φεστιβάλ και εκδηλώσεις. Εκεί, το Release Athens θα διαθέτει πλέον δύο σκηνές, ενώ η μεγάλη έκταση επιτρέπει ευελιξία για διαφορετικές διαμορφώσεις με βάση τις ανάγκες και της πιο απαιτητικής παραγωγής.

Καζίνο και Τάε Κβον Ντο

Εκτός των εξελίξεων δεν θα μπορούσαν να μείνουν τα νότια προάστια της Αθήνας: στο μεγάλο Ολοκληρωμένο Τουριστικό Συγκρότημα με Καζίνο του Ελληνικού (IRC) και τη μεγάλη επένδυση 1,8 δισ. ευρώ που τρέχουν οι Hard Rock International και ο όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, με ορίζοντα το α’ εξάμηνο του 2029 (πρόκειται για 30ετή παραχώρηση και σύμπραξη της Hard Rock International με 51% και του ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ με 49%), εκτός από τις ξενοδοχειακές υποδομές με 900 δωμάτια και 200 σουίτες, το καζίνο, τους χώρους εστίασης και εμπορίου, περιλαμβάνονται και χώροι εκδηλώσεων για live με αρένα χωρητικότητας 9.000 ατόμων, καθώς και συνεδριακό-εκθεσιακό κέντρο. Ο εν λόγω σχεδιασμός εντάσσεται ακριβώς στο πλαίσιο της δημιουργίας ενός πιο ολοκληρωμένου προορισμού που θα φέρει περισσότερους επισκέπτες και πέραν της τουριστικής περιόδου αιχμής με πολλαπλές αφορμές.

Μια πρώτη εκτίμηση αναφέρει ότι το «Hard Rock Athens Hotel & Casino» στην αιχμή της λειτουργίας του θα προσελκύει 10.000 επισκέπτες ημερησίως, ενώ μπορεί να αυξήσει κατά 10% τις τουριστικές αφίξεις της Αττικής σε ετήσια βάση.

Στις νέες εξελίξεις του παραλιακού μετώπου ξεχωρίζει και η αξιοποίηση της πρώην ολυμπιακής εγκατάστασης του γηπέδου Τάε Κβον Ντο και του περιβάλλοντος χώρου, που έχουν παραχωρηθεί στην Περιφέρεια Αττικής από την Εταιρεία Ακινήτων του Δημοσίου για τα επόμενα 40 χρόνια. Τα έργα εντάσσονται στη μεγάλη παρέμβαση συνολικού ύψους άνω των 500 εκατ. ευρώ στην περιοχή του Φαληρικού Ορμου, συμπεριλαμβανομένου του μητροπολιτικού πάρκου «Αέναον», το οποίο πρόκειται να ανοίξει τις πύλες του το β’ εξάμηνο του 2029.

Το κλειστό στάδιο του Τάε Κβον Ντο και η Πλατεία Νερού πρόκειται, επίσης, να αναμορφωθούν πλήρως σε ένα έργο δαπάνης 150 εκατ. ευρώ, με ορίζοντα αποπεράτωσης το β’ εξάμηνο του 2029, ταυτόχρονα με το «Αέναον». Το σχέδιο προβλέπει τη ριζική μεταμόρφωση της ολυμπιακής εγκατάστασης του Τάε Κβον Ντο και πέραν του σύγχρονου διεθνούς συνεδριακού-εκθεσιακού κέντρου έχουν προβλεφθεί συμπληρωματικές χρήσεις πολιτισμού, αθλητισμού και αναψυχής. Στόχος είναι να υπάρξουν νέες εναλλακτικές μορφές τουρισμού στην Αττική που θα φέρουν και μεγαλύτερη δαπάνη διαχέοντας τα οφέλη σε περισσότερους αποδέκτες.

Οι αριθμοί

Οι αριθμοί, πάντως, δείχνουν ότι είτε πρόκειται για πολιτισμό είτε για αθλητισμό οι μεγάλες εκδηλώσεις μπορούν να δημιουργήσουν μια μικρή αιχμή ζήτησης εκτός της παραδοσιακής υψηλής περιόδου, αφενός προσελκύοντας επισκέπτες που σε διαφορετική περίπτωση μπορεί να μην είχαν προγραμματίσει ταξίδι στην πόλη, αφετέρου παρατείνοντας την παραμονή όσων συνδυάζουν την εκδήλωση με ένα σύντομο ταξίδι city break.

Ενδεικτικά είναι τα νούμερα για το φετινό Final Four Euroleague της Αθήνας, απ’ όπου, σύμφωνα με τη σχετική έκθεση της Οργανωτικής Επιτροπής, το συνολικό οικονομικό και κοινωνικό αποτύπωμα ανήλθε σε 26,75 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 21,08 εκατ. ευρώ αντιστοιχούν στον άμεσο οικονομικό αντίκτυπο και τα 5,66 εκατ. ευρώ στην εκτιμώμενη κοινωνική αξία.

Οι δαπάνες επισκεπτών και δια πιστευμένων έφτασαν στα 11,58 εκατ. ευρώ, με κύριους αποδέκτες τη φιλοξενία, την εστίαση, το λιανικό εμπόριο και την ψυχαγωγία, ενώ, όπως υπολογίστηκε, για κάθε 1 ευρώ που δαπανήθηκε η διοργάνωση επέστρεψε 2,62 ευρώ. Το Final Four προσέλκυσε 17.828 θεατές και επισκέπτες από 27 χώρες, ενισχύοντας το τουριστικό προφίλ της πρωτεύουσας. Από τους 3.958 φιλάθλους του εξωτερικού το 77,5% ταξίδεψε στην Αθήνα αποκλειστικά για τους αγώνες, ενώ το 3,3% παρέτεινε τη διαμονή του.

Το 75% δήλωσε πιθανότητα να επιστρέψει στην πόλη. «Η διοργάνωση αποτέλεσε μια επένδυση με μετρήσιμη προστιθέμενη αξία για την οικονομία, την κοινωνία και τη διεθνή εικόνα της Αθήνας», δήλωσε ο πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής Δημήτρης Φραγκάκης. Στην εξίσωση εν προκειμένω μπαίνει και το περιβαλλοντικό αποτύπωμα, με τα στοιχεία της Οργανωτικής Επιτροπής να δείχνουν ότι το συνολικό ανθρακικό αποτύπωμα εκτιμήθηκε σε 2.859 τόνους CO2e (ισοδύναμο διοξειδίου του άνθρακα) με βασική πηγή τις αεροπορικές μετακινήσεις. Ωστόσο, η κυκλοφοριακή διαχείριση εντός πόλης κινήθηκε σε πράσινες βάσεις, αφού το 52,2% των θεατών χρησιμοποίησε τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, ενώ το 16,7% μετακινήθηκε πεζή ή με ποδήλατο.

Αντίστοιχη είναι η εικόνα για τον Κλασικό Μαραθώνιο της Αθήνας το δεύτερο Σαββατοκύριακο του Νοεμβρίου κάθε χρόνο: οι ξενοδόχοι της πόλης βλέπουν αυξημένες κρατήσεις τόσο κατά τη διάρκεια όσο και λίγες ημέρες πριν και μετά το μεγάλο γεγονός, και μάλιστα μέσα σε έναν μήνα που παραδοσιακά είναι δύσκολος λόγω χαμηλής σεζόν, αφού η πληρότητα πέφτει πέριξ του 50%. Οι συμμετοχές ξεπερνούν τις 75.000 και πέρυσι ήταν από 126 χώρες.

Το κόστος ενός πακέτου σε δίκλινο δωμάτιο με πρωινό για τον φετινό Μαραθώνιο, ενδεικτικά από την Ισπανία, για τρεις διανυκτερεύσεις (συμπεριλαμβανομένου του κόστους εγγραφής και μη συμπεριλαμβανομένων των αεροπορικών) σε 4 αστέρων γνωστό επώνυμο ξενοδοχείο στην Ομόνοια, σε απόσταση 1 χιλιομέτρου από τον τερματισμό, είναι στα 720 ευρώ και ανεβαίνει στα 875 για επίσης 4άστερο ξενοδοχείο πολύ κοντά στον τερματισμό.

Για πέντε διανυκτερεύσεις το κόστος ανεβαίνει στα 870-890 και 1.055 ευρώ αντίστοιχα, ενώ με επιπλέον δαπάνη προσφέρονται και τυχόν τουρ σε αξιοθέατα.

Πάνω τα νούμερα και στα Airbnb

Το απότυπωμα του live τουρισμού και της μεγάλης τάσης των ταξιδιών που βασίζονται σε ζωντανές εμπειρίες και εκδηλώσεις είναι μεγάλο και στο κομμάτι της βραχυχρόνιας μίσθωσης – ειδικά μάλιστα στις περιοχές γύρω από τη διοργάνωση, ακόμη και όταν αυτές βρίσκονται εκτός των παραδοσιακών τουριστικών σημείων της πόλης.

Η γνωστή εταιρεία Hosthub, η οποία βοηθά ιδιοκτήτες και διαχειριστές ακινήτων βραχυχρόνιας μίσθωσης να ανεβάσουν τα ακίνητά τους σε πολλαπλές ανάλογες πλατφόρμες (Airbnb, Booking.com, Vrbo, Expedia κ.ά.), ανέλυσε για λογαριασμό του «ΘΕΜΑτος» κρατήσεις και τιμές σε ακτίνα 3 χιλιομέτρων τις ημέρες γύρω από τέσσερα μεγάλα αθλητικά και συναυλιακά γεγονότα της Αττικής φέτος: τον Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας που έρχεται τον Νοέμβριο, τη συναυλία της Αννας Βίσση, τη συναυλία των Metallica και τον τελικό της Euroleague την περασμένη άνοιξη.

Ξεκινώντας από τον επερχόμενο Μαραθώνιο, έστω κι αν ακόμη είναι νωρίς για τις κρατήσεις, η πληρότητα στα καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης σε ακτίνα 3 χιλιομέτρων γύρω από το Καλλιμάρμαρο είναι (με στοιχεία για κρατήσεις έως τις 25 Σεπτεμβρίου) στο 18% για το διάστημα 7-10 Νοεμβρίου και πέφτει στο 9% για το αμέσως επόμενο Σαββατοκύριακο 14-16 Νοεμβρίου. Αντίστοιχα, οι τιμές κυμαίνονται κατά μέσο όρο στα 108 ευρώ, πέφτοντας στα 95 το επόμενο Σαββατοκύριακο στην ίδια περιοχή.

Για τη συναυλία της Αννας Βίσση σε ακτίνα επίσης 3 χιλιομέτρων γύρω από το ΟΑΚΑ τις ημέρες 25-27 Σεπτεμβρίου υπήρξε μεγάλη διαφορά στις τιμές: η μέση τιμή στα καταλύματα τύπου Airbnb έφτασαν στα 127 ευρώ με αύξηση 23,4% σε σύγκριση με το αμέσως προηγούμενο Σαββατοκύριακο 18-20 Σεπτεμβρίου και κατά 40,9% σε σχέση με τα 90 ευρώ πριν από έναν χρόνο. Η πληρότητα ήταν επίσης αυξημένη, αν και σε πολύ μικρότερο βαθμό, στο 55,9% τις ημέρες της συναυλίας με +2,8% σε σχέση με το προηγούμενο Σαββατοκύριακο (στο 54,3%) και +7,4% σε σχέση με έναν χρόνο πριν (στο 52%).

Για τη συναυλία των Metallica στις 9 Μαΐου τα νούμερα έχουν πολύ μεγαλύτερη διαφορά: το διάστημα 8-10 Μαΐου η πληρότητα έφτασε στο 72% από το 58% του προηγούμενου Σαββατοκύριακου και το 60% του αμέσως επόμενου. Ως προς τις τιμές, είναι εντυπωσιακό το νούμερο των 132 ευρώ κατά μέσο όρο στην ακτίνα των 3 χιλιομέτρων από το ΟΑΚΑ, με αύξηση κατά 43% σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025, +41,6% έναντι των 93 ευρώ του προηγούμενου Σαββατοκύριακου και +34,2% των 99 ευρώ κατά μέσο όρο το επόμενο Σαββατοκύριακο.

Αντίστοιχα συνέβη και στον τελικό Euroleague: Για τις 22-25 Μαΐου σε ακτίνα 3 χιλιομέτρων από το Telekom Center του Αμαρουσίου η πληρότητα ήταν στο 65,2%, με άνοδο κατά 10,8% σε σχέση με το προηγούμενο Σαββατοκύριακο και 25,3% σε σχέση με το επόμενο (στο 52,1%). Η μέση τιμή τις ημέρες γύρω από τη διοργάνωση, σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία της Hosthub, ήταν στα 119 ευρώ, αυξημένη κατά 21,6% έναντι του προηγούμενου Σαββατοκύριακου και κατά 23,7% σε σχέση με τα 96 ευρώ του αμέσως επόμενου Σαββατοκύριακου.

Τα νούμερα έρχονται να επιβεβαιώσουν αναλύσεις και έρευνες γύρω από την άνοδο του live τουρισμού. Η γνωστή πλατφόρμα της Booking.com σκιαγραφώντας το προφίλ των ταξιδιωτών του 2026 εστιάζει στις εμπειρίες, διαπιστώνοντας ότι ειδικά τα αθλητικά γεγονότα γίνονται όλο και πιο ισχυρή αφορμή για ταξίδια, κυρίως για τις μεγάλες διοργανώσεις και τα δημοφιλή αθλήματα όπως το ποδόσφαιρο, το μπάσκετ και το τένις.

Με βάση έρευνα που υλοποιήθηκε σε δείγμα σχεδόν 33.000 ερωτηθέντων από 34 χώρες, το 20% των ταξιδιωτών παγκοσμίως σχεδιάζει να εντάξει ένα αθλητικό γεγονός σε κάποιο άλλο είδος ταξιδιού το 2026, ενώ το 64% των Ελλήνων δηλώνει ότι θα έκλεινε ταξίδι στο εξωτερικό για να παρακολουθήσει έναν ποδοσφαιρικό αγώνα. Μάλιστα, όσο νεότερες είναι οι γενιές, oι Gen Z και Millennials έως 45 ετών, τόσο εμφανίζουν σαφώς μεγαλύτερη διάθεση να ταξιδέψουν για μεγάλα αθλητικά γεγονότα, θεωρώντας κάθε άλλο παρά πολυτέλεια ένα ταξίδι για ένα μοναδικό αθλητικό γεγονός.

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